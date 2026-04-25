Claudia López aseguró que se tomaría un café con cualquier candidato, menos con Abelardo de la Espriella: “Es una vergüenza”

La candidata presidencial aseguró que De la Espriella ha defendido a la mafia - crédito @ClaudiaLopez/X

Se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia (31 de mayo de 2026) y los aspirantes afilan sus campañas para conseguir los votos que les aseguren la victoria o llegar a una segunda vuelta. Los candidatos y candidatas han acaparado los medios de comunicación y espacios de debate para exponer sus propuestas, para hacer críticas sobre el Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, y otras administraciones, y para cuestionar a sus contendientes.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que está compitiendo en la carrera electoral con su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, dejó muy clara su postura con respecto a uno de los aspirantes de la derecha que quiere reemplazar a Petro en el cargo: el abogado Abelardo de la Espriella.

En la 19° versión del Congreso Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía), la exmandataria local aseguró que estaría dispuesta a tomar una taza de café con cualquiera de los candidatos presidenciales, excepto con el profesional en Derecho. “Yo soy una mujer directa. Yo me tomaría un café con cualquiera de los candidatos, excepto con Abelardo de la Espriella. Es una vergüenza que Abelardo de la Espriella pueda ser presidente de Colombia”, indicó la candidata de centro en el evento.

La candidata aseguró De Espriella estaría presuntamente relacionado con el delito de enriquecimiento ilícito - créditos Cristian Bayona y Lina Gasca / Colprensa

Según indicó, en su oficio como abogado litigante, De la Espriella ha defendido a personas cuestionables, con presuntos nexos con la mafia. También criticó sus alianzas, sin mencionar a personas específicas. “Una persona que ha defendido a la mafia y no solo como abogado, que ha defendido su enriquecimiento ilícito, que se ha beneficiado de él, que es el gran partner de los que despojaron a millones de colombianos”, aseveró.

Por eso, insistió en que, a su juicio, el abogado no debería ocupar el cargo más importante del país y recalcó que cualquier espacio de discusión, acompañado de un café, será bienvenido si sus interlocutores son los demás aspirantes a la Presidencia.

Un defendido de De la Espriella por el que le pasan factura

El candidato ha sido cuestionado por haber defendido al empresario Álex Saab, señalado de haber sido testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. De la Espriella aceptó que si ejerció como apoderado del empresario colombiano, pero aclaró que nunca supo de sus supuestos nexos con el régimen de Venezuela y, cuando le preguntó al respecto, Saab lo negó por completo.

Abelardo de la Espriella asegura que ya no tiene contacto con Álex Saab, empresario colombiano al que defendió y que es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro - crédito EFE

En diálogo con El Tiempo y CityTv, indicó que ya no tiene ningún tipo de contacto con él. “Dejé de ser su abogado hace seis años y pico, siete años, y desde ese entonces no tengo ninguna conversación con él. Si el señor Saab ha delinquido y se lo pueden probar en un juicio justo, que la justicia actúe. Tan sencillo como eso”, precisó el jurista en la entrevista.

Sin embargo, las críticas en su contra no se han detenido. En su momento, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), expuso su opinión sobre el tema, haciendo énfasis en el discurso que ha manejado el abogado en contra de la izquierda y del castrochavismo, que fue heredado por Maduro.

Con este mensaje en X, el exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar lanzó duros dardos al aspirante Abelardo de la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X

Afirmó que no es coherente que el candidato haya estado relacionado con una persona ligada al dictador y que, al mismo tiempo, mantenga esa postura política. “Los abogados tienen derecho a defender bandidos. Para eso estudian. Lo que no pueden es tener doble moral. Por un lado, en campaña intensa contra el castrochavismo, metiendo en ese saco a toda la izquierda para conseguir votos a través del miedo, y por el otro defendiendo al castrochavismo en tribunales. Pero él ya lo había advertido: “la ética no tiene nada que ver con el derecho”, escribió Bolívar en X.