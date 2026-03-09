Colombia

Nueva asonada en Antioquia: Ejército realizó ataque aéreo en campamento de disidencias, según el gobernador

La operación fue ejecutada en una zona rural de Antioquia, donde autoridades advierten que habitantes locales estarían interfiriendo en las labores de las fuerzas armadas y judiciales

Las Fuerzas Militares ejecutaron una
Las Fuerzas Militares ejecutaron una ofensiva estratégica en un campamento guerrillero en el departamento de Antioquia - crédito Europa Press

Un ataque aéreo realizado por las Fuerzas Militares impactó un campamento perteneciente a las disidencias de las Farc en el municipio de Ituango, en Antioquia, durante la mañana del lunes 9 de marzo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el operativo podría haber causado bajas entre los criminales del frente 18. A través de su cuenta de X, el mandatario regional criticó la liberación previa de alias Ramiro tras su captura, atribuyendo la decisión a la Fiscalía bajo orden del presidente Gustavo Petro.

“En operativo del Ejército, en zona rural de Ituango, podrían haber caído criminales del frente 18 Farc, al mando de alias Ramiro. Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro. Hoy está a órdenes de Mordisco", señaló en sus redes el Gobernador.

El mandatario departamental denunció además que algunos denominados “líderes comunales” estarían obstaculizando la labor del Ejército y la Policía Judicial en la zona, por lo que pidió a la Fiscalía asumir un rol protagónico en la judicialización de quienes impidan el avance de la fuerza pública.

El gobernador de Antioquia, Andrés
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denuncia la obstrucción de operaciones de seguridad en Ituango - crédito @AndresJRendonC/X

“Reportan las autoridades en la zona, que algunos denominados ‘líderes comunales’ impiden las operaciones del Ejército y de Policía Judicial”, concluyó Andrés Julián.

El frente 18, bajo el mando de alias Ramiro, ha estado involucrado en varios hechos de violencia en el norte de Antioquia. Las estructuras de este grupo estarían bajo la influencia de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien es identificado por las autoridades como comandante de disidencias y actual interlocutor en las conversaciones de paz total con el Gobierno.

De acuerdo con fuentes militares, la operación se dirigió contra posiciones asociadas a las disidencias de Calarcá, siendo la primera acción de este tipo contra ese sector del grupo armado. Las autoridades consideran que estos actos buscan debilitar la capacidad de acción de los grupos ilegales.

