Fiscalía informó captura de candidato al senado que tendría nexos con “Papá Pitufo”: esto se sabe

Fiscalía informó sobre la captura de dos candidatos durante la jornada electoral en Colombia - crédito Fiscalía

En un informe preliminar que entregó la Fiscalía General de la Nación sobre los casos de irregularidades durante la jornada electoral del 8 de marzo, se confirmó la captura del candidato al senado Freddy Camilo Gómez Castro, que es señalado de ser articulador de la red de corrupción de Diego Marín Buitrago, más conocido como “Papá Pitufo”.

En otro caso relevante, Víctor Hugo Moreno, también candidato al congreso, fue detenido por presuntamente entregar dinero a miembros de la Policía Nacional para evitar la incautación de una cantidad de efectivo que iba a ser utilizada para cometer delitos electorales.

“En desarrollo de la estrategia definida por la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar delitos que afecten el derecho al voto o representen riesgo para la jornada electoral, fueron capturados mediante orden judicial Freddy Camilo Gómez Castro y, en situación de flagrancia, Víctor Hugo Moreno Bandeira, dos candidatos al Congreso de la República. Gómez Castro, quien aspira a una curul en el senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá”, se lee en el comunicado oficial.

La fiscalía entregó un informe con los casos más relevantes en los que han intervenido durante la jornada - crédito Reuters

Sobre la detención de Gómez Castro, el ente acusador indicó que se tiene material probatorio para indicar que el candidato tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la policía y funcionarios de la fiscalía y la Polfa para que permitieran el ingreso al país de mercancía de contrabando.

En ese caso también fueron capturados José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional. Uno de estos habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago.

Olaya Caicedo estaría a cargo de la recolección de dinero por parte de comerciantes en Cartagena para entregarlo a otros uniformados de la región. Por su parte, Bacca Sánchez tenía un rol enfocado en la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena.

En ambos casos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Gómez Castro fue director del Ipes durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Sobre la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes en Amazonas, estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba. Un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer.

En otros aspectos, se informó que a nivel nacional se han registrado cinco capturas por corrupción al sufragante; hay 15 capturados por orden judicial, tres de ellos estaban designados como jurados de votación; además, uno de estos sería el responsable del homicidio de una mujer de 47 años en Ware Ware en La Guajira.

Respecto a la incautación de dinero, la Fiscalía General de la Nación informó que hay registros por el hallazgo de más de 2.000 millones de pesos en 26 procedimientos que se llevaron a cabo en la primera semana de marzo.

“Estos casos se encuentran en indagación y avanzan las labores de policía judicial para establecer el origen y posible destinación de los recursos”.

Las autoridades han incautado más de 2.000 millones de pesos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Por último, la fiscalía se refirió a la denuncia que realizó el ministro del Interior sobre un video en el que se habría registrado cómo el registrador de Córdoba recibió una oferta de 100 millones de pesos a cambio de sumar mil votos para un candidato.

“La Fiscalía General de la Nación abrió la respectiva noticia criminal, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y realiza las verificaciones”, es como termina el comunicado.