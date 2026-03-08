El intensivo despliegue del Ejército Nacional en elecciones legislativas, a través del Plan Democracia: 120 mil soldados en operación

Las acciones de las Fuerzas Militares están enfocadas en garantizar la seguridad nacional durante las elecciones del 2026 - crédito Ejército Nacional

En las horas de la mañana del domingo 8 de marzo de 2026, día de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para Presidencia, voceros del Ejército Nacional de Colombia confirmaron la activación de un dispositivo con más de 120.000 soldados para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas.

También fue el punto de inicio para establecer los procedimientos que garantizarán la seguridad nacional durante la jornada democrática presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026.

El despliegue hace parte del Plan Democracia, que no solo abarca todo el territorio nacional, sino que involucra una coordinación estrecha con autoridades civiles y la Policía Nacional.

Antioquia y Cauca son los departamentos con más zonas en alerta - crédito Ejército Nacional

Según información oficial, el operativo cubre de manera prioritaria 5.186 puestos de votación, de los cuales 5.157 corresponden a zonas rurales y 29 a áreas urbanas. Además, se establecieron 35 puestos mixtos, con presencia conjunta de Ejército y Policía, distribuidos entre 27 rurales y 8 urbanos.

El dispositivo permitirá custodiar 122.121 mesas electorales, cifra que representa un aumento de 19.969 mesas respecto al proceso anterior, lo que exige una mayor capacidad logística y operativa, según detalló el comunicado del Ejército Nacional.

La estructura de seguridad incluye también una reserva estratégica de cerca de 2.000 efectivos, conformada por unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, las Brigadas Contra el Narcotráfico N.° 1, 2 y 3, la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales y el Comando Especial del Ejército.

El dispositivo cuenta con apoyo aéreo y tecnológico, con la participación de cerca de 40 aeronaves de la División de Aviación de Asalto Aéreo y más de 70 drones dedicados a labores de reconocimiento y control en regiones de difícil acceso. Estos recursos buscan optimizar la respuesta ante posibles emergencias y ampliar el alcance de la vigilancia.

Las acciones están coordinadas con las autoridades nacionales - crédito Ejército Nacional

Como parte del refuerzo del operativo, el servicio militar de 21.000 soldados fue extendido para fortalecer el pie de fuerza durante este periodo. Además, personal militar recibió capacitación específica en atención a la ciudadanía y prevención de delitos electorales, de acuerdo al reporte divulgado por el Ejército Nacional.

El Ejército Nacional participa activamente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado a nivel central, coordinando acciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil, gobernaciones y otras autoridades. Esta articulación se replica en los PMU regionales, donde los comandantes de cada jurisdicción supervisan el desarrollo de las operaciones, informó el Ejército Nacional de Colombia.

El despliegue se mantendrá durante la jornada de elecciones al Congreso y continuará para los comicios presidenciales del 31 de mayo. En caso de una segunda vuelta, el dispositivo permanecerá activo hasta el 21 de junio, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y el desarrollo democrático del país.

Estas fuerzas están en posición de responder de manera inmediata ante cualquier incidente que pudiera surgir durante la jornada electoral, informaron voceros del Ejército Nacional de Colombia.

Comandante del Ejército Nacional se pronunció sobre acciones militares en jornada electoral

En respuesta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el comandante general del Ejército, mayor general Royer Gómez Herrera, informó que las unidades del Ejército Nacional asumieron el control total de los puestos de votación asignados para la jornada electoral.

Durante una videoconferencia con la cúpula militar y policial, Gómez Herrera destacó el despliegue operativo realizado para garantizar la seguridad en el desarrollo de la primera fecha del calendario electoral.

El comandante ya sostuvo una reunión con la cúpula militar liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito Ejército

El oficial reportó seis enfrentamientos armados en el departamento del Cauca, todos contra estructuras residuales del Estado Mayor Central. Uno de los combates se produjo en el área rural del municipio de Buenos Aires, donde, según inteligencia técnica, se confirmó la muerte de tres integrantes de estos grupos.

Otro choque tuvo lugar en la región del Cañón del Patía, departamento del Cauca, donde se neutralizó a un integrante de la estructura, aunque la presencia de población indígena impidió el retiro del cuerpo y la realización de los actos urgentes.