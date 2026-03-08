Colombia

Tropas de la Tercera Brigada del Ejército fueron atacadas por disidencias de las Farc en plena jornada electoral

Miembros de las fuerzas de alias Iván Mordisco atacaron a militares que custodiaban un puesto de votación en el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, Valle, en un hecho no dejó heridos, pues las autoridades aseguraron que la situación fue controlada para permitir la continuidad de la jornada electoral

Guardar
Las disidencias de las Farc
Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco tienen presencia en el Cauca y Valle del Cauca - crédito Europa Press

En el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito en el departamento del Valle del Cauca, tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional fueron víctimas el domingo 8 de marzo de 2026, durante la jornada electoral, de un ataque armado perpetrado por las disidencias de las Farc durante un operativo de seguridad electoral. El hecho ocurrió este domingo, mientras los uniformados garantizaban la protección del puesto de votación instalado en la zona.

De acuerdo con el reporte inicial de la Tercera Brigada del Ejército, los agresores efectuaron disparos desde el exterior del perímetro de seguridad y desde viviendas aledañas, según informaron fuentes castrenses. No se registraron heridos durante el hostigamiento, según confirmó el propio comando militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según expresó el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, tras los hechos que “en Tenerife se presenta un hostigamiento contra las tropas que están prestando la seguridad del puesto de votación. En este momento la situación está controlada y se está esperando que la gente retorne a hacer su votación de acuerdo a lo planeado”.

Alias Iván Mordisco adelanta nuevos
Alias Iván Mordisco adelanta nuevos ataques con sus estructuras a miembros del Ejército, en una jornada en la que los colombianos salieron a las urnas a elegir el nuevo Congreso y las consultas - crédito EFE

El oficial detalló que la estructura Adán Izquierdo fue la responsable del ataque. “La estructura llega a la zona y se encuentra con que la tropa está ahí prestando la seguridad y le hacen unos disparos desde la parte de afuera y desde unas casas donde hostigan a los soldados”, afirmó Rendón Pérez.

Luego de este suceso, las autoridades locales y el Ejército mantienen el despliegue de seguridad en la zona para permitir que la jornada electoral continúe sin más interrupciones. El control de la situación se restableció rápidamente, según informaron las fuentes oficiales, lo que permitió que los ciudadanos regresaran a ejercer su derecho al voto conforme a lo previsto.

En el territorio nacional se
En el territorio nacional se ha adelantado, en líneas generales, una jornada democrática sin mayores incidentes en materia de orden público - crédito Registraduría

Reporte de seguridad entregado en la jornada del 8 de marzo

El Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto para hacer monitoreo a la jornada informó que la jornada electoral, con más de 13.000 puntos habilitados, transcurre en su mayoría de manera pacífica en todo el país. Las autoridades destacaron un ambiente de normalidad en la mayoría de los territorios, pese a incidentes reportados en algunas regiones del territorio nacional, como en la frontera con Venezuela en Norte de Santander, cuando se detuvieron 60 buses y personas cruzando el río Táchira.

Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por @mindefensa. Esto se llama fraude a escala del Norte de Santander. El alcalde de Cúcuta debe actuar de inmediato. Son 60 buses detenidos, cuya empresa debe ser investigada de inmediato trayendo masivamente votantes del otro lado de la frontera”, comentó en sus redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro.

Hasta las 3:00 p. m., a una hora del cierre de las urnas, se habían recibido 940 denuncias por presuntos delitos electorales, incluyendo la incautación de 630 millones de pesos que no pudieron ser justificados y que estarían vinculados a la compra de votos. Además, la línea 157 de la Policía ha recibido más de 30.000 llamadas de ciudadanos alertando sobre posibles fraudes y casos de corrupción relacionados con el proceso electoral.

Mientras Petro exigió acciones inmediatas
Mientras Petro exigió acciones inmediatas del Ministerio de Defensa, el ministro Sánchez reportó que las personas que cruzaron el río Tachira se dispersaron por el sector de Santa Cecilia - crédito @PedroSanchezCol/X

En materia de orden público, se trasladaron cuatro puestos de votación en el departamento de Caquetá, dos en Solano y dos en Cartagena del Chairá, por recomendaciones de seguridad emitidas por las Fuerzas Militares. También se reportó la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, un candidato al Senado del partido de la U, por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la frustración de seis intentos de ataque de grupos armados ilegales en el suroccidente del país.

A este caso se suma Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara del Centro Democrático en Amazonas, que tenía en su poder $20 millones. Por este caso, la colectividad tomó la determinación de expulsarlo de la colectividad, ante la gravedad del suceso que se convirtió en uno de los lunares de la contienda electoral. “Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”, expresó el partido.

Es válido destacar que la seguridad ha sido reforzada con el despliegue de 246.000 uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares, que permanecen activos para asegurar el cierre de las urnas y el inicio del escrutinio. En Bogotá no se han emitido alertas específicas y la capital se mantiene bajo monitoreo permanente a cargo de las autoridades distritales.

Temas Relacionados

Encuestas presidenciales Colombia 2026Elecciones 8 de marzo 2026Elecciones presidencialesElecciones marzo 2026Disidencias de las FarcFrente Adán IzquierdoIván MordiscoColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: qué hacer si presencia compra de votos o lo presionan para elegir un candidato

Estos son los canales oficiales para reportar estas conductas irregulares a las autoridades y sin necesidad de exponerse

Elecciones 2026: qué hacer si

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: se cierran las urnas y empieza el escrutinio de los votos

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

Corrupción electoral en Colombia: el impacto de una jornada plagada de denuncias

Analistas políticos se pronunciaron sobre el impacto que generan las denuncias sobre irregularidades electorales en Colombia

Corrupción electoral en Colombia: el

Abelardo de la Espriella alertó que estas pueden ser las últimas elecciones libres: “Vamos a perder esta oportunidad”

Luego de ejercer su derecho al voto, el candidato presidencial manifestó que le parece una maravilla que “todavía podamos ejercer el derecho al voto”

Abelardo de la Espriella alertó

Hernán Penagos reportó por lo menos 30 intentos de suplantar la página web de la Registraduría durante la jornada del 8 de marzo

El registrador nacional del Estado Civil, al cierre de la jornada electoral, indicó que se intentó vulnerar las plataformas digitales de la entidad, que se encargará de informar los resultados de los comicios del Congreso y las consultas presidenciales

Hernán Penagos reportó por lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas