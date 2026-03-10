Abelardo de la Espriella explicó su decisión de sumar a José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: no descarta la idea de que también sea ministro

El plan de gobierno incluye fortalecer la presencia estatal en los departamentos, implementar puestos de mando y delegar funciones estratégicas a su compañero de fórmula para responder a retos económicos y sociales - crédito Lina Gasca/Colprensa

Abelardo de la Espriella explicó su decisión de nominar a José Manuel Restrepo como candidato a la vicepresidencia en su fórmula presidencial, al afirmar que la elección se fundamentó en la formación académica, la experiencia internacional y las capacidades técnicas del exministro, y no en un cálculo electoral.

Según sus declaraciones en entrevista con Caracol Radio W, De la Espriella sostuvo que la nominación de Restrepo como fórmula vicepresidencial responde a la convicción de que Colombia necesita soluciones técnicas para enfrentar la crisis institucional, económica y social que atraviesa.

“He visto al doctor Restrepo cuatro veces en mi vida. Pero tuve perfectamente claro, desde el primer momento cuando anuncié mi candidatura, que un hombre de sus condiciones académicas, profesionales, de su formación, de su trayectoria, va a ser determinante en la reconstrucción de Colombia. Un economista de sus quilates, que fue catalogado como el mejor ministro en su momento, nos va a ayudar a esa recuperación que requiere el país”, expresó.

El candidato remarcó que busca una vicepresidencia activa y protagonista, con tareas directas en gestión internacional y acercamiento con organismos multilaterales e inversionistas.

Frente a la pregunta sobre por qué eligió a Restrepo y no a una figura de alto respaldo electoral, remarcó: “Colombia queda con un tema económico muy complejo y el doctor Restrepo es la persona idónea para desempeñar esa función que pienso asignarle al vicepresidente en esas relaciones con los organismos multilaterales, para que también se siente con los inversionistas, para que vaya y haga la ronda con los inversionistas, para me ayude a fondear los recursos que necesitamos para sacar adelante nuestra economía y hacer que despegue de una buena vez, como corresponde”.

La designación del exministro busca fortalecer la propuesta del aspirante presidencial mediante la integración de una visión técnica y la experiencia en políticas públicas, según lo divulgado en Bogotá por el equipo de campaña - crédito Luisa González / Reuters / captura de pantall Equipo de campaña de De La Espriella

Añadió que desde el inicio de su candidatura tuvo claro su objetivo: “Yo no vine aquí a hacer una chapuza, una chambonada. Me voy a rodear de los mejores. Y desde el primer momento lo tuve en la cabeza porque necesitamos a alguien así para, insisto, recuperar a nuestro país, que va a quedar en la peor situación económica de toda su historia”.

Prioridades de gobierno y perfil del gabinete

Abelardo de la Espriella hizo hincapié en la necesidad de gobernar desde los 32 departamentos del país, instalando puestos de mando unificados para acercar soluciones a la población local.

“Me voy a concentrar a gobernar desde cada uno de los treinta y dos departamentos de la patria con un puesto de mando unificado, con lista en mano, dándole soluciones al pueblo colombiano, a la gente en las regiones. Quiero descentralizar ese poder”.