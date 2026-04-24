Colombia

Apoyo de la Alianza Verde a Iván Cepeda no gustó del todo: Julián Sastoque rechazó la decisión, “Decepción absoluta”

Con 34 votos a favor y tres en contra, la colectividad respaldará la candidatura del aspirante presidencial de la izquierda

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Concejal Julián Sastoque busca eliminar la pobreza menstrual y garantizar la dignidad de las estudiantes con acceso gratuito a productos esenciales de higiene menstrual - crédito @eljulisastoque/Instagram
El concejal Julián Sastoque rechazó el hecho de que nadie de la Alianza Verde pueda apoyar a otro candidato distinto a Iván Cepeda - crédito @eljulisastoque/Instagram

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, añade otro apoyo de cara a la contienda electoral, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). El partido Alianza Verde informó que apoyará la candidatura del aspirante de la izquierda.

Con 34 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra, Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó el acuerdo político y programático suscrito con la campaña presidencial de @IvanCepedaCast y la candidatura vicepresidencial de @aida_quilcu, en el marco de la construcción de la coalición Alianza por la Vida”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

El partido Alianza Verde confirmó su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @PartidoVerdeCoL/X
El partido Alianza Verde confirmó su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @PartidoVerdeCoL/X

El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión mayoritaria que tomó el partido, puesto que implica que nadie del movimiento político puede respaldar otra candidatura distinta a la de Cepeda. Afirmó que no es adecuado asumir que los demás candidatos a la Presidencia son iguales o que representan lo mismo para el país, refiriéndose específicamente a Claudia López (centro) y Abelardo de la Espriella (derecha).

“Mi @PartidoVerdeCoL acaba de aprobar en Dirección Nacional mayoritariamente adherirse a la campaña de Iván Cepeda y el Pacto, dejando claro que no podremos hacerle campaña a nadie más. Terrible y doloroso error. Decepción absoluta. Les parece igual Claudia que De La Espriella”, aseveró el funcionario.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión del partido Alianza Verde de apoyar la candidatura de Iván Cepeda - crédito @ElJuliSastoque/X
El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión del partido Alianza Verde de apoyar la candidatura de Iván Cepeda - crédito @ElJuliSastoque/X

El senador Jhon Amaya aclaró algunos puntos clave del acuerdo establecido por la Dirección Nacional del partido Alianza Verde para apoyar la candidatura de Iván Cepeda:

  • La defensa de la Constitución Política de 1991 y su implementación.
  • La No reelección como garantía del fortalecimiento democrático.
  • Idoneidad en la función pública.
  • Lucha contra la corrupción.

"El Partido Alianza Verde se suma a esta coalición con la convicción de profundizar los cambios sociales que el país necesita”, precisó.

El senador John Amaya explicó en detalle lo que significa el apoyo de Alianza Verde a Iván Cepeda - crédito @JohnAmayaR/X
El senador John Amaya explicó en detalle lo que significa el apoyo de Alianza Verde a Iván Cepeda - crédito @JohnAmayaR/X

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes, ahondó en el acuerdo programático que vincula al partido Alianza Verde a la coalición de centroizquierda Alianza por la Vida, explicando que se buscará liderar un acuerdo nacional para tramitar en el Congreso de la República las reformas sociales que consideren necesarias para el país.

De igual manera, respaldando la candidatura de Cepeda y Quilcué, buscan abordar graves problemáticas que enfrentan los ciudadanos, como la pobreza, la inequidad y la desigualdad.

Con esta decisión, más siete ejes programáticos con propuestas concretas, con ideas y prioridades que han sido parte del ADN del Partido Verde, nos sumamos a esta campaña presidencial, como lo hemos dicho, por amor por Colombia, por la vida, ni un paso atrás”, precisó.

El político aseguró que se plantearon seis acuerdos para garantizar el respaldo al candidato de la izquierda - crédito @JaimeRaulSt/X

En un video publicado en sus redes sociales el 16 de abril de 2026, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la intención de algunos integrantes del partido Alianza Verde de sumarse a su aspiración presidencial. Aseguró que, con su respaldo, espera poder avanzar en los proyectos que propone, en caso de ganar la contienda electoral.

Además, resaltó su decisión explicando que tienen posturas en común que hacen viable esa alianza, como la lucha contra la corrupción, el trabajo por el desarrollo rural y la responsabilidad en materia fiscal.

“Quiero registrar con respeto y complacencia la decisión de la Alianza Verde. Un sector mayoritario de esa colectividad ha decidido entrar en un proceso de concertación y convergencia para fortalecer la Alianza por la Vida y mi candidatura. La Alianza Verde es una colectividad plural, con diversas corrientes y deliberaciones democráticas. Espero que avancemos”, dijo.

Iván Cepeda confirmó que un sector mayoritario de la Alianza Verde discutirá una agenda programática con su campaña para respaldar su candidatura presidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

Pese a que la mayoría de los congresistas de la Alianza Verde está a favor del candidato de la izquierda, figuras políticas muy sonadas dentro de la colectividad decidieron apartarse por completo de su aspiración, como la legisladora Katherine Miranda, que apoya a Paloma Valencia, candidata de la derecha.

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