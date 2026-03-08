Cita entre un turista belga y una mujer en Medellín terminó en pesadilla: le robó más de $170 millones

Las autoridades de la ciudad investigan si los recientes casos de robos mediante drogas tienen relación con organizaciones criminales - crédito Colprensa

Un turista belga fue víctima de un hurto de $170 millones en Laureles, Medellín, tras ser dopado durante una cita que acordó con una mujer que había conocido apenas dos días antes. El hecho ocurrió en la comuna 11, una de las zonas donde, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los robos con sumisión química han aumentado y ya suman 14 episodios en los primeros meses de 2026.

La Policía Metropolitana investiga si la sospechosa pertenece a una organización criminal que se dedica a atacar extranjeros y refuerza el llamado a extremar medidas de precaución en encuentros concertados vía redes sociales o aplicaciones de citas.

El extranjero, identificado como Geilen Estefan Marie Henrry, según el medio local Alerta Paisa, llegó a la ciudad y se hospedó en un apartamento de Laureles, al occidente de Medellín. Durante una salida nocturna en uno de los establecimientos del sector, conoció a una mujer con la que compartió la noche y concretó una nueva reunión para dos días después.

Hay un aumento de denuncias en los sectores más visitados por extranjeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El segundo encuentro terminó en el apartamento del extranjero, que relató a las autoridades que empezó a beber alcohol junto con la mujer. Según su testimonio a la Policía Nacional, en un momento de descuido, ella habría vertido una sustancia desconocida en su vaso, provocándole una rápida pérdida de conciencia.

Al despertar en la madrugada, la víctima encontró el apartamento desordenado y notó la ausencia de múltiples objetos de valor. Entre los elementos estaban tres relojes de alta gama: un Rolex valorado en 30.000 euros ($131 millones), un Omega de 6.000 euros ($26 millones) y un tercer reloj de 2.000 euros ($8,7 millones), según la Policía.

Además, la mujer huyó con dos teléfonos celulares y una suma no especificada de dinero en efectivo, redondeando el total a los $170 millones.

Las cámaras de seguridad del edificio Ópera, en el que ocurrieron los hechos, documentaron que la visita duró cerca de 1 hora y 45 minutos, suficiente para que la sospechosa consumara el robo. Las imágenes y las descripciones físicas ya están en manos de las autoridades, que trabajan para lograr la plena identificación y captura de la mujer.

El caso de un visitante europeo pone el foco en los riesgos de encuentros mediante aplicaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aumento de robos con escopolamina entre turistas y residentes

Según registros oficiales del Sisc, en la comuna 11 de Medellín se han reportado 385 hurtos personales en lo que va del año, un incremento de 56 casos frente al año pasado. De estos hechos, al menos 14 han ocurrido mediante el suministro de sustancias como escopolamina, cifra ligeramente menor a los 18 robos reportados por esta modalidad en el mismo periodo del año anterior.

La Policía Metropolitana confirmó que los dispositivos de vigilancia han sido determinantes para esclarecer este y otros robos en Laureles y sectores aledaños. Frente al aumento de denuncias, las autoridades reiteraron a la ciudadanía y a los visitantes extranjeros la importancia de evitar el ingreso de personas desconocidas a sus viviendas.

La investigación continúa con el análisis de las imágenes y la colaboración de las autoridades locales para frenar la serie de ataques que afectan tanto a extranjeros como a residentes en Medellín.

Hay preocupación en la ciudad por el origen de estas drogas en la ciudad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que la situación sufrida por el turista belga no es un hecho aislado, debido a que en enero de 2026, la Policía atendió el caso de Eric Javier Siles, un turista estadounidense de 28 años, que fue hallado desorientado en la Avenida Regional tras haber sido presuntamente drogado y arrojado de un vehículo en movimiento cerca de la Universidad de Antioquia, en el sector de Aranjuez.

Siles fue identificado por una manilla del Hotel Hashtag 98 y trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención para estabilizar su estado de salud.

Las cámaras en la zona y en el hotel permitieron reconstruir los movimientos del estadounidense y analizar el vínculo del caso con bandas dedicadas al hurto bajo sumisión química. La Policía Judicial investiga si estos casos responden a un patrón sistemático dirigido contra turistas, que en los últimos meses han sido blanco recurrente de este tipo de delitos.