Colombia

Un habitante en condición de calle asesinó con arma blanca a una mujer e hirió a otra frente a un colegio en Soacha

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, destacó la respuesta de la Policía y reiteró el compromiso institucional para prevenir hechos similares en el municipio

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El sujeto fue detenido por la comunidad - crédito Red Social X

Sobre las 3:00 p. m. del 24 de abril, un sujeto, que presuntamente sería un habitante en condición de calle, atacó con un arma blanca a las personas que pasaban frente a un colegio en el barrio El Salitre, en la comuna uno del municipio de Soacha.

Testigos afirmaron que el sujeto arremetió primero contra una mujer de la tercera edad a la que le propinó heridas en el cuello y minutos más tarde fue declarada muerta. Después atacó a otra mujer que recibió heridas de gravedad, pero fue llevada a un centro médico a tiempo.

Antes de que pudiera atacar a otras personas en la zona que conecta a los barrios El Salitre y Ducales con la autopista Sur, ciudadanos se unieron para neutralizar al individuo.

Soacha - Ataque
El alcalde de Soacha confirmó que el sujeto será judicializado - crédito Red Social X

En un video que fue difundido a través de redes sociales, se observa cómo la adulta mayor estaba en el piso, mientras que a pocos metros, el presunto habitante en condición de calle estaba siendo resguardado por policías para que no recibiera ataques por parte de los presentes.

Esto no evitó que algunas personas intentaran tomar justicia por mano propia y le propinaran algunos golpes al individuo. “No le pegue, que por eso después lo sueltan”, gritó en repetidas ocasiones un hombre.

Hasta el momento, la Policía de Soacha no ha emitido ninguna declaración sobre el hecho que ha generado temor entre los habitantes de la zona.

Ataque - Soacha - El Salitre
Uniformados evitaron que el sujeto terminara siendo agredido - crédito Red Social X

Horas más tarde, a través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, hizo una publicación en la que confirmó el deceso de la adulta mayor tras el ataque.

“Lamento los hechos ocurridos en la Comuna 1, Barrio El Salitre. Donde un habitante de calle atacó sin motivo alguno a dos mujeres que transitaban por el sector. Una de ellas se encuentra siendo atendida en el Hospital Mario Gaitán Yanguas; la otra, lamentablemente, perdió la vida”.

El mandatario municipal confirmó que el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea judicializado y se comprometió a trabajar por la seguridad de los soachunos.

Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida. La respuesta inmediata permitió que el responsable ya se encuentre capturado por la @PoliciaSoacha y en proceso de judicialización por homicidio. Desde la @Alcaldia_Soacha reiteramos el compromiso de trabajar con todas las instituciones para que hechos como este no se repitan en la ciudad”.

Ataque - Soacha - El Salitre
El alcalde de Soacha lamentó lo registrado - crédito @JulianPericoJr

Residentes de la zona no solo lamentaron el hecho registrado frente a la institución educativa, sino que pidieron mayor presencia de uniformados en la zona, puesto que a pocos metros hay una obra por la que ha aumentado la presencia de habitantes en condición de calle.

Sobre la intervención, vecinos afirman que los avances han sido nulos, mientras que ellos deben padecer las consecuencias de tener la vía principal de acceso al barrio en un estado deplorable.

Otro aspecto que está siendo denunciado por los residentes en la zona es la carencia de alumbrado público, lo que hace que estos espacios se hayan convertido en un foco de inseguridad en el municipio.

Precisamente, por problemas de esta índole durante abril se han registrado varias manifestaciones de la ciudadanía en las que han sido bloqueadas las vías principales del municipio, buscando con ello algún tipo de respuesta por parte de la alcaldía.

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