Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Kimberly Reyes conmueve en redes con un inspirador mensaje por el Día Internacional de la Mujer - crédito @kimberlyreyesh/IG

La actriz y creadora de contenido Kimberly Reyes se sumó a las voces que celebraron el Día Internacional de la Mujer con una publicación especial en sus redes sociales, en la que compartió una fotografía acompañada de un extenso mensaje dedicado a las mujeres.

A través de su cuenta en Instagram, la también modelo colombiana aprovechó la fecha para rendir homenaje al papel de las mujeres en la sociedad y destacar valores como la sensibilidad, la fortaleza, la capacidad de inspirar y el amor propio.

En el texto, Reyes expresó admiración por la esencia femenina y por la manera en que las mujeres transforman su entorno con su presencia y su forma de afrontar la vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Feliz Día de la Mujer... Hoy te celebro a ti, porque me inspiras. Porque sí… eres mágica. Das vida y traes luz al universo. Bendigo tu sensibilidad, tu cuidado, tu ternura y ese corazón siempre dispuesto a dar sin esperar nada a cambio”, empezó escribiendo la actriz.

El emotivo homenaje de Kimberly Reyes a las mujeres: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la tierra” - crédito @kimberlyreyesh/IG

La actriz también resaltó cualidades como la inteligencia, la resiliencia y la capacidad de enfrentar los desafíos con elegancia, cualidades que, según expresó, hacen de las mujeres una fuente constante de inspiración.

En su publicación, la artista recordó que cada mujer tiene un impacto positivo en el mundo y que su presencia contribuye a construir entornos más humanos y sensibles.

“Recuerda siempre que haces del mundo un lugar mejor: más tranquilo, más sabio, más sereno. Gracias por ser motivo de inspiración. Por pintar el mundo con tus hermosos colores. Por ser la poesía en la que baila la humanidad”, escribió Reyes.

Uno de los mensajes centrales de su texto fue la invitación a fortalecer el amor propio y a valorar la individualidad, sin caer en comparaciones.

“Existen mil y una razones para celebrarte, pero hoy, que el mundo lo recuerda, no olvides nunca que dentro de ti está el verdadero superpoder: el de crear hogar, romantizar el camino y lograr todo aquello que anhelas”, celebró la actriz.

Kimberly Reyes invita a las mujeres a ser las heroínas de su propia historia en un mensaje que toca corazones - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Reyes también animó a las mujeres a reconocer su valor y su esencia única y las invitó a que cada mujer tome el control de su propia historia y construya la vida que desea.

“Eres un pedacito de cielo caminando sobre la tierra. Que nadie te convenza de lo contrario. Disfruta la pasarela de la vida. No compitas, no te compares. Viniste con un brillo especial y único; créetelo. Conviértete en la superheroína de tu propio cuento. Haz de tu vida el guion que tú elijas. Mantente fiel a lo que eres. Y nunca olvides esa niña dulce que vive en tu interior”, pidió Kimberly.

Al final de su mensaje, la actriz también dedicó palabras de gratitud a las mujeres que forman parte de su vida y a aquellas que, incluso desde la distancia, dejan enseñanzas.

“Hoy te abrazo y celebro todo lo que eres y todo lo que has logrado. Gracias a todas las mujeres de mi vida, y también a aquellas que, incluso, a los ojos de la distancia, nos enseñan. A las que arman el camino. A las que cuidan de la familia. A las que entienden el verdadero significado de la palabra lealtad”, mencionó.

Un homenaje de Kimberly Reyes a quienes transforman el mundo - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

La publicación cerró con una reflexión sobre la importancia de reconocer el valor y la singularidad de cada mujer: “Eres perfecta. Un pedacito de Dios: única, irrepetible y protagonista de la más bella de las historias”.

El mensaje de la actriz fue recibido con múltiples comentarios de sus seguidores, quienes celebraron la reflexión compartida por Reyes en una fecha que busca reconocer el papel, la lucha y los aportes de las mujeres en la sociedad.