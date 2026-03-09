Colombia

De Polo Polo a Vicky Dávila, las redes se llenaron de memes con los quemados de las elecciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas dejaron fuera a pesos pesados de la política como Álvaro Uribe Vélez e Ingrid Betancourt, generando reacciones inesperadas en las plataformas digitales

Figuras bastante reconocidas tuvieron resultados
Figuras bastante reconocidas tuvieron resultados inesperados - crédito @contentjuan y @flamihup / X

Las elecciones del 8 de marzo de 2026 en Colombia dejaron fuera del Congreso a figuras reconocidas en la política nacional y evidenciaron el recambio que enfrentan las bancadas tradicionales y emergentes.

Mientras los resultados consolidados mostraron cómo quedará el Legislativo para el periodo 2026-2030, la derrota de estos dirigentes desató intensas reacciones en redes sociales, donde el término “quemados” se volvió tendencia por la creatividad de los usuarios al comentar las caídas electorales.

Con el cierre del escrutinio, la figura más visible entre las que no lograron una curul fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, que ocupó el puesto 25 de la lista de su partido, despidiéndose del Senado tras más de dos décadas.

Múltiples dirigentes de larga trayectoria
Múltiples dirigentes de larga trayectoria no renovaron su curul - crédito X

En el Centro Democrático, tampoco consiguió los votos necesarios Marelen Castillo, que se había proyectado como figura nacional siendo fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022.

Las derrotas también alcanzaron al Pacto Histórico, la fuerza con el mayor número de votos en Senado, donde Julio César González Quiceno, Matador, no logró la curul. Su tránsito de la sátira política a las elecciones tuvo resonancia mediática, pero la votación no le permitió ocupar un escaño.

Por otro lado, Ingrid Betancourt y la totalidad de la lista Oxígeno no superaron el umbral. La popular figura regresó al país con la intención de revitalizar la colectividad, aunque no logró consolidar su regreso.

La Alianza por Colombia perdió a una de sus representantes más conocidas: Angélica Lozano, que no logró quedarse con el escaño a pesar de alcanzar una votación significativa en elecciones anteriores y un trabajo de años en activismo por la transparencia y los derechos civiles. Junto a ella, Katherine Miranda, voz activa dentro de la Alianza Verde, también quedó fuera de la próxima legislatura.

Además, Jorge Enrique Robledo, líder histórico del Polo Democrático y más tarde impulsor del movimiento Dignidad, no regresará al Senado. Entre otros referentes que no volverán se encuentra María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria.

Asimismo, se quemaron César Augusto Lorduy, figura tradicional de Cambio Radical y Juan Carlos Losada, reconocido en el liberalismo por su trabajo en iniciativas animalistas y medioambientales.

Entre los memes se encontró bastante el nombre del exalcalde Enrique Peñalosa, pues los internautas recordaron la imagen de una descarga eléctrica que sufrió durante su campaña.

En redes sociales le criticaron
En redes sociales le criticaron los errores de los candidatos - crédito X

La periodista Vicky Dávila también quedó lejos de los primeros lugares, lo que llamó la atención, debido a su presencia mediática durante la campaña.

Algunos candidatos dieron sorpresas por
Algunos candidatos dieron sorpresas por sus malos resultados - crédito X

Más aspirantes relevantes fuera del Legislativo

En la consulta Frente por la Vida, Héctor Elías Pineda recibió pocos votos en relación con sus rivales, aunque la derrota más notoria fue la de Daniel Quintero, que reconoció no haber obtenido la postulación al confirmarse que Roy Barreras representaría al bloque.

Los internautas no desaprovecharon la
Los internautas no desaprovecharon la oportunidad para mostrar su descontento hacia algunos aspirantes - crédito X

La lista de los que no repiten en el Congreso incluye al exalcalde de Bogotá Lucho Garzón. También queda fuera Javier Fernández Franco, apodado El Cantante del Gol, que intentó ingresar a la política por el Partido de la U sin éxito.

En la Circunscripción Afrodescendiente, Miguel Polo Polo perdió su curul, lo que llamó la atención, teniendo en cuenta que en 2022 había sido el candidato más votado de su lista, con 40.053 votos, participando de manera activa en la Comisión Primera Constitucional, la Comisión Legal Afro y otras comisiones accidentales. Sin embargo, en estas elecciones, el apoyo no le alcanzó para continuar en la Cámara.

Se intensificó la actividad en
Se intensificó la actividad en redes sociales mediante publicaciones sobre la jornada - crédito X
Las plataformas digitales contaron con
Las plataformas digitales contaron con reacciones y comentarios sobre los resultados - crédito X

El nuevo Legislativo estará marcado por la ausencia de estos populares políticos, dejando atrás a muchos de los nombres recurrentes en la política colombiana para el período 2026-2030.

