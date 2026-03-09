Estudiante denunció ser víctima de robo y extorsión dentro de reconocida universidad: “Le dijeron que me iban a matar”

El hecho tiene en alerta a los ciudadanos ante la falta de garantías - crédito genne_moreno / Instagram

Un estudiante reportó haber sido víctima de hurto y extorsión dentro de la Universidad Industrial de Santander, que se encuentra ubicada en Bucaramanga. Aunque los hechos ocurrieron durante la jornada del jueves 26 de febrero de 2026, el caso fue publicado por el joven en la primera semana de marzo, a través de su cuenta de Instagram, donde relató que los delincuentes, no contentos con el robo de su bolso, simularon un secuestro ante los familiares.

Así, los allegados al joven, identificado como Freydmer Moreno, atravesaron un episodio de temor, debido a llamadas en las que exigieron dinero y amenazaron con matarlo si no se cumplía la exigencia económica.

“Me llamaron a extorsionarme, a decirme que tenían el bolso, involucraron a un amigo y le hicieron creer que me habían secuestrado y que me iban a matar. Le pidieron plata y todos terminamos perdiendo”, dijo el joven, asegurando que más personas se vieron afectadas por esta situación.

La ciudadanía pide proteger a aquellos que estudian allí tras un hurto y amenaza - crédito Nelson Alfredo Hernández/Colprensa

“En la universidad no existen cámaras, no hay manera directa para poder uno buscar más información y como no teníamos ningún dato, ningún contacto ni nada a quien directamente poder reportar, fue muy difícil poder recuperar las cosas”, describió a su vez la hermana del estudiante en el video de la denuncia ante el problema de inseguridad ocurrido dentro del campus.

La víctima agregó que los delincuentes se apropiaron de su bolso mientras se encontraba en el edificio de Lenguas. En su interior transportaba un computador portátil, una calculadora, documentos personales, trabajos académicos y una bata de laboratorio, entre otros objetos necesarios para sus estudios.

El monto estimado de las pérdidas alcanza $4.500.000, de acuerdo con la historia de la víctima, que tuvo que tomar unos días para revelar detalles de lo sucedido en redes sociales, ante el temor de las represalias que pudieran tomar los criminales en su contra al tener todas sus pertenencias.

Tras el robo, los extorsionadores contactaron a los allegados a la víctima para recaudar aún más dinero valiéndose de mentiras. Posteriormente, la familia logró confirmar que el estudiante se encontraba en buen estado físico, aunque los objetos que le robaron no lograron ser recuperados: “Nos cortaron la comunicación. No sabíamos nada. Fueron momentos de miedo, desesperación e impotencia que no se los deseo a nadie. Gracias a Dios todo fue mentira. Mi hermano está bien”, puntualizó la joven.

Los delincuentes intentaron extorsionar a las víctimas para quedarse aún con más dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, Freydmer Moreno precisó que ya presentó la denuncia pertinente ante la Fiscalía General de la Nación y expresó su preocupación por la desaparición definitiva de sus documentos personales.

Del mismo modo, contaron que están recolectando fondos con una venta de garaje, una rifa y servicios de aseo en los hogares: “Estamos levantándonos y hemos decidido trabajar para recuperar lo perdido”.

La inseguridad del recinto académico y de las plataformas digitales para utilizar los contactos del joven alertan a la comunidad - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Ante este caso, los ciudadanos no dudaron en reaccionar con comentarios en Instagram como: “Qué tal, esa universidad se convirtió en un peligro para los jóvenes. El rector debe tomar medidas porque los jóvenes van es a prepararse no a correr peligro”, “Cómo es posible que esto suceda dentro de una universidad! Por qué no hay cámaras en la universidad. Administración qué sucede solo están ocupados haciendo contratos falsos”, “Lamento mucho lo sucedido, colaboro porque se ve que es un muchacho humilde y muy aplicado” y “Queridos jóvenes, exijan que en la Universidad coloquen cámaras y mejoren la seguridad, bendiciones ustedes son líderes”.

Asimismo, otras personas agregaron: “Hay infiltrada mucha delincuencia”, “Los guerrilleros que están allá infiltrados 😮 😮 😮 😮 gracias a Dios el joven está bien” y “Dentro de la misma UIS, y no dejan poner cámaras por qué es “persecución”.