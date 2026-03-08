Colombia

La Policía capturó al hermano de un concejal en Villavicencio por presunto tráfico de drogas: tenía un arma y municiones marca Indumil

El allanamiento expuso una operación sofisticada con tecnología, dinero y antecedentes judiciales en uno de los barrios más conflictivos del Meta

El allanamiento realizado en el barrio permitió la aprehensión de dos personas acusadas de tráfico de drogas y porte de armas, además del decomiso de dinero, equipos electrónicos y sustancias ilegales utilizadas para eludir a las autoridades. Capturados, de derecha a izquierda: Heydy Hurtado Girón, alias La Zarca y Willian Alexander Nieves García- crédito Policía Metropolitana de Villavicencio

La captura del hermano de un concejal en Villavicencio generó alerta en el barrio Porfía, donde la Policía Metropolitana detuvo a Willian Alexander Nieves García, hermano del concejal Cristian Ferney Nieves García, junto a Heydy Hurtado Girón, alias La Zarca.

Ambos enfrentan cargos por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. El operativo incluyó la incautación de drogas, dinero y tecnología empleada para eludir la acción policial.

Willian Alexander Nieves García fue aprehendido en el barrio Porfía durante un allanamiento en presencia de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Además de ser familiar de un edil del municipio, Nieves García y Hurtado Girón son imputados por posesión de una pistola traumática, 400 gramos de clorhidrato de cocaína y 59 dosis adicionales del mismo estupefaciente.

La acción policial incluyó la incautación de drogas, armas, tecnología y una suma considerable de efectivo, mientras que los dos señalados quedaron a disposición de la Fiscalía que adelanta la investigación - crédito Colprensa

También se hallaron en el lugar cuatro teléfonos celulares, tres computadores portátiles y una suma en efectivo que varía entre $19.500.000 y $19.527.000, según detallaron las citadas fuentes.

Elementos incautados durante el allanamiento

Durante el procedimiento, las autoridades confiscaron una pistola traumática calibre 9 milímetros, un proveedor, diecisiete cartuchos calibre 38 y un equipo reproductor DVD-R. Las autoridades locales han afirmado que el decomiso fue de $19.500.000 en efectivo.

Sin embargo, el medio Vive el Meta informó que la cantidad fue de $19.527.000. La incautación incluyó además tres computadores portátiles y equipos electrónicos.

Los dispositivos electrónicos recuperados comprenden, según Vive el Meta, tres portátiles, cuatro celulares y un DVD-R. Este material, junto con la droga y el dinero, quedó a disposición de la autoridad judicial y forma parte de la investigación criminal que sigue en curso.

Mecanismos de vigilancia y antecedentes

El inmueble objeto del allanamiento contaba con un sistema de circuito cerrado de televisión utilizado para alertar sobre la llegada de policías y así dificultar la acción de las autoridades. Las cámaras de seguridad desempeñaban la función de advertir a los ocupantes acerca de posibles intervenciones policiales en el sector.

La operación tuvo lugar en el barrio Porfía e involucró la confiscación de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y múltiples dispositivos electrónicos en el marco de un proceso penal en curso - crédito Colprensa

Por otra parte, Willian Alexander Nieves García figura en registros judiciales por el delito de constreñimiento ilegal. Esto refuerza las sospechas de que los involucrados no operaban de manera aislada.

Acciones judiciales e hipótesis investigativas

Tras la captura, Nieves García y Hurtado Girón fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación legal en relación con los delitos imputados. Ambas fuentes coincidieron en que la Fiscalía investiga si los detenidos tienen vínculos con otras actividades delictivas en Villavicencio y la región del Meta.

Las autoridades no descartan que la trayectoria judicial previa de Nieves García apunte a la posible operación de una red criminal más amplia en el sector.

Así las cosas, esto fue lo incautado:

  • 1 arma de fuego tipo pistola traumática calibre 9 mm
  • 1 proveedor con su respectiva munición
  • 17 cartuchos marca Indumil calibre 38
  • 400 gramos de clorhidrato de cocaína
  • 59 dosis de clorhidrato de cocaína
  • 3 computadores portátiles
  • 1 equipo DVD-R
  • $ Más de $19.500.000 en efectivo

El periodista Carlos Ayala denuncia ataque durante evento político en Villavicencio

El periodista Carlos Ayala Orzaco denunció haber sido víctima de una agresión por parte de integrantes de la Guardia Indígena durante un evento político realizado en la plaza de Los Libertadores, en Villavicencio.

El acto fue convocado el 21 de febrero de 2026 por el Pacto Histórico para manifestar su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda. Como consecuencia del ataque, el concejal de Bogotá Daniel Briceño anunció que acompañará a Ayala a interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

Carlos Ayala Orzaco realizaba el cubrimiento del acto de campaña política convocado en redes sociales por parte del Pacto Histórico en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en la Plaza de Los Libertadores, en Villavicencio (Meta) - crédito @AyalaCarlOzarco/X

En la misma mañana de los hechos, Ayala publicó un video en su perfil de la red social X donde relató los momentos previos y posteriores al incidente. En el registro audiovisual, de poco más de 30 segundos, se observa que mientras Ayala grababa con su teléfono, se encontró de frente con varios miembros de la Guardia Indígena. El intercambio verbal no quedó registrado con claridad, pero según las imágenes, en cuestión de segundos varios integrantes del grupo ancestral se abalanzaron sobre el periodista y comenzaron a golpearlo. Otros asistentes intervinieron para separar en medio del tumulto. En los uniformes de algunos de los agresores se leía el nombre de la Guardia Isimali de Colombia.

