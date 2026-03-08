Colombia

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Siga el minuto a minuto de las votaciones a Congreso y las consultas presidenciales hoy, 8 de marzo

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Hoy, domingo 8 de marzo, Colombia vive una nueva jornada electoral en la que millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir el Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y participar en tres consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales. Según la Registraduría Nacional, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar en una jornada que irá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., cuando se cerrarán las urnas y comenzará el preconteo de votos.

Durante las votaciones se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara entre más de 3.200 aspirantes. Además, los ciudadanos podrán solicitar el tarjetón para participar en una de las tres consultas interpartidistas (Gran Consulta, Frente por la Vida o Consulta de las Soluciones) que definirán candidatos presidenciales para las elecciones de mayo.

06:17 hsHoy

ABC de las elecciones del Congreso de Colombia

Más de 3.000 aspirantes competirán por 285 escaños en una jornada que definirá el rumbo legislativo del país durante cuatro años. Estas son las claves para entender cómo quedará conformado el nuevo Congreso

El 8 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para elegir a quienes ocuparán las curules del Congreso durante el período 2026–2030. En esa jornada quedará definida la composición del Senado y la Cámara de Representantes, las dos corporaciones que tendrán la responsabilidad de legislar y ejercer control político en los próximos cuatro años.

Leer la nota completa
04:55 hsHoy

Consultas, boicots y cálculos: el pulso previo a la Presidencia

Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana

En esta oportunidad, las consultas interpartidistas que se realizan hoy domingo, 8 de marzo, han generado más conversación y controversia que en elecciones anteriores. La razón es clara; esta vez es más evidente su potencial para alterar la contienda presidencial.

Leer la nota completa
04:55 hsHoy

Por qué la elección del Congreso es más importante de lo que los colombianos creemos

Jorge Gustavo Munevar, analista internacional y politólogo de la Universidad EAN

Este domingo 8 de marzo, nuevamente a las urnas para elegir, además de los candidatos presidenciales en las consultas internas, el Congreso de la República. Sin embargo, a pesar de la enorme importancia de esta elección, millones de ciudadanos aún desconocen el papel que cumple el poder legislativo y la responsabilidad que implica elegir a quienes lo integrarán.

Leer la nota completa
04:54 hsHoy

Las aristas del 8 de marzo: alineaciones electorales, poder legislativo y pulso de la cultura política

Juan Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana; director del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana

Las elecciones de este 8 de marzo son un evento político de primera importancia para el futuro del país. Por un lado, ayudarán a decantar el escenario de cara a la primera vuelta presidencial, ofreciendo un panorama más claro y menos especulativo. En el futuro inmediato se harán visibles los movimientos de políticos, organizaciones y ciudadanos que buscarán alinearse con el candidato o candidata más cercano a sus preferencias, especialmente si su “primera opción” no logra superar esta primera instancia.

Leer la nota completa
04:50 hsHoy

Las elecciones del 8 de marzo: varios escenarios, consecuencias inciertas

Andrés Dávila, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana

Los colombianos participamos en unas nuevas elecciones hoy, domingo 8 de marzo. Fiel a una larga tradición electoral, en esta jornada se surte la segunda de cuatro elecciones que se desarrollan en un lapso de ocho meses. La primera fue la consulta que se adelantó a finales de octubre, en la cual participó el Pacto Histórico para definir su candidato a la Presidencia y el orden de sus listas al Congreso, proceso que dio como ganador a Iván Cepeda.

Leer la nota completa

