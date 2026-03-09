Murió funcionario de la Alcaldía de Cimitarra en accidente de moto luego de cumplir como jurado electoral

José Vicente Fernández Martínez murió en un accidente de tránsito en Santander - crédito Colprensa y @AlcaldiaCimitarra/Facebook

Un funcionario de la Alcaldía de Cimitarra murió en un accidente de tránsito registrado en la noche de este domingo 8 de marzo, luego de cumplir con su labor como jurado de votación durante la jornada electoral que se desarrolló en todo el país.

La víctima fue identificada como José Vicente Fernández Martínez, quien durante varios años se desempeñó como funcionario de planta en la Secretaría de Hacienda de la administración municipal.

De acuerdo con la información preliminar conocida por Blu Radio, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro vial, en el que también estuvo involucrado un vehículo de carga pesada tipo volqueta.

Funcionarios de la alcaldía expresaron mensajes de solidaridad con sus familiares y allegados. - crédito @AlcaldiaCimitarra/Facebook

El choque se registró en el sector Túnel Natural

Según las primeras versiones conocidas, el accidente se presentó cuando Fernández Martínez regresaba al casco urbano de Cimitarra, luego de cumplir su función como jurado durante las elecciones realizadas este domingo.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Túnel Natural, en jurisdicción del corregimiento de Patio Bonito, una zona ubicada cerca del aeropuerto municipal de Cimitarra.

En ese punto de la vía, la motocicleta en la que se movilizaba el funcionario colisionó con una volqueta, en circunstancias que todavía están siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Según el medio, personas cercanas señalaron que Fernández Martínez había participado durante toda la jornada electoral como jurado de votación y posteriormente emprendió el regreso hacia el municipio, momento en el que se registró el choque.

Trayectoria en la administración municipal

José Vicente Fernández Martínez trabajaba como funcionario de planta en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Cimitarra, dependencia en la que cumplía labores administrativas.

En el entorno institucional era reconocido por su trayectoria dentro de la administración municipal y su participación en diferentes procesos relacionados con la gestión pública local.

Tras conocerse la noticia, funcionarios de la alcaldía y miembros de la comunidad expresaron mensajes de solidaridad con sus familiares y allegados.

El siniestro vial ocurrió cuando el funcionario regresaba al casco urbano de Cimitarra. - crédito Policía Nacional

Autoridades investigan las causas del accidente

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro vial y determinar posibles responsabilidades.

Entre los aspectos que serán analizados se encuentran las condiciones de la vía, la dinámica del choque y la participación de los vehículos involucrados.

El tramo donde ocurrió el accidente hace parte de la vía que conecta diferentes sectores rurales con el casco urbano de Cimitarra, una ruta por la que circulan con frecuencia vehículos de carga pesada.

Casos reportados durante la jornada electoral

Durante la jornada electoral también se registraron otros hechos que llamaron la atención de las autoridades en diferentes ciudades del país.

En Medellín, por ejemplo, un hombre de 45 años que ejercía como jurado de votación fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al presentar una orden judicial vigente por el delito de violencia intrafamiliar.

El procedimiento se realizó en el puesto de votación ubicado en la Institución Educativa Jorge Robledo, en el occidente de la ciudad.

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la captura no estaba relacionada con el proceso electoral, sino con un requerimiento judicial pendiente.

Además, durante los operativos de control en los 239 puestos de votación habilitados en Medellín, la Policía capturó a un hombre de 47 años sorprendido entregando propaganda política y portando más de 11 millones de pesos en efectivo, situación por la que deberá responder por el delito de corrupción al sufragante.

El funcionario había participado durante toda la jornada electoral como jurado de votación. - crédito Colprensa

Confusión con testigo electoral en Santa Marta

Otro caso que fue reportado ocurrió en Santa Marta, donde una testigo electoral terminó desempeñando funciones de jurado de votación por una aparente confusión.

El hecho se registró en la mesa 18 del puesto de votación de la Institución Educativa Distrital El Parque, ubicada frente a la terminal de transportes de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, Yamith Paola Algarín Estrada firmó los formularios E-9 y E-11, documentos correspondientes al sello de urna y la instalación de la mesa.

Sin embargo, posteriormente se estableció que su rol era el de testigo electoral del Partido Nuevo Liberalismo, por lo que no debía diligenciar estos formatos.

El caso fue reportado por una delegada de la Procuraduría, que levantó el acta correspondiente y registró la novedad en el sistema del ente de control, que ahora evaluará lo ocurrido.