Colombia

Video: así fue la captura del candidato al senado que estaría vinculado a ‘Papá Pitufo’

Camilo Gómez Castro es candidato del Partido de la U y trabajó en el Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá

El candidato al senado tendría nexos con 'Papá Pitufo' - crédito Fiscalía

En un informe preliminar que entregó la Fiscalía General de la Nación sobre los casos de irregularidades durante la jornada electoral del 8 de marzo, se confirmó la captura del candidato al senado Freddy Camilo Gómez Castro, señalado de ser articulador de la red de corrupción de Diego Marín Buitrago, más conocido como “Papá Pitufo”.

Sobre la detención de Gómez Castro, el ente acusador indicó que se tiene material probatorio para indicar que el candidato tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

Luego de que se cerraron las mesas de votación, la fiscalía emitió un comunicado en el que entregaron nuevos detalles sobre la captura del candidato al congreso, que tenía nexos con exuniformados de la Policía Nacional.

Los detalles del caso

Gómez Castro fue director del
Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación y el CTI ejecutaron órdenes de captura contra cinco personas presuntamente vinculadas a una red de corrupción que facilitaba actividades de contrabando dirigidas por Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Entre los capturados figura Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado de la República, junto a los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Las detenciones se llevaron a cabo a la salida de puestos de votación en Engativá (Bogotá), Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Valledupar (Cesar) y Cali (Valle del Cauca). Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, donde se les imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

El candidato al senado fue
El candidato al senado fue capturado el 8 de marzo - crédito Prensa Camilo Gómez Castro

Según las pruebas, Gómez Castro habría sido el encargado de mantener contactos con funcionarios de entidades nacionales y regionales, así como con miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial, para facilitar el ingreso y comercialización de mercancía de contrabando a cambio de dinero.

Por su parte, Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en talento humano para identificar uniformados dispuestos a colaborar con la red. Bacca Suárez estaría vinculado con el ingreso de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Salazar Piñeros, como jefe de la División Polfa en Cartagena, presuntamente bloqueaba aprehensiones de mercancía ilegal, y Jaramillo Mora sería el responsable de recibir y distribuir pagos ilícitos entre los involucrados.

El candidato al senado fue
El candidato al senado fue capturado tras votar en Bogotá - crédito (Campaña Camilo Gómez / Fiscalía)

El balance de la fiscalía tras la jornada electoral

La Fiscalía General de la Nación implementó una estrategia para investigar y judicializar delitos que afecten el derecho al voto o representen riesgos para la jornada electoral. Desde la apertura de las urnas, esta labor permitió la captura de 19 personas por delitos electorales en Bogotá (8), Antioquia (4), Tolima (3), Bolívar (2), Cauca (1) y Caldas (1). Las conductas identificadas incluyen corrupción al sufragante, favorecimiento de voto fraudulento, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante y voto fraudulento.

Además, se realizaron 18 capturas por orden judicial en Bogotá (7), Antioquia (3), Bolívar (2), Atlántico (2), Cauca (1), Meta (1), Norte de Santander (1) y Huila (1). Los delitos asociados son homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Durante la última semana previa a la jornada electoral, la fiscalía reportó la incautación de $2.369 millones en 31 procedimientos, recursos que permanecen bajo investigación para determinar su origen y posible destino; por su parte, la Policía Nacional informó que durante la jornada de comicios incautaron más de 3.700 millones de pesos.

