Colombia

Un soldado del Ejército murió aplastado por un árbol tras la caída de un rayo en Piamonte, Cauca

Andrés Felipe Pinilla Arboleda falleció luego de que un árbol impactado por una descarga eléctrica cayera sobre él durante una tormenta. Otros dos uniformados resultaron heridos


El hecho ocurrido en la
El hecho ocurrido en la vereda Nápoles dejó heridos a un oficial y otro soldado, que recibieron atención médica de emergencia en Florencia, Caquetá, gracias al apoyo del Comando Aéreo de Combate N° 6 - crédito @OjosDeBuga/X

La incidencia de rayos en Colombia es recurrente debido a una combinación de factores como su geografía montañosa, la ubicación tropical del país y la constante interacción de masas de aire húmedo y cálido provenientes de diferentes regiones.

Estas condiciones favorecen la formación frecuente de tormentas eléctricas, principalmente en áreas rurales y selváticas, donde los episodios de descargas atmosféricas se presentan de manera constante y con alta intensidad.

Esta reacción natural ha provocado varias muertes en los últimos meses; la más reciente fue la de un soldado profesional del Ejército Nacional, identificado como Andrés Felipe Pinilla Arboleda, que falleció en la vereda Nápoles, en Piamonte, sur del Cauca, tras ser alcanzado por un rayo durante una intensa tormenta eléctrica.

El soldado Andrés Felipe Pinilla
El soldado Andrés Felipe Pinilla Arboleda falleció tras la caída de un rayo en Piamonte, Cauca, durante una tormenta eléctrica que sorprendió a una patrulla militar en labores de vigilancia - crédito Alcaldía de Bagadó/X

El hecho se registró mientras varios uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia en la zona rural, caracterizada por frecuentes precipitaciones y descargas atmosféricas.

De acuerdo con información oficial suministrada por la institución militar, en medio de la tormenta un rayo impactó un árbol cercano al lugar donde se encontraban los militares.

La descarga eléctrica provocó que el árbol se desplomara repentinamente, cayendo sobre Pinilla Arboleda, que murió en el lugar de los hechos. En el mismo suceso resultaron heridos un oficial y otro soldado profesional, que fueron evacuados de emergencia con apoyo del Comando Aéreo de Combate Nº 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados a un centro médico especializado en Florencia (Caquetá). Según el reporte preliminar, ambos se encuentran fuera de peligro y bajo observación médica.

La muerte del soldado Pinilla Arboleda generó mensajes de solidaridad entre los integrantes de la fuerza pública y la comunidad local. Tras confirmarse el fallecimiento, el Ejército Nacional activó la ruta institucional de acompañamiento para brindar apoyo integral a los familiares del uniformado, incluyendo asistencia psicológica y logística.

Antioquia es uno de los
Antioquia es uno de los departamentos más golpeados del país por tormentas eléctricas, que ocurren, incluso, en el Valle de Aburrá - crédito Ilustrativa Infobae

A través de un comunicado, la institución expresó: “El Ejército Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro soldado profesional Andrés Felipe Pinilla Arboleda y extiende un mensaje de solidaridad a su familia en este difícil momento”.

De acuerdo con las autoridades, de manera preliminar se confirmó que la muerte del militar está relacionada con un evento natural derivado de la tormenta eléctrica que afectó la región. Casos como el ocurrido en Piamonte se inscriben dentro de una problemática recurrente en Colombia, país que registra una de las mayores incidencias de descargas eléctricas en el mundo.

El riesgo de morir por el impacto de rayos en zonas rurales colombianas se refleja en cifras oficiales. Entre 2008 y 2023, 121 personas fallecieron en Antioquia, uno de los departamentos con mayor caída de rayos por descargas eléctricas, lo que representa un promedio anual de ocho muertes atribuidas a este fenómeno, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Hombre murió por la caída de un rayo en Antioquia

El 6 de marzo de 2026, en el municipio de Montebello (Antioquia), se reportó otro caso reciente que cobró la vida de Luis Emilio Palacio Guisao, de 55 años, que falleció tras refugiarse bajo un árbol durante una tormenta eléctrica.

Un rayo impactó una base
Un rayo impactó una base militar en Popayán, dejando a un soldado herido y un helicóptero UH-60 Black Hawk fuera de servicio temporalmente - crédito suministrado a Infobae Colombia

Su acompañante resultó herido y fue dado de alta tras recibir atención médica. El hecho, reseñado por El Colombiano, puso en evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones rurales ante este tipo de fenómenos naturales.

Entre tanto, el 15 de febrero de 2026, un soldado resultó gravemente herido y un helicóptero militar UH-60 Black Hawk quedó inutilizado tras una descarga eléctrica que impactó directamente la aeronave en el cantón General José Hilario López, en Popayán (Cauca).

Voceros militares confirmaron que el helicóptero permanece fuera de operación mientras se realiza la valoración técnica. Las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con hostigamientos armados y lo atribuyeron a las condiciones climáticas adversas de la temporada. El soldado afectado fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece estable y en proceso de recuperación.

Las cifras y casos recientes evidencian que la caída de rayos constituye un riesgo permanente en diversas regiones del país, especialmente en áreas rurales y durante periodos de lluvias intensas.

