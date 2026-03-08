Colombia

Fiscalía informó captura de candidato al senado que tendría nexos con “Papá Pitufo”: esto se sabe

Otro aspirante al congreso fue detenido en flagrancia cuando intentó entregar dinero a un grupo de uniformados

Guardar
Fiscalía informó sobre la captura de dos candidatos durante la jornada electoral en Colombia - crédito Fiscalía

En un informe preliminar que entregó la Fiscalía General de la Nación sobre los casos de irregularidades durante la jornada electoral del 8 de marzo, se confirmó la captura del candidato al senado Freddy Camilo Gómez Castro, que es señalado de ser articulador de la red de corrupción de Diego Marín Buitrago, más conocido como “Papá Pitufo”.

En otro caso relevante, Víctor Hugo Moreno, también candidato al congreso, fue detenido por presuntamente entregar dinero a miembros de la Policía Nacional para evitar la incautación de una cantidad de efectivo que iba a ser utilizada para cometer delitos electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En desarrollo de la estrategia definida por la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar delitos que afecten el derecho al voto o representen riesgo para la jornada electoral, fueron capturados mediante orden judicial Freddy Camilo Gómez Castro y, en situación de flagrancia, Víctor Hugo Moreno Bandeira, dos candidatos al Congreso de la República. Gómez Castro, quien aspira a una curul en el senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá”, se lee en el comunicado oficial.

La fiscalía entregó un informe
La fiscalía entregó un informe con los casos más relevantes en los que han intervenido durante la jornada - crédito Reuters

Sobre la detención de Gómez Castro, el ente acusador indicó que se tiene material probatorio para indicar que el candidato tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

En ese caso también fueron capturados José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional. Uno de estos habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago.

Olaya Caicedo estaría a cargo de la recolección de dinero por parte de comerciantes en Cartagena para entregarlo a otros uniformados de la región. Por su parte, Bacca Sánchez tenía un rol enfocado en la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena.

En ambos casos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Gómez Castro fue director del
Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Sobre la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes en Amazonas, estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba. Un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer.

En otros aspectos, se informó que a nivel nacional se han registrado cinco capturas por corrupción al sufragante; hay 15 capturados por orden judicial, tres de ellos estaban designados como jurados de votación; además, uno de estos sería el responsable del homicidio de una mujer de 47 años en Ware Ware en La Guajira.

Respecto a la incautación de dinero, la Fiscalía General de la Nación informó que hay registros por el hallazgo de más de 2.000 millones de pesos en 26 procedimientos que se llevaron a cabo en la primera semana de marzo.

“Estos casos se encuentran en indagación y avanzan las labores de policía judicial para establecer el origen y posible destinación de los recursos”.

Las autoridades han incautado más
Las autoridades han incautado más de 2.000 millones de pesos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Por último, la fiscalía se refirió a la denuncia que realizó el ministro del Interior sobre un video en el que se habría registrado cómo el registrador de Córdoba recibió una oferta de 100 millones de pesos a cambio de sumar mil votos para un candidato.

“La Fiscalía General de la Nación abrió la respectiva noticia criminal, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y realiza las verificaciones”, es como termina el comunicado.

Temas Relacionados

Elecciones ColombiaElecciones 2026LegislativasCorrupciónFiscalíaCapturasColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: el país elige su Legislativo y define las consultas interpartidistas este 8 de marzo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

Golpe a red ilegal en plena jornada electoral: capturan a cuatro hombres con $58 millones que serían para grupo armado en Tumaco

Las autoridades informaron que el dinero era transportado en una embarcación y que, según las investigaciones preliminares, habría sido enviado para fortalecer las actividades de la estructura criminal

Golpe a red ilegal en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Desde impulsar deportes colectivos hasta alcanzar la gloria en los Juegos Olímpicos, estas atletas marcaron a fuego la historia del deporte nacional

Ocho mujeres que pusieron en

Petro denunció al CNE de sabotear consultas: señaló restricciones y advirtió propaganda oficial de la Registraduría

Petro cuestionó la restricción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la participación en las consultas populares

Petro denunció al CNE de

Centro Democrático suspendió temporalmente al representante capturado en Amazonas con 20 millones: “Debe atender requerimientos judiciales”

La colectividad anunció la suspensión temporal de su militancia hasta que las autoridades judiciales logren establecer el origen y destino del dinero encontrado en su poder

Centro Democrático suspendió temporalmente al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

Ocho mujeres que pusieron en

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas