Alertan por más de 700 drogas sintéticas en Colombia: cocaína saborizada y tusi con químicos peligrosos entre las amenazas

Las autoridades alertan sobre nuevas sustancias psicoactivas en Colombia, con combinaciones químicas que aumentan la adicción y afectan el comportamiento. - crédito @FuerzasMilCol/X (referencia)

Las autoridades han encendido una alerta sobre la proliferación de más de 700 sustancias psicoactivas en el país, muchas de ellas diseñadas para generar adicción rápida y efectos extremos en los consumidores. Según un informe de El Colombiano, las estructuras criminales no paran en su intento de combinar químicos peligrosos, sin importar las consecuencias para la salud de quienes las consumen.

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del Ministerio de Defensa indicó que desde 2008 se han detectado 64 nuevas sustancias psicoactivas, que incluyen drogas sintéticas, naturales alteradas genéticamente y combinaciones químicas cuyo único objetivo es potenciar los efectos y la dependencia de los consumidores.

Jorge Alonso Marín, médico especializado en toxicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica, señaló según el medio ya mencionado que “cuando hablamos de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta todas las variaciones que puedan presentar, nos podemos encontrar con más de 700”.

Entre las sustancias identificadas se encuentran fenciclidina, cannabinoides sintéticos, catinonas, feniletilaminas, piperazinas, lisergamidas, triptaminas, fentanilo y drogas basadas en plantas. Estas drogas alteran radicalmente el comportamiento de quienes las consumen, especialmente en el caso de marihuana, cocaína y tusi.

La marihuana exótica, con alta concentración de THC y cultivo controlado, genera efectos más intensos y mayor dependencia que la tradicional. - crédito AFP

Marihuana exótica: más potente y costosa

Según los análisis de toxicólogos, el mercado colombiano cuenta con más de 70 variedades de marihuana, entre las que destaca la llamada marihuana exótica. Esta variante posee concentraciones de THC superiores al 20%, frente al 5-15% de la marihuana tradicional, y su producción se realiza en hibernaderos controlados, distribuyéndose en tubos de ensayo en lugar de cigarrillos, con precios que pueden alcanzar los $60.000 por dosis.

Marín explicó que estas variantes generan efectos psicoactivos más intensos y un mayor nivel de adicción, lo que ha desplazado el consumo de la marihuana regular en los últimos años.

Cocaína saborizada y consumo en colegios

En Medellín se detectó la presencia de cocaína saborizada, con esencias de uva, fresa, mandarina y otras frutas, que se vendía en entornos educativos a precios accesibles para niños y jóvenes. Según el alcalde Federico Gutiérrez, “el 90% de la cocaína que distribuyen tiene mezclas químicas aún más peligrosas para la salud y la vida de las personas”.

El objetivo de estas mezclas es generar adicción temprana, con dosis iniciales de bajo costo que posteriormente se comercializan a precios más elevados en establecimientos o para turistas.

El tusi está siendo adulterado con químicos y medicamentos veterinarios, aumentando su potencia y riesgos de consumo. - Imagen Ilustrativa Infobae

Tusi con medicamentos veterinarios

El tusi, droga sintética popular entre jóvenes, está siendo adulterado con ketamina y xilacina de uso veterinario, creando un cóctel extremadamente potente y adictivo. La xilacina puede causar hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria e incluso la muerte, mientras que la ketamina veterinaria aumenta el riesgo de efectos adversos graves.

De acuerdo con el medio, Marie Claire Berrouet, médica especialista en toxicología del CES, alertó que estos componentes hacen que el tusi tenga un nivel adictivo igual o superior a la heroína, combinando además cafeína, tramadol, MDA, MDMA, DOB, cocaína y acetaminofén, según el informe del SAT.

Clefedrona y éxtasis líquido

Otra sustancia preocupante es la clefedrona, de la familia de las catinonas, que se utiliza para adulterar MDMA. Se comercializa en cristales blancos tipo molly y provoca efectos eufóricos y desinhibidores, aunque sus daños neurológicos aún no se conocen por completo.

El éxtasis también presenta una versión líquida (GHB), que produce depresión neurológica en lugar de euforia y, según Marín, se ha utilizado incluso para reemplazar escopolamina en delitos de sometimiento.

Estas sustancias pueden causar arritmias, hipertensión, daño renal, agresividad y otros efectos graves en la salud de los consumidores. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos para la salud y la sociedad

Estas drogas, además de generar efectos placenteros inmediatos, tienen impactos graves en la salud, incluyendo arritmias, hipertensión, daño renal, agresividad y hospitalizaciones recurrentes. Marín concluyó que se trata de sustancias con potente efecto psicoactivo y alucinógeno, capaces de deteriorar la salud de manera acelerada.

De acuerdo con El Colombiano, el Ministerio de Defensa, junto a la Universidad Nacional y entidades de salud, trabaja en la caracterización química de cada droga para prevenir su comercialización y proteger especialmente a los jóvenes, que son el público más vulnerable.