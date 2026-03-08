Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo se registraron en zona rural de Yondó mientras se desarrollaba la jornada electoral de este 8 de marzo - crédito Europa Press

Un enfrentamiento armado entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo se registró este domingo 8 de marzo en zona rural del municipio de Yondó, en medio del desarrollo de la jornada electoral en el país.

Los combates se presentaron en los alrededores de la vereda Puerto Matilde, un sector apartado del casco urbano ubicado en el Magdalena Medio.

Según información del medio El Informador, las operaciones militares se desarrollaron en corredores rurales estratégicos utilizados por el grupo armado ilegal para su movilidad y logística.

De acuerdo con el alcalde de Yondó, Yerson Ariza, el enfrentamiento se produjo cuando tropas del Ejército incursionaron hacia sectores cercanos al río Sogamoso, donde sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo. El mandatario explicó en diálogo con Blu Radio que el choque armado ocurrió “hacia el otro lado de Puerto Matilde, donde el río Sogamoso divide la zona”.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de personas heridas o capturadas por estos hechos.

Integrantes del Clan del Golfo mantienen presencia en zonas rurales del Magdalena Medio, donde las autoridades han identificado corredores estratégicos utilizados por el grupo armado - crédito Colprensa

Sin embargo, unidades de la Séptima División del Ejército mantienen operaciones en la zona con el objetivo de controlar la presencia de los grupos armados y evitar cualquier afectación a los puestos de votación cercanos.

Municipio bajo vigilancia por riesgo de violencia electoral

El municipio de Yondó fue identificado por la Misión de Observación Electoral (MOE) como uno de los 36 territorios del país con riesgo extraordinario o relevante por violencia durante las elecciones.

Ante este panorama, autoridades regionales activaron Puestos de Mando Unificado (PMU) para monitorear minuto a minuto la situación de seguridad, especialmente en zonas rurales donde operan estructuras armadas ilegales.

Pese a los enfrentamientos reportados, el alcalde Ariza aseguró que no se han registrado interrupciones en la jornada electoral en los principales puestos de votación del municipio.

“En este momento hay toda la garantía en el puesto de San Francisco, está todo tranquilo. No han reportado novedades en las cuatro bocas”, indicó el mandatario, quien precisó que las mayores preocupaciones se concentran en sectores rurales cercanos a los límites con el departamento de Bolívar.

La jornada electoral en Yondó se desarrolló bajo vigilancia especial de la fuerza pública debido al riesgo de violencia en la región - crédito Europa Press

Para garantizar el desarrollo de los comicios, en Antioquia se desplegó un dispositivo de seguridad con más de 20.000 uniformados y cerca de 6.800 cámaras de videovigilancia, con el objetivo de prevenir alteraciones al proceso democrático.

Lluvias obligan a trasladar mesas de votación en otro municipio

En medio del seguimiento a la jornada electoral en el departamento, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que en el municipio de San Andrés de Cuerquia se registraron cambios logísticos debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades confirmaron que dos mesas de votación fueron trasladadas desde zonas rurales hacia la cabecera municipal para garantizar la seguridad de votantes y jurados, luego de que las lluvias dificultaran el acceso a los puntos inicialmente previstos.

la situación humanitaria en el nordeste de Antioquia continúa deteriorándose por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, que en las últimas semanas han provocado desplazamientos masivos de comunidades campesinas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 55 personas han llegado desplazadas al casco urbano de Yondó tras huir de los combates en zonas rurales cercanas.

Familias se están desplazando debido a los recientes enfrentamientos armados entre el ELN y el Clan del Golfo - crédito Diario Regional/Facebook

Entre los afectados se encuentran 25 niños, niñas y adolescentes, dos adultos mayores, dos mujeres embarazadas —una de ellas perteneciente a una comunidad indígena— y una persona con discapacidad, quienes actualmente permanecen en un albergue temporal instalado en la Casa de la Cultura del municipio.

El alcalde Yerson Ariza Rivera advirtió que la capacidad institucional del municipio se encuentra al límite para atender la emergencia, mientras continúan llegando familias desde veredas afectadas por la confrontación armada, especialmente desde sectores rurales vinculados con los municipios de Remedios y Yondó.

A esta situación se suma la preocupación por riesgos sanitarios en áreas rurales, donde habitantes han alertado sobre la presencia de cuerpos de combatientes sin recoger tras los enfrentamientos, lo que incrementa la tensión y el temor entre las comunidades.