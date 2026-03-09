Colombia

Persecución policial en Cali dejó cinco heridos y siete vehículos dañados: presunto ladrón fue capturado

Las autoridades judiciales deberán determinar si existió participación de una estructura delictiva luego de que el arresto del sospechoso generara una investigación por el origen y ejecución del hurto

Dos agentes de la Policía Metropolitana de Cali figuran entre los heridos por el intento de fuga tras el presunto hurto - crédito Secretaría Seguridad Cali

La persecución contra un vehículo hurtado desató momentos de tensión y peligro en Cali (Valle del Cauca), luego de que un hombre presuntamente robara un vehículo negro en el barrio Santa Fe, ubicado en la comuna 8.

La fuga fue registrada en video y viralizada en redes sociales el sábado 7 de marzo, que se extendió por varias avenidas hasta las inmediaciones del edificio de Comfandi El Prado.

Durante la huida, el conductor realizó maniobras arriesgadas por la Autopista Suroriental, impactando contra otros vehículos y motocicletas, incluida una de la Policía Nacional. Las colisiones dejaron cinco personas lesionadas, entre ellas dos uniformados que participaban en el operativo de contención.

Detalles del operativo

La Policía Metropolitana de Cali informó que la intervención policial se activó tras la alerta de la comunidad. Las patrullas persiguieron al sospechoso hasta un semáforo, donde el automóvil hurtado provocó un accidente que permitió a los oficiales acercarse.

El operativo comenzó en el barrio Santa Fe y culminó con la detención del sospechoso en la Autopista Suroriental de Cali - crédito Secretaría de Seguridad Cali

Los uniformados rompieron el vidrio delantero con sus tonfas para lograr la captura, ya que el conductor se negaba a descender.

El incidente generó daños materiales en cuatro automóviles particulares y tres motocicletas. Los cinco heridos fueron trasladados a la Clínica Colombia, donde recibieron atención médica por lesiones que, según la Secretaría de Movilidad de Cali, no presentan gravedad y permitirían el alta en las próximas horas.

Durante el arresto, algunos civiles intentaron agredir al capturado. Sin embargo, la policía logró controlar la situación y evitar lesiones adicionales. La rápida denuncia ciudadana y la reacción de los patrulleros fueron determinantes para frenar la huida del presunto delincuente y garantizar la seguridad en la zona.

La persecución policial en Cali tras un robo de automóvil dejó cinco personas lesionadas y generó daños en siete vehículos - crédito Secretaría Seguridad Cali

Actualmente, el sospechoso permanece bajo custodia y será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado. Las autoridades investigan si actuó solo o bajo instrucciones de terceros, mientras la ciudad evalúa las consecuencias materiales y personales de la persecución que recorrió Santa Fe, Santa Mónica y la Autopista Suroriental.

La coordinación policial permitió la captura tras una persecución peligrosa

En declaraciones tras el operativo, el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana, destacó que “el sujeto puso en riesgo la vida de varias personas con sus maniobras temerarias. Gracias a la coordinación y el valor de nuestros oficiales, se logró su detención y se garantizó la seguridad de la ciudadanía”, dijo Melo al medio El Prado Noticias.

La persecución se desplazó hasta el barrio Santa Mónica Popular, donde el conductor generó un accidente al llegar a un semáforo en la Autopista Suroriental. En ese punto, los patrulleros actuaron para evitar que el sospechoso huyera, mientras también auxiliaban a un colega herido en la colisión.

Al notar que el individuo no acataba las órdenes de descender del automóvil, los agentes destruyeron por completo el parabrisas delantero, permitiendo la extracción y la captura del presunto delincuente.

La Fiscalía General de la Nación investiga si el detenido actuó solo o formaba parte de una estructura criminal dedicada al hurto de vehículos - crédito Captura video Secretaría Seguridad

Mientras procedían con la detención, algunos civiles intentaron agredir al arrestado. Los uniformados lograron controlar la situación sin causar lesiones adicionales graves. Las imágenes difundidas muestran la secuencia desde la persecución hasta el momento en que la multitud se agolpa en torno al vehículo.

Al presunto responsable del robo se le imputarán cargos ante la Fiscalía General de la Nación, según informaron fuentes policiales. Por el momento, se desconoce si el arrestado actuó solo o bajo órdenes de terceros, y la investigación deberá esclarecer si existió una estructura criminal detrás del hurto.

Este operativo policial responde a una denuncia ciudadana emergente y a la pronta reacción de los patrulleros de la Policía Metropolitana, quienes protagonizaron la interceptación.

El hecho, que tuvo como escenario barrios residenciales y corredores de alto tráfico, dejó un saldo de cinco lesionados, cuatro automóviles afectados, tres motocicletas dañadas y una investigación en curso sobre el origen y la autoría intelectual del robo.

