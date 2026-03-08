El expediente de ‘Papá Pitufo’ donde figura Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado capturado durante la jornada electoral

La Fiscalía señala que el aspirante al Congreso tenía contactos con funcionarios de entidades nacionales y regionales, uniformados de la Policía y miembros de la Polfa - crédito Prensa Camilo Gómez Castro y Policía Nacional

La investigación contra la red de contrabando atribuida a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, incluye en su expediente al candidato al Senado por el Partido de ‘la U’ Freddy Camilo Gómez Castro, que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía durante la jornada electoral en Bogotá, luego de acudir a votar en un puesto ubicado en la localidad de Engativá.

Según la información entregada por las autoridades, el aspirante fue notificado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de que tenía un requerimiento judicial vigente en su contra.

La captura ocurrió en medio de las elecciones en las que los ciudadanos eligen a los integrantes del Congreso de la República y participan en consultas interpartidistas. De acuerdo con la Fiscalía, el procedimiento hace parte de operativos dirigidos a investigar conductas que puedan afectar el derecho al voto o representar riesgos para el desarrollo de la jornada electoral.

Señalamientos dentro del expediente

Las autoridades continúan investigando la estructura asociada al llamado "zar del contrabando" - crédito Policía

La Fiscalía indicó que Gómez Castro aparece mencionado dentro de la investigación que se adelanta contra Diego Marín Buitrago, también conocido como El Viejo, señalado en procesos judiciales por presuntamente liderar una estructura dedicada al contrabando.

En los detalles sobre el caso, se informó que el aspirante al Congreso tenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, uniformados de la Policía y funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para permitir el ingreso al país de mercancía de contrabando.

El ente investigador también señaló que el ahora capturado habría cumplido un papel dentro de la red que, según la investigación, facilitaba la operación de esas actividades. En ese sentido, la Fiscalía manifestó que “respecto del señor Gómez Castro, sería uno de los articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago, alias El Viejo”.

Asimismo, indicó que dentro del expediente existen elementos materiales probatorios que dan cuenta de presuntos contactos con funcionarios de distintas instituciones.

Registros en videos, audios y seguimientos

Según la investigación, esos contactos habrían permitido el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando en el país - crédito Ipes

En 2025, fue revelada información relacionada con los seguimientos adelantados dentro de esta investigación. Según ese medio, Gómez Castro fue registrado en videos junto a Diego Marín Buitrago en diferentes ciudades del país.

De acuerdo con los reportes publicados por El Tiempo, el entonces candidato al Senado aparece en grabaciones tomadas en hoteles y restaurantes de Cartagena, además de registros que lo ubican en vuelos hacia Cali y en oficinas ubicadas en Medellín.

La investigación periodística también menciona la existencia de audios obtenidos dentro del proceso. En uno de esos registros, según el medio, se escucha a Gómez Castro conversar con uno de los agentes encubiertos sobre presuntas actividades de narcotráfico atribuidas a “Papá Pitufo”.

Estos elementos hacen parte del material que analizan las autoridades dentro del expediente que busca establecer las relaciones entre los investigados y las posibles actividades ilegales vinculadas con contrabando y otros delitos.

Antecedentes y relaciones mencionadas en el caso

Gómez Castro fue director del Instituto para la Economía Social (Ipes) durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Freddy Camilo Gómez Castro también ha sido mencionado por su trayectoria en el sector público. Durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá se desempeñó como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

Posteriormente, días después del triunfo de Petro en las elecciones presidenciales de agosto de 2022, Gómez Castro elaboró un organigrama que incluía nombres de altos funcionarios de gobiernos anteriores, ejecutivos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), policías y senadores.

Ese documento, según la información divulgada, señalaba presuntas conexiones entre esas personas dentro de un entramado de corrupción, contrabando y lavado de activos. El organigrama fue entregado al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, por el subintendente de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) Álvaro Galvis Acevedo.

Sin embargo, posteriormente El Tiempo informó que Gómez Castro también habría tenido relaciones comerciales con el propio subintendente Galvis. Según la investigación del medio, ambos habrían sido socios en negocios relacionados con la compra y venta de ganado.

Las autoridades también investigan si entre Gómez Castro, el agente Galvis y una persona vinculada a la Fiscalía se habrían construido coartadas falsas con el fin de afectar el desarrollo de la investigación.