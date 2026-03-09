El reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que robó miradas y generó debate en Colombia

La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Presidencia

Verónica Alcocer y su reaparición al lado del presidente Gustavo Petro durante la jornada electoral marcó un momento inesperado tras meses de distancia entre ella y el jefe de Estado y especulación pública sobre su matrimonio.

La primera dama sorprendió a la opinión nacional al salir de la Casa de Nariño junto al mandatario y sus hijas para ejercer su derecho al voto, en un acto que combinó gesto institucional y mensaje político en medio de rumores de separación, no legalmente, confirmados por el propio jefe de Estado semanas atrás.

El hecho de que la pareja presidencial se mostrara unida en una situación tan relevante generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde se combinó el debate político con un intenso escrutinio de la apariencia y los accesorios elegidos por Alcocer, en especial un reloj sofisticado que captó la atención tanto de seguidores como de detractores.

El reloj en la muñeca de la primera dama llamó la atención por los precios que ostentan en su página web - crédito Verónica Alcocer García/Facebook

Según varios comentarios y publicaciones que circularon en plataformas digitales durante la jornada, el reloj que lució la primera dama podría pertenecer a la marca Cartier, específicamente al modelo Ballon Bleu que tiene diferentes referencias.

La discusión sobre el valor del reloj escaló cuando algunos usuarios precisaron que, según descripciones del fabricante en su página web, el precio internacional de la pieza oscila entre 26 millones y 90 millones de pesos colombianos, según la configuración y los materiales.

Hay variantes con incrustaciones de piedras preciosas, como 61 pequeños diamantes; en ese caso, el costo se ubica en la franja más alta del rango al lado del modelo de 128 millones de pesos con pulso de cuero color caramelo. Hasta el momento no hay registro oficial que permita identificar con certeza el modelo específico del accesorio de la primera dama.

El reloj de la primera dama tendría estos precios en la página web de la marca - crédito Cartier

Otra de las prendas que llamó la atención en el outfit elegido por la esposa del jefe de Estado tiene que ver con la camisa que eligió para su aparición pública, pues el modelo se asemeja mucho al de uno presentado por la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

La prenda de vestir que en su página web presenta un costo de más de un millón 400 mil pesos colombianos, dejó dudas entre los detractores de la primera dama de Colombia sobre el origen de sus recursos para la compra de estos artículos de lujo al que pocas personas pueden tener acceso y teniendo en cuenta la austeridad de la que ha presumido el Gobierno del cambio.

El efecto de la imagen familiar en medio de los rumores de ruptura

La presencia de Verónica Alcocer junto a Gustavo Petro llamó la atención por el contexto: la primera dama había reducido notablemente sus apariciones en actos oficiales, hecho que alimentó rumores de distanciamiento hasta que el presidente reconoció públicamente la ruptura.

Camisa que habría llevado la primera dama Verónica Alcocer en las elecciones legislativas del 8 de marzo - crédito Carolina Herrera Web

Aunque existía esa confirmación, la salida conjunta para votar se interpretó como una señal de unidad en medio de una coyuntura electoral crítica para el Gobierno.

Durante la jornada, la imagen de la familia presidencial caminando desde la Casa de Nariño hasta el puesto de votación se viralizó y abrió interrogantes sobre el estado de la relación y la motivación detrás de mostrarse juntos.

En paralelo, el análisis sobre el vestuario y los accesorios de Alcocer ocupó la conversación digital, reforzando la tendencia de escrutinio sobre la figura pública de la primera dama.

El debate sobre el papel público y privado de Verónica Alcocer resurge tras sus controversias y la prolongada estadía fuera de Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

Y es que Verónica Alcocer, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, ha impulsado una agenda orientada a la justicia social, la promoción de valores culturales y la protección de la niñez.

La tensión entre esta agenda y la percepción pública acerca de elementos asociados al lujo intensificó el debate en las redes sociales tras la jornada electoral, reflejando la complejidad del escrutinio sobre figuras públicas en Colombia.