Colombia

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

La actriz colombiana sorprendió a sus seguidores con una reflexión llena de cariño y admiración dedicada a las mujeres, resaltando la fuerza, la autenticidad y el impacto positivo que tienen en el mundo según sus palabras

Guardar
Kimberly Reyes conmueve en redes
Kimberly Reyes conmueve en redes con un inspirador mensaje por el Día Internacional de la Mujer - crédito @kimberlyreyesh/IG

La actriz y creadora de contenido Kimberly Reyes se sumó a las voces que celebraron el Día Internacional de la Mujer con una publicación especial en sus redes sociales, en la que compartió una fotografía acompañada de un extenso mensaje dedicado a las mujeres.

A través de su cuenta en Instagram, la también modelo colombiana aprovechó la fecha para rendir homenaje al papel de las mujeres en la sociedad y destacar valores como la sensibilidad, la fortaleza, la capacidad de inspirar y el amor propio.

En el texto, Reyes expresó admiración por la esencia femenina y por la manera en que las mujeres transforman su entorno con su presencia y su forma de afrontar la vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Feliz Día de la Mujer... Hoy te celebro a ti, porque me inspiras. Porque sí… eres mágica. Das vida y traes luz al universo. Bendigo tu sensibilidad, tu cuidado, tu ternura y ese corazón siempre dispuesto a dar sin esperar nada a cambio”, empezó escribiendo la actriz.

El emotivo homenaje de Kimberly
El emotivo homenaje de Kimberly Reyes a las mujeres: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la tierra” - crédito @kimberlyreyesh/IG

La actriz también resaltó cualidades como la inteligencia, la resiliencia y la capacidad de enfrentar los desafíos con elegancia, cualidades que, según expresó, hacen de las mujeres una fuente constante de inspiración.

En su publicación, la artista recordó que cada mujer tiene un impacto positivo en el mundo y que su presencia contribuye a construir entornos más humanos y sensibles.

Recuerda siempre que haces del mundo un lugar mejor: más tranquilo, más sabio, más sereno. Gracias por ser motivo de inspiración. Por pintar el mundo con tus hermosos colores. Por ser la poesía en la que baila la humanidad”, escribió Reyes.

Uno de los mensajes centrales de su texto fue la invitación a fortalecer el amor propio y a valorar la individualidad, sin caer en comparaciones.

Existen mil y una razones para celebrarte, pero hoy, que el mundo lo recuerda, no olvides nunca que dentro de ti está el verdadero superpoder: el de crear hogar, romantizar el camino y lograr todo aquello que anhelas”, celebró la actriz.

Kimberly Reyes invita a las
Kimberly Reyes invita a las mujeres a ser las heroínas de su propia historia en un mensaje que toca corazones - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Reyes también animó a las mujeres a reconocer su valor y su esencia única y las invitó a que cada mujer tome el control de su propia historia y construya la vida que desea.

Eres un pedacito de cielo caminando sobre la tierra. Que nadie te convenza de lo contrario. Disfruta la pasarela de la vida. No compitas, no te compares. Viniste con un brillo especial y único; créetelo. Conviértete en la superheroína de tu propio cuento. Haz de tu vida el guion que tú elijas. Mantente fiel a lo que eres. Y nunca olvides esa niña dulce que vive en tu interior”, pidió Kimberly.

Al final de su mensaje, la actriz también dedicó palabras de gratitud a las mujeres que forman parte de su vida y a aquellas que, incluso desde la distancia, dejan enseñanzas.

Hoy te abrazo y celebro todo lo que eres y todo lo que has logrado. Gracias a todas las mujeres de mi vida, y también a aquellas que, incluso, a los ojos de la distancia, nos enseñan. A las que arman el camino. A las que cuidan de la familia. A las que entienden el verdadero significado de la palabra lealtad”, mencionó.

Un homenaje de Kimberly Reyes
Un homenaje de Kimberly Reyes a quienes transforman el mundo - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

La publicación cerró con una reflexión sobre la importancia de reconocer el valor y la singularidad de cada mujer: “Eres perfecta. Un pedacito de Dios: única, irrepetible y protagonista de la más bella de las historias”.

El mensaje de la actriz fue recibido con múltiples comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la reflexión compartida por Reyes en una fecha que busca reconocer el papel, la lucha y los aportes de las mujeres en la sociedad.

Temas Relacionados

Kimberly ReyesDía de la MujerDía internacional de la Mujer8 de marzo Día de la MujerColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Hernán Penagos respondió a Petro tras críticas sobre el proceso electoral: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”

El registrador defendió la autonomía del órgano electoral y explicó los mecanismos de control previstos para garantizar unos comicios transparentes

Hernán Penagos respondió a Petro

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: hay normalidad en la jornada de votación, y más de 700 denuncias de presuntos delitos electorales

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

Resultados Chontico Día: último sorteo del domingo 8 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Gustavo Petro se equivocó de foto y acusó a un senador del Centro Democrático por compra de votos: Gabriel Vallejo salió a corregirlo

El senador José Vicente Carreño desmintió categóricamente la supuesta detención y aseguró que la información difundida era falsa, exigiendo respeto al electorado y a la verdad

Gustavo Petro se equivocó de

Gustavo Petro denunció presunta compra de votos por parte de aspirante a la Cámara en el Caribe: “Mafia”

El señalado, Laureano Acuña, busca llegar en la jornada de elecciones al Congreso de la República del domingo 8 de marzo de 2026, con el aval del Partido de la U

Gustavo Petro denunció presunta compra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran conbates entre el Ejército

Registran conbates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón defendió a Juanda

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas que preocupó a sus seguidores: tuvo que ser intervenido de urgencia

Deportes

París-Niza 2026: reviva el minuto

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Luis Javier Suárez sigue en racha: así fue el gol que marcó el colombiano con el Sporting de Lisboa

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”