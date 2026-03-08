Colombia

En imágenes: así se vivió la jornada de elecciones legislativas 2026 en las diferentes ciudades de Colombia

Miles de colombianos acudieron a las urnas en todo el país para participar en las elecciones legislativas de 2026, en una jornada marcada por alta presencia de votantes, operativos de seguridad y algunos hechos que llamaron la atención de las autoridades

Guardar
La jornada electoral del 8
La jornada electoral del 8 de marzo definió la composición del Congreso de la República para el periodo 2026-2030 en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La jornada electoral de este 8 de marzo avanzó con normalidad en gran parte del país. Desde las primeras horas de la mañana, millones de colombianos acudieron a los puestos de votación para elegir a quienes ocuparán las curules del Congreso durante el periodo 2026–2030.

Las autoridades electorales reportaron una apertura oportuna de las mesas y un desarrollo tranquilo del proceso en la mayoría de regiones. A lo largo del día, los ciudadanos continuaron llegando a las urnas para participar en una elección clave para la composición del Legislativo y el equilibrio político del país en los próximos cuatro años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada transcurrió en general con normalidad, aunque en varias regiones del país se reportaron algunos incidentes que fueron atendidos por las autoridades. Durante el día se conocieron denuncias por presunta compra de votos, retrasos en la entrega de tarjetones y dificultades logísticas en algunos puestos de votación. Además, se adelantaron operativos de control en distintas zonas tras alertas sobre posibles irregularidades, así como verificaciones en áreas de frontera por movimientos inusuales de personas y vehículos. Organismos de observación electoral y autoridades hicieron seguimiento permanente al proceso mientras avanzaba la jornada democrática en el país.

Lo que se defina en esta jornada determinará la conformación del Senado y la Cámara de Representantes, las dos corporaciones encargadas de elaborar las leyes y ejercer control político sobre el Gobierno nacional. En total, están en juego 285 curules en el Congreso. No obstante, la cifra podría variar ligeramente dependiendo de lo que ocurra en la próxima elección presidencial. La normativa establece que el candidato que obtenga la segunda mayor votación en esos comicios tiene derecho a ocupar una curul en el Senado.

Colombianos acudieron masivamente a las
Colombianos acudieron masivamente a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, renovando 285 curules en total - crédito @Registraduria/X

La cámara alta del Congreso estará integrada por 102 miembros elegidos mediante voto popular. De ellos, 100 corresponden a la circunscripción nacional, en la que compiten listas de partidos y movimientos políticos en todo el territorio. Las dos curules restantes están reservadas para representantes de comunidades indígenas, un mecanismo que busca garantizar la participación de estos pueblos en las decisiones legislativas del país.

Por su parte, la Cámara de Representantes tendrá 183 escaños disponibles. La mayoría de estas curules 161 se distribuyen entre los departamentos y Bogotá según criterios poblacionales, lo que permite una representación territorial dentro del Congreso. A estas se suman 16 curules destinadas a las víctimas del conflicto armado, conocidas como circunscripciones especiales de paz. Su objetivo es fortalecer la participación política en regiones especialmente afectadas por la violencia.

La estructura de la Cámara también incluye espacios de representación para diferentes comunidades. Dos curules corresponden a comunidades afrodescendientes, una a pueblos indígenas y otra a la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además, existe una curul para los colombianos residentes en el exterior, quienes también participan en la jornada electoral desde distintos países. En comparación con el periodo legislativo anterior, el Congreso que iniciará funciones en 2026 tendrá diez curules menos. Esto se debe a que finalizaron las disposiciones transitorias que garantizaban diez escaños al partido Comunes, conformado por exintegrantes de las Farc-EP tras la firma del acuerdo de paz.

Los resultados electorales incidirán en
Los resultados electorales incidirán en el equilibrio de poder político y en el proceso de elaboración y reforma de leyes a nivel nacional - crédito Luisa González/REUTERS

Durante el cuatrienio 2022–2026, esa colectividad contó con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara como parte de los compromisos derivados del acuerdo. Con el vencimiento de ese periodo, esas sillas dejaron de estar reservadas. Los congresistas que resulten elegidos en estas votaciones asumirán sus funciones el 20 de julio de 2026 y permanecerán en el cargo hasta el 19 de julio de 2030.

Durante ese tiempo tendrán un papel clave en la definición del rumbo legislativo del país. Entre sus funciones principales está la elaboración, reforma y derogación de leyes en todos los ámbitos de la legislación nacional. También tienen la facultad de reformar la Constitución Política mediante actos legislativos, un proceso que requiere varias etapas de debate y aprobación dentro del Congreso.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026Elecciones 8 de marzo 2026Elecciones marzo 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

71 personas detenidas y 38 incautaciones de dinero en efectivo en la jornada electoral: alerta por posibles delitos electorales, según la MOE

La Misión de Observación Electoral informó que durante el 8 de marzo se registraron decenas de capturas y decomisos de dinero en distintos puntos del país

71 personas detenidas y 38

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Paloma Valencia lidera los resultados en las consultas interpartidistas

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m. en todo el país, las mesas de votación iniciaron el conteo de los sufragios para empezar a consolidar los primeros resultados de las elecciones legislativas de 2026

Elecciones Colombia 2026 - EN

Petro advirtió irregularidades en el preconteo de las elecciones de 2026: “Si hay diferencia de datos, vamos a tener un anochecer algo frío”

El presidente enfatizó que solo después de comparar los resultados preliminares con los oficiales se podrá decidir impugnar alguna mesa, tras estallar con Thomas Gerg and Sons

Petro advirtió irregularidades en el

Gustavo Petro saldrá del país una vez conozca resultados de las elecciones al Congreso y consultas: este es su nuevo destino

En la noche del domingo 8 de marzo, tras concluir la jornada electoral, el presidente de la República partirá hacia territorio europeo para participar en un encuentro de la ONU

Gustavo Petro saldrá del país

El expediente de ‘Papá Pitufo’ donde figura Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado capturado durante la jornada electoral

En medio de la jornada electoral del 8 de marzo, agentes del CTI de la Fiscalía detuvieron en Bogotá a Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado mencionado dentro de la investigación contra Diego Marín Buitrago

El expediente de ‘Papá Pitufo’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Juanse Quintero, pareja de Johanna

Juanse Quintero, pareja de Johanna Fadul, le habría escrito mensajes a Beba: “Bebita”

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión