Tropas de la Tercera Brigada del Ejército fueron atacadas por disidencias de las Farc en plena jornada electoral

Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco tienen presencia en el Cauca y Valle del Cauca - crédito Europa Press

En el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito en el departamento del Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional fueron víctimas el domingo 8 de marzo de 2026, durante la jornada electoral, de un ataque armado perpetrado por las disidencias de las Farc durante un operativo de seguridad electoral. El hecho ocurrió este domingo, mientras los uniformados garantizaban la protección del puesto de votación instalado en la zona.

De acuerdo con el reporte inicial de la Tercera Brigada del Ejército, los agresores efectuaron disparos desde el exterior del perímetro de seguridad y desde viviendas aledañas, según informaron fuentes castrenses. No se registraron heridos durante el hostigamiento, según confirmó el propio comando militar.

Según expresó el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, tras los hechos que “en Tenerife se presenta un hostigamiento contra las tropas que están prestando la seguridad del puesto de votación. En este momento la situación está controlada y se está esperando que la gente retorne a hacer su votación de acuerdo a lo planeado”.

Alias Iván Mordisco adelanta nuevos ataques con sus estructuras a miembros del Ejército, en una jornada en la que los colombianos salieron a las urnas a elegir el nuevo Congreso y las consultas - crédito EFE

El oficial detalló que la estructura Adán Izquierdo fue la responsable del ataque. “La estructura llega a la zona y se encuentra con que la tropa está ahí prestando la seguridad y le hacen unos disparos desde la parte de afuera y desde unas casas donde hostigan a los soldados”, afirmó Rendón Pérez.

Luego de este suceso, las autoridades locales y el Ejército mantienen el despliegue de seguridad en la zona para permitir que la jornada electoral continúe sin más interrupciones. El control de la situación se restableció rápidamente, según informaron las fuentes oficiales, lo que permitió que los ciudadanos regresaran a ejercer su derecho al voto conforme a lo previsto.

En el territorio nacional se ha adelantado, en líneas generales, una jornada democrática sin mayores incidentes en materia de orden público - crédito Registraduría

Reporte de seguridad entregado en la jornada del 8 de marzo

El Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto para hacer monitoreo a la jornada informó que la jornada electoral, con más de 13.000 puntos habilitados, transcurre en su mayoría de manera pacífica en todo el país. Las autoridades destacaron un ambiente de normalidad en la mayoría de los territorios, pese a incidentes reportados en algunas regiones del territorio nacional, como en la frontera con Venezuela en Norte de Santander, cuando se detuvieron 60 buses y personas cruzando el río Táchira.

“Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por @mindefensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, comentó en sus redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro.

Hasta las 3:00 p. m., a una hora del cierre de las urnas, se habían recibido 940 denuncias por presuntos delitos electorales, incluyendo la incautación de 630 millones de pesos que no pudieron ser justificados y que estarían vinculados a la compra de votos. Además, la línea 157 de la Policía ha recibido más de 30.000 llamadas de ciudadanos alertando sobre posibles fraudes y casos de corrupción relacionados con el proceso electoral.

Mientras Petro exigió acciones inmediatas del Ministerio de Defensa, el ministro Sánchez reportó que las personas que cruzaron el río Tachira se dispersaron por el sector de Santa Cecilia - crédito @PedroSanchezCol/X

En materia de orden público, se trasladaron cuatro puestos de votación en el departamento de Caquetá, dos en Solano y dos en Cartagena del Chairá, por recomendaciones de seguridad emitidas por las Fuerzas Militares. También se reportó la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, un candidato al Senado del partido de la U, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la frustración de seis intentos de ataque de grupos armados ilegales en el suroccidente del país.

A este caso se suma Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara del Centro Democrático en Amazonas, que tenía en su poder $20 millones. Por este caso, la colectividad tomó la determinación de expulsarlo de la colectividad, ante la gravedad del suceso que se convirtió en uno de los lunares de la contienda electoral. “Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, expresó el partido.

Es válido destacar que la seguridad ha sido reforzada con el despliegue de 246.000 uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares, que permanecen activos para asegurar el cierre de las urnas y el inicio del escrutinio. En Bogotá no se han emitido alertas específicas y la capital se mantiene bajo monitoreo permanente a cargo de las autoridades distritales.