Renunció Billy Escobar, superintendente de Sociedades: “Se trata de una decisión personal”

Billy Escobar, superintendente de Sociedades de Colombia, renunció debido a su intención de tomar otros caminos profesionales - crédito Superintendencia de Sociedades

Billy Escobar Pérez renunció a su cargo como superintendente de Sociedades. En un comunicado oficial de la entidad emitido el 24 de abril de 2026, el funcionario explicó que su salida de la superintendencia obedece a razones de carácter personal, relacionadas con lo que espera de su desarrollo profesional.

“Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha. Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad”, precisó el funcionario en la comunicación oficial.

Explicó que durante su gestión, se enfocó en ampliar la presencia territorial de la entidad y en mejorar las herramientas para hacer un acompañamiento efectivo del empresariado, destacando sus aportes en materia social y apuntándole a la sostenibilidad y a la competitividad.

En ese sentido, agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza que depositó en su trabajo y porque, a su juicio, dio garantías de independencia a la entidad. De esta manera, fue posible posicionar a la superintendencia como un referente reconocido a nivel nacional e internacional.

“Seguiré aportando al país desde el lugar en el que me encuentre, con la convicción de que el fortalecimiento institucional y el desarrollo empresarial son pilares del progreso de Colombia”, precisó.

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