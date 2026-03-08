Colombia

Gustavo Petro reveló que participará en la inauguración de las elecciones legislativas: estos son los tarjetones que pedirá

El jefe de Estado regresará al país para participar en la ceremonia de inicio de la jornada electoral y votar en el Congreso de la República

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó su asistencia al evento electoral y ejercerá su derecho al voto en Bogotá tras regresar de Estados Unidos - crédito Europa Press

La Plaza de Bolívar será el escenario del acto oficial que dará apertura a la jornada electoral del domingo 8M en Colombia. Allí se espera la presencia de varias autoridades nacionales y distritales, en un evento que marcará el inicio formal de las elecciones legislativas en el país.

Entre los asistentes estará el presidente Gustavo Petro, que confirmó a última hora su participación en la ceremonia y su intención de votar una vez regrese al país. El mandatario se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto retornar en las próximas horas para ejercer su derecho al voto en Bogotá.

El mandatario emitirá su voto
El mandatario emitirá su voto solo para el Senado y Cámara de Representantes, alineando su decisión con la postura del Pacto Histórico - crédito Luisa González/REUTERS

Desde la Presidencia informaron que el jefe de Estado tomará un vuelo de regreso desde Chicago, ciudad a la que viajó para asistir al funeral de Jesse Jackson, reconocido activista por los derechos civiles en Estados Unidos, fallecido el pasado 17 de febrero a los 84 años.

El mandatario votará en el Congreso de la República, donde habitualmente ejerce su derecho al sufragio. Según explicó días atrás, en esta ocasión solo marcará los tarjetones correspondientes al Senado y la Cámara de Representantes. La decisión se alinea con la postura del Pacto Histórico frente a las consultas presidenciales. El movimiento político del presidente optó por no participar en esas votaciones tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Iván Cepeda, que aparece en las encuestas junto a Abelardo de la Espriella. En ese contexto, Petro explicó cuál será su participación en la jornada electoral. “Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara”.

A la ceremonia también asistirán el registrador nacional, Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz. Mientras se ultiman los detalles de la jornada electoral, el presidente mantuvo un tono crítico frente al sistema de votación. Cuatro días antes de los comicios, el mandatario intervino en una alocución que se extendió por más de 20 minutos y en la que cuestionó nuevamente el proceso electoral.

Petro ha manifestado críticas al
Petro ha manifestado críticas al sistema de votación y pidió especial vigilancia en el preconteo de votos durante la jornada electoral - crédito Luisa Gonzáles/REUTERS

Durante su intervención, Petro pidió a los testigos electorales de su movimiento político prestar especial atención al preconteo de votos, el mecanismo utilizado por la Registraduría para informar de manera preliminar los resultados de las elecciones. Aunque este procedimiento no tiene carácter oficial, ya que los resultados definitivos provienen del escrutinio realizado por los jueces, el preconteo se basa en los datos registrados en cada mesa de votación.

El proceso se apoya en el formulario E-14, documento en el que los jurados consignan el número de votos obtenidos por cada candidato o lista. Una vez completado, ese formulario se digitaliza y se publica en las plataformas oficiales poco después del cierre de las mesas.

Según el presidente, su llamado busca reforzar la vigilancia sobre el proceso electoral. De acuerdo con su explicación, la instrucción a sus bases políticas pretende “mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos”, en referencia a los sistemas utilizados para consolidar los resultados.

No obstante, el mandatario volvió a mencionar la participación de la empresa Thomas Greg en este tipo de procesos, una relación que desde las autoridades electorales han señalado como incorrecta. En cualquier caso, Petro insistió en que los testigos electorales deben utilizar los mecanismos legales disponibles si consideran que existe alguna irregularidad en una mesa de votación.

El formulario E-14 es el
El formulario E-14 es el documento clave usado en cada mesa de votación para registrar los resultados electorales preliminares - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

“Lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades. Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, pero si se impugna son los jueces de la República los que volverán a abrir las urnas para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no”, indicó.

Hace una semana, el mandatario ya había planteado la necesidad de contar con al menos 60.000 testigos electorales “entrenados” para vigilar las mesas de votación ante posibles inconsistencias. Sin embargo, algunos expertos en materia electoral han cuestionado la viabilidad técnica de esa propuesta.

El exregistrador Alfonso Portela explicó que el preconteo no es un proceso que pueda impugnarse formalmente. “El preconteo no es impugnable, es un proceso de información que tiene su origen en el E-14, los jurados sí o sí deben contar los votos y consignar los resultados. El recuento procede una sola vez y tiene que tener fundamento, los jurados reciben las reclamaciones y las envían a la comisión escrutadora”.

