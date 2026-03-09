Mafe Carrascal se burló del silencio de Miguel Polo Polo tras quemarse en su aspiración al Congreso: “Se le fue el internet”

Miguel Polo Polo quedó fuera de la Cámara tras perder la curul afrodescendiente en las elecciones de 2026, con una caída de más del 44% en votos - crédito @MafeCarrascal/X/Colprensa

La aparente derrota de Miguel Polo Polo en las urnas que, tras un avance del 99,44% de las mesas informadas, lo dejó en cuarto lugar para la curul afrodescendiente, ya es fuente de burlas por parte de políticos con los que ha protagonizado encuentros en el pasado.

De hecho, una de las primeras en pronunciarse fue la recién reelecta representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal que, a través de su cuenta de X, aprovechó la pérdida del congresista para burlarse de él.

Según escribió la representante, en tono de burla, Polo ha preferido mantener silencio frente a los resultados, mientras que otros candidatos ya aceptaron públicamente su derrota en las urnas.

“¿Se le fue el internet a Miguel Polo Polo?”, fue el escueto mensaje de María Fernanda Carrascal en la red social.

La derrota de Miguel Polo Polo generó burlas de políticos como María Fernanda Carrascal, quien fue reelecta y lo criticó en redes sociales - crédito X

Tras la publicación de la representante, los internautas tampoco se guardaron los comentarios contra Polo Polo, a quien responsabilizaron por comentarios hacia madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“La quemada de Miguel Polo Polo es también una victoria para la memoria de las madres de los mal llamados “falsos positivos”, es una victoria para el movimiento social y las familias de las víctimas que han luchado para que los crímenes de Estado no queden impunes”, y “Pero sí fue un rechazo al abierto oportunismo de Miguel Polo Polo con la representatividad afro. También es un mensaje”, fueron algunos de los comentarios.

Entretanto, las consecuencias de la derrota electoral de Miguel Polo Polo en la circunscripción afrodescendiente ya se sienten en el Congreso. El representante, conocido por su tono polémico y sus posturas directas, quedó fuera de la Cámara tras obtener 18.012 votos, cifra que lo ubicó en el cuarto lugar y marcó el final de su periodo legislativo iniciado en 2022.

Las redes sociales destacaron la pérdida de respaldo de Miguel Polo Polo, con usuarios recordando episodios polémicos y su gestión controversial en el Congreso - crédito X

La jornada del domingo evidenció que la candidatura de Polo Polo no logró mantener el respaldo necesario. Con el 99% de las mesas escrutadas, la lista que encabezó el Consejo Comunitario El Naranjo se impuso, seguida por el Partido Ecologista Colombiano y el Partido Demócrata Colombiano.

Esta caída electoral se tradujo en la pérdida de casi 15.000 votos, es decir, una reducción del 44,7% respecto a los resultados que le permitieron su llegada al Congreso hace cuatro años.

Miguel Polo Polo, que había accedido al Legislativo en 2022 con el aval del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, intentó en esta ocasión repetir la fórmula mediante el respaldo del consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios. Su candidatura fue confirmada por el Consejo Nacional Electoral apenas semanas antes de las elecciones, luego de enfrentar múltiples impugnaciones.

Reacciones y análisis sobre la derrota de Polo Polo

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el escenario de celebración y comentario tras la derrota. Frases como “Ganó Colombia con la derrota de Polo Polo” y “se quemó Miguel Polo Polo” circularon entre los usuarios, quienes aprovecharon para recordar episodios polémicos y cuestionar su desempeño en el Congreso.

Óscar David Benavides obtuvo el escaño reservado en la Cámara de Representantes, desplazando a Miguel Polo Polo - crédito Registraduría

El resultado electoral de Miguel Polo Polo en 2026 responde a una pérdida sustancial de apoyo dentro de la circunscripción afro, reflejada en una caída de más del 44% en su caudal de votos respecto a 2022. El representante no logró revalidar su curul y terminó en cuarto lugar, superado por tres listas distintas.

Entre las causas de este revés electoral, se menciona su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, asociado a la extrema derecha, así como su comportamiento polarizante en redes sociales y el Congreso. Su estilo confrontativo, sumado al respaldo a figuras políticas controvertidas, habría generado desilusión entre antiguos simpatizantes.

Polémicas y controversias durante su gestión

Durante su periodo como congresista, Polo Polo fue protagonista de varias controversias. En noviembre de 2024, arrojó a la basura unas botas de una instalación artística en la plaza de Bolívar, obra que simbolizaba a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Ese acto derivó en una condena judicial y fuertes críticas por su falta de sensibilidad hacia las víctimas.

Su curul, obtenida en la circunscripción afrodescendiente, fue objeto de constantes cuestionamientos desde 2022. Sectores de la comunidad negra le reprocharon la falta de representación efectiva y señalaron posibles irregularidades en su proceso de auto-reconocimiento étnico. Aunque superó varias demandas, las críticas nunca cesaron.

A esto se sumó su bajo nivel de asistencia al Congreso. Entre 2024 y 2025, Polo Polo acumuló más del 60% de inasistencias en votaciones clave, lo que llevó a que opositores lo llamaran el “Rey de los vagos”. Estos sectores lo acusaban de priorizar su actividad en redes sociales sobre el trabajo legislativo.