Luz María Múnera terminó su trabajo como superintente de Salud ad hoc de la Nueva EPSy su gestión fue cuestionada: “Mentirosita”

Las quejas de los usuarios de la Nueva EPS se incrementaron en 2025, bajo la intervención de la Superintendencia de Salud - crédito Nueva EPS

Luz María Múnera informó a través de sus redes sociales que el 24 de abril de 2026 finalizó su tiempo como superintendente de Salud ad hoc de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia y que está intervenida por al Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024.

La saliente funcionaria aseguró que su trabajo se centró en garantizar el derecho a la salud de más de 11,5 millones de afiliados que tiene la EPS. Según precisó, esto lo logró mediante acciones de inspección, vigilancia y control que le permitieron asegurar que las personas contaran con la prestación de los servicios.

Con el fin de su gestión, Múnera enlistó algunos puntos que considera que deben ser abordados, relacionados con el manejo de los recursos y las medidas que se deben tomar para garantizar la atención de los usuarios y la entrega de los medicamentos, que es uno de los problemas que más aqueja a los ciudadanos hoy en día en el país.

Luz María Múnera asumió como superintendente de Salud ad hoc en la Nueva EPS en diciembre de 2025. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, oficializó su nombramiento - crédito @infopresidencia/X

“Dejo recomendaciones claves para estabilizar el sistema, como lo son: poner en funcionamiento el giro directo, mejorar el acceso a medicamentos, consolidar una contratación de tal manera que el pago por evento sea la excepción y no la regla, exigir transparencia financiera y avanzar en la modernización tecnológica”, explicó la saliente superintendente ad hoc.

En la publicación, extendió sus agradecimientos al presidente Gustavo Petro por el tiempo que pasó al frente de la vigilancia y control de la entidad promotora de salud. Estuvo en el cargo desde diciembre de 2025.

“Agradezco al presidente @petrogustavo por la confianza y, desde la Consejería Presidencial para las Regiones (como consejera), seguiremos haciendo seguimiento y articulando acciones para proteger el derecho a la salud de los colombianos”, indicó.

Luz María Múnera informó que finalizó su cargo como superintendente ad hoc de la Nueva EPS - crédito @luzmamunera/X

Sin embargo, en respuesta a su comentario en la red social, Sandra Milena Hoyos Cárdenas, presidenta del sindicato de la Nueva EPS Sintraneps, puso en duda la gestión de Múnera y advirtió que su trabajo no reflejó los resultados esperados por los afiliados, que no fueron testigos de mejoras en la prestación de los servicios.

“Mentirosita, no hicieron nada para mejorar, te la ganaste de ojo, todo el dinero que te pagaron”, aseveró.

Sandra Milena Hoyos Cárdenas, presidenta del sindicato de la Nueva EPS, cuestionó la gestión de Luz María Múnera en la entidad .- crédito @samihoyos/X

Los pacientes y las autoriades han advertido que, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS sigue presentando problemas que están afectando a los usuarios. De hecho, la situación ha ido empeorando.

La Defensoría del Pueblo informó que las quejas y reclamos de los afiliados se incrementaron después de que la superintendencia tomó el control de la EPS. Según cifras oficiales de la entidad reveladas por El Tiempo, entre enero y diciembre del 2025, se registraron 14.603 quejas por fallas en la atención en salud, eso representa un aumento del 107% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de la Nueva EPS

En medio de críticas al Gobierno nacional por las falencias en la prestación de servicios por parte de la Nueva EPS, se anunció la llegada de un nuevo interventor. Se trata del exalcalde de Cali (Valle del Cauca) y médico Jorge Iván Ospina.

El exalcalde aseguró que tiene un fuerte compromiso con el presidente Petro - crédito @JorgeIvanOspina/X

En un video que publicó en sus redes sociales, el exmandatario local explicó que decidió aceptar el cargo por lealtad al Gobierno actual y porque considera que tiene la formación y las capacidades para mejorar la situación en la que se encuentra la entidad promotora de salud

“Lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro, porque creo que millones de afiliados a la Nueva EPS merecen el mayor de los esfuerzos para garantizar el servicio de salud, que es garantizar la vida. Lo he hecho porque estoy capacitado para ello”, detalló el funcionario.