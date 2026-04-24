Colombia

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

El creador de contenido volvió a meterse en el sector de la capital antioqueña, y difundió en plataformas digitales un video en el que era intimidado por un hombre en moto

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El quindiano grabó el momento en que un hombre en moto lo abordó, increpándolo por sus movimientos en el lugar - crédito @laliendratiktok/Instagram

Durante la última semana, el creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se volvió noticia en redes sociales luego de compartir los primeros adelantos de lo que sería un nuevo documental en desarrollo.

El quindiano, que solía orientarse a un tono cómico y marcó pauta para otros influenciadores en años pasados, decidió reorientar la creación de contenido en su plataforma en el último tiempo, abordando temas que van desde las historias de narcotraficantes como Pablo Escobar o Carlos Lehder, a la tragedia de Armero.

En días pasados, el que fuera participante de La casa de los famosos Colombia en 2025 confirmó que se encontraba trabajando en un proyecto que le llevaría a infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín con una cámara oculta. En su primer intento fue reconocido por un vendedor de sustancias psicoactivas, pero a pesar de ello se mostró satisfecho con el resultado.

“Tengo que mejorar y cambiar más el disfraz, ya tengo un contacto que hace cine y bueno, estuve en lugares turbios, que requisan muy bien y charlé con personas que no son cualquiera y nunca detectaron la cámara, la cámara sí pasó la prueba”, relató.

Luego de ser reconocido en su primer intento, el creador de contenido replanteó su atuendo para volver a infiltrarse - crédito @laliendratiktok/Instagram

“Ya vamos listos para grabar en una de las zonas donde hay más prostitución acá en Medellín”, expresó el creador de contenido en una grabación compartida en sus cuentas oficiales, mientras lucía una barba postiza que le cubría muchos de los rasgos faciales que lo hacen fácilmente identificable por su condición de celebridad en plataformas digitales.

“No les voy a mentir que estoy un poco asustado porque en estas zonas no se puede grabar, está prohibido y lo que nosotros queremos hacer es meternos hasta lo más profundo donde créanme que una persona pública no puede ingresar”, apuntó.

Acto seguido, La Liendra contó el enfoque del documental en el que viene trabajando. ”Trata sobre la prostitución y más que hacer un pódcast y más que hacer algo sobre este tema hablado, queremos meternos hasta lo más profundo para no hablar, sino vivirlo, documentarlo y tratar de no meternos en problemas con esto, porque la idea de esto no es exponer a nadie, ni que alguien quede mal, ni mostrar la cara de nadie, sino mostrar una realidad que se vive acá en Colombia, pero que nadie la ha documentado", advirtió.

La Liendra anunció que su próximo documental buscaría mostrar cómo se vivía la prostitución desde adentro, en la zona de tolerancia de Medellín - crédito José Carlos Cueto
La Liendra anunció que su próximo documental buscaría mostrar cómo se vivía la prostitución desde adentro, en la zona de tolerancia de Medellín - crédito José Carlos Cueto

En sus redes sociales, La Liendra mostró lo que ocurrió horas después, cuando un sujeto en una moto lo abordó en la calle con intenciones de intimidarlo. “¿Cuál es la cuestión con las peladas, marica?”, se escucha decir al hombre que no llega a ser enfocado por la cámara oculta.

El influenciador intenta calmar la situación y darse por desentendido, pero el sujeto le hace saber que ya están enterados de sus movimientos

“Las peladas del barrio me están diciendo que no hace sino grabarlas. Haciendo preguntas raras. No, no, marica. Necesitamos, necesito que me dé información, huevón, porque entonces así me toca estallárselo, gonorrea”, le hizo saber el hombre.

Cuando finalmente lo dejaron ir, La Liendra y su acompañante, que captó el encuentro, no ocultaron su sorpresa. “¿Vieron? Este man nos ofreció bala", expresó, mientras le pedía a su socio que no volteara a mirar para atrás para evitar represalias más graves.

La grabación dejó reacciones encontradas una vez se difundió en las cuentas oficiales del influenciador. Por un lado, hubo quienes consideraron que el momento fue actuado y no era más que un intento de darle expectativa a su próximo documental. “Re actuado, si hubiera sido realmente un documental desde un inicio no se hubiera puesto a hacer publicidad de cómo se disfrazaba”, expresó una usuario en el TikTok de La Liendra.

Por otra parte, hubo quienes le pidieron que tuviera cuidado y recordaron que en Colombia existen grupos al margen de la ley dispuestos a defender sus territorios y este tipo de intereses, incluso a costa de la seguridad de otras personas.

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