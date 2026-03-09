El exdirector del Dane fue una de las relaciones de las elecciones del 8 de marzo - crédito Prensa Juan Daniel Oviedo

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y excandidato a la Presidencia de la República Juan Daniel Oviedo consolidó su perfil como una de las principales figuras emergentes en Colombia durante las consultas interpartidistas de 2026, tras obtener 958.946 votos, equivalentes al 17,75% del total, y superar la cifra alcanzada por la actual vicepresidenta Francia Márquez en la jornada electoral previa.

Este resultado lo ubicó como el segundo aspirante más votado de La Gran Consulta por Colombia, solo por detrás de la senadora Paloma Valencia, que recibió 2.373.880 votos, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil en su boletín número 31.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Juan Daniel Oviedo protagonizó un enternecedor momento con su madre tras convertirse en la revelación de las elecciones del 8 de marzo - crédito Colprensa

Considerado la gran revelación en la consulta, el exdirector del Dane fue recibido entre lágrimas por su madre, doña Miriam Arango, que lo felicitó por la votación. Además, hizo una reflexión de la trayectoria política y desafíos que tuvo que superar Oviedo para llegar a donde está.

“Hay que caminar lo más duro, porque sin esto te camina más duro la vida. Con una bolsita se sube rápido, ¿oyó? Aquí seguimos. Hasta el final y contigo”.

Por las palabras de su madre, Oviedo no pudo contener las lágrimas y se unieron en un abrazo que enterneció a los integrantes y simpatizantes de su campaña.

La trayectoria y vida de Juan Daniel Oviedo<b> </b>

El exdirector del Dane obtuvo 958.946 votos y apunta a ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia - crédito @jdoviedoar / Instagram

La carrera de Juan Daniel Oviedo ha estado marcada por su autenticidad, tanto en el plano personal como profesional. Más allá del economista y exfuncionario público, su figura adquirió notoriedad como símbolo de honestidad radical. Su imagen escapa a los cánones del liderazgo tradicional y centra su atractivo en la capacidad de mostrar su vulnerabilidad: una cicatriz en forma de “zeta” en el rostro, derivada de un accidente infantil, y una hipoacusia que le resta el 70% de la audición en el oído derecho.

Oviedo ha tenido varios cargos publicos en su carrera - crédito Con toda por Bogotá

Estas condiciones, que en su infancia y adolescencia fueron motivo de acoso y burlas, ahora son parte integral de su marca personal. Oviedo supo convertir las limitaciones físicas en una validación de sus habilidades para escuchar y dialogar, un rasgo poco común en la vida política colombiana.

En el plano identitario, Oviedo se destacó por su franqueza en torno a su orientación sexual, sumando la defensa de las libertades individuales como parte natural de su discurso. Su acento, atribuido a una formación académica en colegios y universidades de élite, fue resignificado en la campaña, usando lo que él mismo denomina su “kit gomelo” para neutralizar prejuicios y acercarse a públicos diversos: desde mercados populares hasta barrios periféricos de Bogotá.

Su fortaleza y manera de abordar los problemas lo llevaron a ostentar varios cargos públicos, entre ellos asesor del despacho del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTic), asesor externo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la Superintendencia de Subsidio Familiar, de la Autoridad Nacional de Televisión, Superintendencia de Puertos y Transporte.

Luego fue director de Planeación y Efectividad Institucional hasta 2018, cuando fue designado como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La rutina diaria de Oviedo está regida por una disciplina rigurosa: solo duerme cuatro horas por día, mantiene un control estricto del orden de su ropa y sigue una dieta minimalista, centrada en café y frutos secos. Según relató Miriam Arango, madre del candidato, estos hábitos laborales y alimenticios se intensifican en los períodos electorales. Este rigor personal es reflejo de su visión de la política como un ejercicio de método y medida, donde las decisiones deben apoyarse en evidencia técnica más que en discursos ideológicos.

En sus propias palabras, la política debe alejarse de la “sabiduría absoluta” y acercarse al criterio del dato probado y el cumplimiento de objetivos. Su liderazgo, moldeado por años de psicoterapia y un enfoque científico, se expresa en una apuesta por lo que denomina la “oposición constructiva”, priorizando la precisión del análisis estadístico frente a la retórica tradicional de plaza pública.