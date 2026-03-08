Colombia

La Fiscalía citaría a rendir declaratoria al secretario General de la Cámara por dinero incautado a su escolta en vía de La Guajira

El organismo judicial avanza en la indagación sobre la procedencia de fondos incautados a un escolta de seguridad, que portaba sumas y publicidad a favor de un candidato del Partido Conservador

Identifican siete sobres de dinero
Identifican siete sobres de dinero con nombres de personas, de las cuales tres ya fueron plenamente verificadas por las autoridades - crédito Colprensa/Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación estaría considerando citar a declarar al secretario General de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, en medio de la investigación por el decomiso de $145 millones a su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en una carretera de La Guajira.

Según conoció La FM, la directora Especializada de la Fiscalía contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, informó que el fiscal delegado avanza en la recopilación de pruebas para esclarecer si el dinero incautado está vinculado con la compra de votos o con un eventual lavado de activos.

Pérez Ojeda señaló: “Estamos verificando la procedencia de ese dinero y también si existe alguna relación con un delito electoral”.

Detalles del operativo

El operativo ocurrió en el municipio de Hatonuevo (La Guajira), cuando el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Luis Alfredo Acuña, fue capturado mientras transportaba la suma de dinero y material publicitario de Daniel Restrepo, representante a la Cámara y candidato al Senado por el Partido Conservador.

El secretario general de la
El secretario general de la Cámara de Representantes rechazó los señalamientos en su contra sobre la comisión de delitos electorales - crédito Secretaria General de la Cámara de Representantes

Aunque Acuña recuperó su libertad, la investigación sigue activa debido a que un juez declaró ilegal el procedimiento tras superar las 36 horas permitidas para la privación de libertad.

Los $145 millones estaban distribuidos en siete sobres de manila, identificados con nombres de políticos y líderes locales, entre ellos Kevin Cantillo (concejal de La U), Christian Bermúdez (concejal de Riohacha de la coalición Cambio Radical y Colombia Renaciente), Gandhi Romero Epinayú (del Partido Liberal), Débora Barros (abogada y activista indígena Wayuú), Laura Marcela Ramírez Cantillo (exconcejal de Maicao), Edwin Solano (exsecretario de Desarrollo de Maicao) y Rosa Pacheco (expresidenta de la Asamblea de La Guajira).

Las pruebas documentales incluyen el análisis grafológico de los sobres para identificar quién escribió los nombres.

La Fiscalía, según el medio citado, también alista otras órdenes de Policía judicial y confirmó que la devolución del dinero al escolta se produjo por falta de pruebas sobre la ilicitud del dinero en el momento de la captura.

Salen a la luz videos en poder de las autoridades que muestran varios paquetes, presuntamente con dinero, marcados con nombres, números de teléfono y municipios. Esta sería la evidencia de un posible escándalo de compra de votos en el departamento de La Guajira - crédito Policía

El decomiso de los $145 millones al escolta de Lacouture coincidió con la recta final de la campaña electoral del 8 de marzo. El partido Conservador, al que pertenece el funcionario, rechazó públicamente cualquier vínculo con delitos electorales.

Lacouture, por su parte, se desmarcó del hecho a través de un comunicado en el que afirmó: “No me movilizaba en dicho vehículo, ni participé en los hechos ya conocidos”. El abogado Iván Cancino, condecorado por Lacouture en el Congreso, asumió la defensa del escolta y logró su posterior liberación.

El escolta del secretario General
El escolta del secretario General del Senado fue liberado horas después - crédito Policía Nacional de Colombia

Las investigaciones pendientes de la Fiscalía a Jaime Luis Lacouture

De acuerdo con lo revelado por Revista Raya, documentos de la Fiscalía, demostrarían que el funcionario estuvo vinculado a tres investigaciones por corrupción durante su gestión como director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia entre 2011 y 2017.

Los expedientes incluyen presuntos contratos irregulares con Odebrecht y la IPS Emcosalud, que habría pagado sobornos al exsenador Bernardo “Ñoño” Elías. Lacouture habría sido designado en ese cargo como cuota política del exsenador, con quien además mantiene vínculos familiares.

El escándalo, aunque generó indignación inicial, decayó rápidamente en el debate público. Según la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), Lacouture habría realizado giros en efectivo por $130 millones de pesos en enero de 2026 desde Bogotá, montos que no habrían salido de sus productos financieros habituales. Las cuentas del escolta tampoco registrarían movimientos que expliquen el origen del dinero decomisado.

La trayectoria de Lacouture incluye su paso por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde intervino en investigaciones como la de la “Ñeñepolítica”, que indagaba la campaña presidencial de Iván Duque.

Jaime Luis Lacouture Peñaloza fue
Jaime Luis Lacouture Peñaloza fue magistrado del CNE antes de llegar a la Secretaría de la Cámara - crédito Colprensa (Colprensa)

Como director del Fondo de Ferrocarriles, habría enfrentado denuncias de pensionados por la adjudicación de contratos médicos y por la presunta recepción de dineros irregulares de Odebrecht mediante contratos de arrendamiento inexistentes, según la Contraloría.

Las investigaciones de la Fiscalía sobre los contratos de Lacouture con Odebrecht y Emcosalud, según el citado medio, fueron archivadas en 2021 y 2024, respectivamente, por falta de elementos suficientes, aunque la Corte Suprema de Justicia mantiene abierto el expediente contra el exsenador Elías por su intervención en estos negocios.

En paralelo, documentos judiciales y declaraciones de testigos como Otto Bula y el propio “Ñoño” Elías vincularían a Lacouture en gestiones para facilitar reuniones entre lobistas de Odebrecht y altos funcionarios, en busca de operaciones financieras para la multinacional brasileña.

