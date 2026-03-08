Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Siga el minuto a minuto de las votaciones a Congreso y las consultas presidenciales hoy, 8 de marzo

41.287.084 colombianos están habilitados para votar en todo el territorio nacional. - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Hoy, domingo 8 de marzo, Colombia vive una nueva jornada electoral en la que millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir el Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y participar en tres consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales. Según la Registraduría Nacional, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar en una jornada que irá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., cuando se cerrarán las urnas y comenzará el preconteo de votos.

Durante las votaciones se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara entre más de 3.200 aspirantes. Además, los ciudadanos podrán solicitar el tarjetón para participar en una de las tres consultas interpartidistas (Gran Consulta, Frente por la Vida o Consulta de las Soluciones) que definirán candidatos presidenciales para las elecciones de mayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel