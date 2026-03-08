Más de 1.379 quejas fueron reportadas durante las elecciones del 8 de marzo: este fue el balance de la Procuraduría

El sistema de recepción de denuncias funcionó con normalidad durante todo el día - crédito @PGN_COL/X

Durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo, la Procuraduría General de la Nación reportó la recepción de más de 1.379 quejas relacionadas con posibles irregularidades en el proceso de votación.

De acuerdo con el balance entregado por el órgano de control con corte a las 5:00 p. m., el sistema dispuesto para recibir denuncias funcionó sin contratiempos, permitiendo que ciudadanos y funcionarios reportaran situaciones ocurridas en distintos puntos del territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información fue entregada en medio del monitoreo permanente que adelantan las autoridades sobre el desarrollo de los comicios legislativos y las consultas interpartidistas. Desde el Ministerio Público se indicó que el mecanismo de recepción de quejas permitió canalizar reportes tanto de ciudadanos como de agentes del propio organismo de control desplegados durante la jornada.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también se pronunció durante el día electoral y se refirió al comportamiento de la ciudadanía en las primeras horas de votación. Tras ejercer su derecho al voto en la mesa número 1 instalada en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, el jefe del Ministerio Público señaló que “Colombia vive paz electoral”, al tiempo que destacó la participación de los votantes.

Posteriormente, el procurador reiteró el llamado a los ciudadanos para participar de la jornada democrática. “Que todos vivamos la fiesta democrática que es lo que los colombianos queremos”, expresó luego de depositar su voto en el punto de votación ubicado en la capital del país.

Seguimiento desde el Puesto de Mando Unificado

Gregorio Eljach Pacheco aseguró que “Colombia vive paz electoral” durante las primeras horas de votación - crédito @PGN_COL/X

Durante el desarrollo de la jornada, el jefe del Ministerio Público informó que el comportamiento general del proceso electoral se mantenía dentro de los parámetros previstos por las autoridades. Antes de dirigirse al Puesto de Mando Unificado nacional, liderado por el Ministerio del Interior, el procurador señaló que “todo está saliendo bien”.

Desde ese centro de coordinación se realizó seguimiento al desarrollo de las elecciones en todo el país. En ese espacio participan autoridades del Gobierno nacional y organismos encargados de la vigilancia y control del proceso electoral, con el objetivo de monitorear el comportamiento de la jornada y atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

El Puesto de Mando Unificado centraliza la información que llega desde las distintas regiones, permitiendo a las autoridades adoptar medidas frente a posibles irregularidades o situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios.

Centro de Comunicaciones para recepción de denuncias

El Ministerio Público instaló un Centro de Comunicaciones y Logística para recibir denuncias en Bogotá - crédito Procuraduría General de la Nación

Como parte de las acciones de vigilancia institucional, la Procuraduría instaló en su sede en Bogotá el Centro de Comunicaciones y Logística para las elecciones de este 8 de marzo. Este espacio fue habilitado con el objetivo de recibir, registrar y tramitar las denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales en todo el país.

En este punto trabajan más de 100 funcionarios del órgano de control, quienes reciben y procesan la información reportada durante la jornada. Además, el centro cuenta con la presencia de representantes de varias instituciones encargadas de la vigilancia del proceso electoral.

Entre las entidades que participan en este espacio se encuentran la Registraduría Nacional del Estado Civil, distintas personerías municipales, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo. También está presente un representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El organismo de observación advirtió posibles demoras en la difusión del preconteo debido a sistemas electrónicos de supervisión - Juan Páez/Colprensa

El objetivo del centro es centralizar la información que se genera durante la jornada y brindar orientación a los ciudadanos que deseen reportar posibles irregularidades. Para facilitar la comunicación con la ciudadanía, el Ministerio Público habilitó la línea telefónica +57 (601) 587 8750, en la que los ciudadanos pueden comunicarse marcando la opción 1 para presentar denuncias o recibir información relacionada con el proceso electoral.