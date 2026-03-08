Colombia

Ministerio de Defensa denunció movilización masiva de personas desde Venezuela: “Hay una comisión del delito, en flagrancia”

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez reportó que miles de personas circularon durante la jornada del domingo 8 de marzo por el puesto fronterizo de Norte de Santander, pese a que se cerraron los accesos al país por la jornada electoral

El ministro Perdo Arnulfo Sánchez dio a conocer que unas 2.400 personas circularon por el ingreso limítrofe de Norte de Santander, mientras eran esperados por buses en el lado opuesto de la frontera - crédito @MinDefensa/X

Durante la mañana del domingo 8 de marzo, mientras en Colombia comenzaba la jornada electoral para elegir el nuevo Congreso y los candidatos de las consultas interpartidistas previas a los comicios presidenciales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió sobre una situación irregular en la frontera con Venezuela.

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa luego de ejercer su derecho al voto en el occidente de Bogotá, las autoridades detectaron el movimiento de aproximadamente 2.400 personas que estarían intentando cruzar hacia territorio colombiano desde el vecino país, pese a que las fronteras permanecen cerradas por las medidas de seguridad adoptadas durante los comicios electorales.

Las personas, captadas por via satelital, estarían cruzando la frontera ayudados por planchones especialmente dispuestos sobre el río Tachira que separa ambos países, para luego ser movilizadas en buses. Sánchez señaló este como un acto ilegal que compromete la seguridad y correcta realización de la jornada electoral.

Los satélites captaron el paso
Los satélites captaron el paso de personas por la frontera, saltando un planchón mientras eran esperados por buses en la orilla opuesta - crédito @MinDefensa/X

Ahorita, precisamente en Norte de Santander, tenemos una situación especial, en la cual hemos detectado el paso ilegal. Calculamos casi 2.400 personas que están intentando pasar hacia el lado colombiano. Tenemos claro que están cerradas las fronteras, pero lo están haciendo además de manera ilegal. Ya estamos desplegando todas las capacidades y en pocos minutos compartiremos imágenes para evidenciar lo que está ocurriendo. Y no digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. No, aquí hay una comisión del delito, en flagrancia”, manifestó el ministro.

El ministro Sánchez anunció que
El ministro Sánchez anunció que las autoridades ya se desplegaron en la zona y advirtió de posibles medidas contra las empresas de buses que permitieron el uso de estos vehículos para dicha actividad - crédito Luisa González/REUTERS

El ministro también advirtió sobre posibles medidas para las empresas de transporte que, según dijo, podrían prestarse para movilizar a estas personas hacia el territorio nacional.

“No digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. Aquí hay una comisión del delito en flagrancia, pero también es el mensaje para los dueños de esas empresas de buses que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen que se está cometiendo de manera ilegal contra la Constitución y la ley”, afirmó.

De igual modo, Sánchez anunció que las autoridades ya están informadas y con claras instrucciones de hacer seguimiento de la situación, así como de tomar las medidas correctivas del caso.

Cabe recordar que las fronteras colombianas están cerradas desde el sábado 7 de marzo a las 06:00 p. m. (hora local), hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de febrero. Esto, como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para “la conservación del orden público” durante las elecciones de este domingo, de acuerdo con lo informado por Migración Colombia.

Así se movió el flujo migratorio en la frontera de Colombia con Venezuela en los primeros meses de 2026

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en medio de la tensión regional por la escalada militar de Estados Unidos sobre Venezuela en el inicio del año para capturar al dictador Nicolás Maduro, durante enero y febrero de 2026 se registraron 6.786.712 movimientos migratorios en los pasos fronterizos habilitados, sin evidenciarse variaciones atípicas pese a la coyuntura regional citada.

El 86,3% de los cruces se concentró en la Regional Oriente, que abarca el departamento de Norte de Santander, con 5.854.992 movimientos. En segundo lugar, la Regional Orinoquía con 791.986 movimientos (11,7%) y, finalmente, la Regional Guajira con 139.734 (2,1%). La concentración de movimientos en Norte de Santander respondió factores como conectividad, infraestructura y mayor densidad poblacional en esa zona de frontera, informó la entidad.

En palabras de su directora, Gloria Esperanza Arriero, “el análisis técnico confirmó que la frontera mantiene una movilidad alta pero estable. No se registran variaciones extraordinarias ni incrementos inusuales en los flujos. Colombia continúa gestionando una migración ordenada, con presencia institucional activa y seguimiento permanente que nos permite actuar con base en evidencia y no en especulaciones”.

