Corrupción electoral en Colombia: el impacto de una jornada plagada de denuncias

Se incautaron más de 3.600 millones de pesos que iban a ser utilizados para comprar votos - crédito Visuales IA

A pesar de la campaña que realizaron el Ministerio de Defensa y el de Justicia, en la que se recordaron las consecuencias de cometer algún tipo de delito electoral y se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera la captura de responsables de crímenes de esta índole, en los comicios del 8 de marzo se han registrado varias detenciones por parte de las autoridades, además de múltiples denuncias que están siendo investigadas.

Por parte del Ministerio de Defensa, se informó que en el desarrollo del Plan Democracia se registraron 38 casos de incautación de dinero en los que fueron capturadas 41 personas. Además, se han registrado 24 detenciones por delitos electorales y un total de 71 por lavado de activos y otros crímenes que afectaban el desarrollo de la jornada electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Colombia se han incautado más de 3.600 millones de pesos que iban a ser utilizados para compra de votos, siendo Norte de Santander la región en la que más casos se han registrado. El operativo más grande se llevó a cabo en Bogotá, en donde un individuo fue detenido con 631 millones en efectivo

La imagen de Colombia se ve afectada por la corrupción electoral

Este es el balance que entregó el Ministerio de Defensa antes de que termine la jornada electoral del 8 de marzo - crédito Ministerio de Defensa

Debido a que figuras políticas y públicas han denunciado varios casos que podrían representar un delito electoral en diferentes partes del país, incluyendo el ingreso de personas por la frontera con Venezuela, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches analizó cómo deja esto a Colombia frente al mundo.

Debido a que varias de las denuncias siguen siendo investigadas y que en algunos casos se descarta que se haya registrado un delito electoral, Wilches afirmó que esto es reflejo de la desconfianza que tienen los colombianos por las instituciones.

“Las denuncias sobre compra de votos e irregularidades hacen parte de la estructura de desconfianza que hay hacia las instituciones y, en el caso específico, a los organismos electorales. De manera desafortunada, no hemos logrado crear mecanismos y criterios que permitan a la ciudadanía confiar en la transparencia absoluta en las elecciones”.

Wilches mencionó que es “normal” que las regiones en las que hay más presencia de grupos armados sean las más afectadas durante los comicios, puesto que la ausencia de las autoridades o del Estado provoca que las estructuras al margen de la ley puedan intervenir en el comportamiento de los ciudadanos.

“Este caso se agrava si vamos a las regiones donde las institucionalidades son precarias y las democracias son débiles y susceptibles a que grupos armados ilegales y estructuras clientelares de los partidos políticos puedan cooptar los votos y con ello romper la democracia”.

Las autoridades ofrecen hasta 50 millones por información que permita la captura de responsables de crímenes electorales - crédito Ministerio de Defensa

Por su parte, Juan Nicolás Garzón, que es profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, indicó que estos casos son provocados principalmente para generar un ruido social.

“Hay sectores, hay candidatos, siempre hay ruido sobre estos procedimientos y esto se amplifica en las redes sociales. El proceso electoral en Colombia se ha demostrado que es fiable; no hay evidencias de que haya vicios. Estas denuncias son en su mayoría para generar tensiones”.

Garzón se mostró preocupado por el escenario que se vivirá durante las elecciones presidenciables, principalmente porque la mayoría de denuncias y condicionantes se han registrado por parte del Gobierno nacional.

“Es prematuro decir que estas denuncias van a tener efecto en las presidenciables. No lo veo claro. Por supuesto, cuando nos vayamos acercando a las presidenciables y teniendo en cuenta cómo quede el Congreso, eso va a aumentar el ruido político; eso siempre ha pasado, y pasa que si desde el mismo Gobierno nacional, y con redes sociales, se aumenta el ruido, esto cuestiona más el proceso”.

Los próximos comicios en Colombia serán el 31 de mayo - crédito Reuters