Petro y Delcy Rodríguez hablaron de “sustitución de importaciones” y de acciones militares en la frontera entre Colombia y Venezuela

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se reunieron en Venezuela y abordaron la problemática del crimen organizado en la frontera - crédito @petrogustavo/X

Tras culminar la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ambos jefes de Estado entregaron una declaración conjunta sobre los temas que abordaron en el encuentro, que se efectuó en Caracas (Venezuela).

Por un lado, la presidenta encargada, que asumió el cargo después de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado en enero de 2026, agradeció la presencia del mandatario colombiano y de la delegación, y recordó que con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en 2022, fue posible abrir de nuevo la frontera.

“Era un hecho antinatural mantener cerrada nuestra frontera, en unas poblaciones acostumbradas al intercambio comercial, unas poblaciones acostumbradas a una movilidad instensa, y que sin ninguna duda significaba la violación a sus derechos humanos”, precisó Rodríguez, indicando que la apertura de la frontera ha permitido ir recuperando el comercio entre los países.

En ese sentido, informó que en la reunión con el presidente colombiano se habló de la sustitución de importaciones de productos de ambos países. “No tiene sentido que Colombia y Venezuela miren hacia otras latitudes o hemisferios lo que podemos conseguir en nuestros territorios”, dijo.

De igual manera, abordaron el tema de la interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela, un área que se ha visto afectada por sanciones. A esto se suma la interconexión gasífera, que permita al vecino país vender gas a Colombia y a otros países.

Por otro lado, Gustavo Petro informó que también abordaron la problemática del crimen organizado en la frontera. Aseguró que se trabajará en una “liberación de los pueblos” que involucre acción militar, policial y social.

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