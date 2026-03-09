Colombia

El reloj Cartier de Verónica Alcocer: el accesorio que robó miradas y generó debate en Colombia

Mientras la familia presidencial votaba unida tras semanas de rumores sobre el distanciamiento entre Gustavo Petro y la primera dama, el costoso accesorio en la muñeca de Alcocer se convirtió en el centro de la atención y generó todo tipo de comentarios en plataformas digitales

Guardar
La reaparición de Verónica Alcocer
La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Presidencia

Verónica Alcocer y su reaparición al lado del presidente Gustavo Petro durante la jornada electoral marcó un momento inesperado tras meses de distancia entre ella y el jefe de Estado y especulación pública sobre su matrimonio.

La primera dama sorprendió a la opinión nacional al salir de la Casa de Nariño junto al mandatario y sus hijas para ejercer su derecho al voto, en un acto que combinó gesto institucional y mensaje político en medio de rumores de separación, no legalmente, confirmados por el propio jefe de Estado semanas atrás.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El hecho de que la pareja presidencial se mostrara unida en una situación tan relevante generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde se combinó el debate político con un intenso escrutinio de la apariencia y los accesorios elegidos por Alcocer, en especial un reloj sofisticado que captó la atención tanto de seguidores como de detractores.

El reloj en la muñeca
El reloj en la muñeca de la primera dama llamó la atención por los precios que ostentan en su página web - crédito Verónica Alcocer García/Facebook

Según varios comentarios y publicaciones que circularon en plataformas digitales durante la jornada, el reloj que lució la primera dama podría pertenecer a la marca Cartier, específicamente al modelo Ballon Bleu que tiene diferentes referencias.

La discusión sobre el valor del reloj escaló cuando algunos usuarios precisaron que, según descripciones del fabricante en su página web, el precio internacional de la pieza oscila entre 26 millones y 90 millones de pesos colombianos, según la configuración y los materiales.

Hay variantes con incrustaciones de piedras preciosas, como 61 pequeños diamantes; en ese caso, el costo se ubica en la franja más alta del rango al lado del modelo de 128 millones de pesos con pulso de cuero color caramelo. Hasta el momento no hay registro oficial que permita identificar con certeza el modelo específico del accesorio de la primera dama.

El reloj de la primera
El reloj de la primera dama tendría estos precios en la página web de la marca - crédito Cartier

Otra de las prendas que llamó la atención en el outfit elegido por la esposa del jefe de Estado tiene que ver con la camisa que eligió para su aparición pública, pues el modelo se asemeja mucho al de uno presentado por la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

La prenda de vestir que en su página web presenta un costo de más de un millón 400 mil pesos colombianos, dejó dudas entre los detractores de la primera dama de Colombia sobre el origen de sus recursos para la compra de estos artículos de lujo al que pocas personas pueden tener acceso y teniendo en cuenta la austeridad de la que ha presumido el Gobierno del cambio.

El efecto de la imagen familiar en medio de los rumores de ruptura

La presencia de Verónica Alcocer junto a Gustavo Petro llamó la atención por el contexto: la primera dama había reducido notablemente sus apariciones en actos oficiales, hecho que alimentó rumores de distanciamiento hasta que el presidente reconoció públicamente la ruptura.

Camisa que habría llevado la
Camisa que habría llevado la primera dama Verónica Alcocer en las elecciones legislativas del 8 de marzo - crédito Carolina Herrera Web

Aunque existía esa confirmación, la salida conjunta para votar se interpretó como una señal de unidad en medio de una coyuntura electoral crítica para el Gobierno.

Durante la jornada, la imagen de la familia presidencial caminando desde la Casa de Nariño hasta el puesto de votación se viralizó y abrió interrogantes sobre el estado de la relación y la motivación detrás de mostrarse juntos.

En paralelo, el análisis sobre el vestuario y los accesorios de Alcocer ocupó la conversación digital, reforzando la tendencia de escrutinio sobre la figura pública de la primera dama.

El debate sobre el papel
El debate sobre el papel público y privado de Verónica Alcocer resurge tras sus controversias y la prolongada estadía fuera de Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

Y es que Verónica Alcocer, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, ha impulsado una agenda orientada a la justicia social, la promoción de valores culturales y la protección de la niñez.

La tensión entre esta agenda y la percepción pública acerca de elementos asociados al lujo intensificó el debate en las redes sociales tras la jornada electoral, reflejando la complejidad del escrutinio sobre figuras públicas en Colombia.

Temas Relacionados

Verónica AlcocerPrimera DamaReloj de Verónica AlcocerReloj Cartier Verónica AlcocerElecciones 8 de marzoElecciones legislativas 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva asonada en Antioquia: Ejército realizó ataque aéreo en campamento de disidencias, según el gobernador

La operación fue ejecutada en una zona rural de Antioquia, donde autoridades advierten que habitantes locales estarían interfiriendo en las labores de las fuerzas armadas y judiciales

Nueva asonada en Antioquia: Ejército

Así quedaría conformada la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030

En total, 183 nuevos representantes y quien obtenga la curul de oposición —asignada a la persona con la segunda votación en la fórmula vicepresidencial— se posesionarán el 20 de julio de 2026

Así quedaría conformada la Cámara

Juan Daniel Oviedo se reunirá este lunes con Paloma Valencia: la candidata le propondía ser su fórmula vicepresidencial

El exconcejal de Bogotá y ahora excandidato presidencial aseguró que no ha existido una oferta formal para ser fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático

Juan Daniel Oviedo se reunirá

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Así quedó conformado el nuevo Congreso de la República

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN

Gustavo Petro viajó a Europa después de votar: interviene ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, Suiza

La comparecencia del mandatario colombiano ocurre en un momento en que organismos internacionales evalúan el crecimiento histórico de la producción mundial de cocaína y su impacto sobre la salud pública y las estrategias antidrogas

Gustavo Petro viajó a Europa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Salomé, hija de James Rodríguez

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debutó como escritora: de qué trata su primer libro, basado en sus propias experiencias

Comparan a Maluma con Diomedes Díaz por esta foto: “No sabía que Diome había reencarnado”

Por qué ‘El Jefe’ mandó al calabozo a Alexa Torrex, a Beba y a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “En mi casa hay reglas”

Marbelle arremetió contra Verónica Alcocer, por salir a votar junto a Gustavo Petro: “Vestirse de hombre”

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Deportes

Etapa 2 de la París

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: se acaba la fuga y los equipos preparan el sprint, siga aquí a los ciclistas colombianos en competencia

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado

El colombiano Mateo Cassierra fue uno de los 23 expulsados tras la batalla campal en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en Brasil

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil