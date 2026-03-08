Colombia

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

La confrontación armada ocurrió en sectores rurales cercanos a la vereda Puerto Matilde, mientras autoridades mantenían operativos de seguridad para proteger el desarrollo de los comicios

Guardar
Combates entre el Ejército y
Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo se registraron en zona rural de Yondó mientras se desarrollaba la jornada electoral de este 8 de marzo - crédito Europa Press

Un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo se registró este domingo 8 de marzo en zona rural del municipio de Yondó, en medio del desarrollo de la jornada electoral en el país.

Los combates se presentaron en los alrededores de la vereda Puerto Matilde, un sector apartado del casco urbano ubicado en el Magdalena Medio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según información del medio El Informador, las operaciones militares se desarrollaron en corredores rurales estratégicos utilizados por el grupo armado ilegal para su movilidad y logística.

De acuerdo con el alcalde de Yondó, Yerson Ariza, el enfrentamiento se produjo cuando tropas del Ejército incursionaron hacia sectores cercanos al río Sogamoso, donde sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo. El mandatario explicó en diálogo con Blu Radio que el choque armado ocurrió “hacia el otro lado de Puerto Matilde, donde el río Sogamoso divide la zona”.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de personas heridas o capturadas por estos hechos.

Integrantes del Clan del Golfo
Integrantes del Clan del Golfo mantienen presencia en zonas rurales del Magdalena Medio, donde las autoridades han identificado corredores estratégicos utilizados por el grupo armado - crédito Colprensa

Sin embargo, unidades de la Séptima División del Ejército mantienen operaciones en la zona con el objetivo de controlar la presencia de los grupos armados y evitar cualquier afectación a los puestos de votación cercanos.

Municipio bajo vigilancia por riesgo de violencia electoral

El municipio de Yondó fue identificado por la Misión de Observación Electoral (MOE) como uno de los 36 territorios del país con riesgo extraordinario o relevante por violencia durante las elecciones.

Ante este panorama, autoridades regionales activaron Puestos de Mando Unificado (PMU) para monitorear minuto a minuto la situación de seguridad, especialmente en zonas rurales donde operan estructuras armadas ilegales.

Pese a los enfrentamientos reportados, el alcalde Ariza aseguró que no se han registrado interrupciones en la jornada electoral en los principales puestos de votación del municipio.

“En este momento hay toda la garantía en el puesto de San Francisco, está todo tranquilo. No han reportado novedades en las cuatro bocas”, indicó el mandatario, quien precisó que las mayores preocupaciones se concentran en sectores rurales cercanos a los límites con el departamento de Bolívar.

La jornada electoral en Yondó
La jornada electoral en Yondó se desarrolló bajo vigilancia especial de la fuerza pública debido al riesgo de violencia en la región - crédito Europa Press

Para garantizar el desarrollo de los comicios, en Antioquia se desplegó un dispositivo de seguridad con más de 20.000 uniformados y cerca de 6.800 cámaras de videovigilancia, con el objetivo de prevenir alteraciones al proceso democrático.

Lluvias obligan a trasladar mesas de votación en otro municipio

En medio del seguimiento a la jornada electoral en el departamento, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en el municipio de San Andrés de Cuerquia se registraron cambios logísticos debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades confirmaron que dos mesas de votación fueron trasladadas desde zonas rurales hacia la cabecera municipal para garantizar la seguridad de votantes y jurados, luego de que las lluvias dificultaran el acceso a los puntos inicialmente previstos.

la situación humanitaria en el nordeste de Antioquia continúa deteriorándose por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que en las últimas semanas han provocado desplazamientos masivos de comunidades campesinas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 55 personas han llegado desplazadas al casco urbano de Yondó tras huir de los combates en zonas rurales cercanas.

Familias se están desplazando debido
Familias se están desplazando debido a los recientes enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo - crédito Diario Regional/Facebook

Entre los afectados se encuentran 25 niños, niñas y adolescentes, dos adultos mayores, dos mujeres embarazadas —una de ellas perteneciente a una comunidad indígena— y una persona con discapacidad, quienes actualmente permanecen en un albergue temporal instalado en la Casa de la Cultura del municipio.

El alcalde Yerson Ariza Rivera advirtió que la capacidad institucional del municipio se encuentra al límite para atender la emergencia, mientras continúan llegando familias desde veredas afectadas por la confrontación armada, especialmente desde sectores rurales vinculados con los municipios de Remedios y Yondó.

A esta situación se suma la preocupación por riesgos sanitarios en áreas rurales, donde habitantes han alertado sobre la presencia de cuerpos de combatientes sin recoger tras los enfrentamientos, lo que incrementa la tensión y el temor entre las comunidades.

Temas Relacionados

Clan del GolfoEjército de ColombiaYondó AntioquiaEnfrentamientosElecciones Colombia 2026MOEColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: hay normalidad en la jornada de votación, y más de 700 denuncias de presuntos delitos electorales

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

El intensivo despliegue del Ejército Nacional en elecciones legislativas, a través del Plan Democracia: 120 mil soldados en operación

Las Fuerzas Militares integraron un dispositivo coordinado con la Policía Nacional en el que participan también organismos como la Registraduría y la Procuraduría

El intensivo despliegue del Ejército

La Fiscalía citaría a rendir declaratoria al secretario General de la Cámara por dinero incautado a su escolta en vía de La Guajira

El organismo judicial avanza en la indagación sobre la procedencia de fondos incautados a un escolta de seguridad, que portaba sumas y publicidad a favor de un candidato del Partido Conservador

La Fiscalía citaría a rendir

Hernán Penagos respondió a Petro tras críticas sobre el proceso electoral: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”

El registrador defendió la autonomía del órgano electoral y explicó los mecanismos de control previstos para garantizar unos comicios transparentes

Hernán Penagos respondió a Petro

Resultados Chontico Día: último sorteo del domingo 8 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran conbates entre el Ejército

Registran conbates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes celebró el Día

Kimberly Reyes celebró el Día de la Mujer con un emotivo mensaje sobre amor propio: “Eres un pedacito de cielo caminando sobre la Tierra”

Yina Calderón defendió a Juanda Caribe tras la oleada de críticas por su respuesta a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Deportes

París-Niza 2026: reviva el minuto

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Luis Javier Suárez sigue en racha: así fue el gol que marcó el colombiano con el Sporting de Lisboa

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”