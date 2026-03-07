Colombia

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 6 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Guardar
El billete de la Lotería
El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín difundió los resultados de su último sorteo llevado a cabo este viernes 6 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman $42.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 6 de marzo de 2026.

Sorteo: 4825.

Premio mayor: 8857.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, cada viernes a las 11:00 horas de la noche, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Protejasu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Para reclamar el premio tiene que acudir a las instalaciones de la Lotería de Medellín con el billete premiado y su cédula de ciudadanía. Si es inferior a los 20 millones de pesos puede reclamarlo en cualquier agencia distribuidora del país. El premio se entrega a través de una transferencia bancaria.

No está de más decir que tiene un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el premio en la Lotería de Medellín.

¿Qué documentos necesito presentar para cobrar un premio en la Lotería de Medellín?

Para cobrar un premio en la Lotería de Medellín, debes presentar estos documentos y cumplir con ciertos requisitos:

El tiquete premiado original, que debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones que afecten la validación en el sistema de juego.

Un documento de identidad válido y original: cédula de ciudadanía, contraseña blanca, pasaporte con sello de migración reciente, o cédula de extranjería si la estadía supera 6 meses.

El tiquete debe estar debidamente diligenciado con tus datos personales para el trámite del pago, completando el formato correspondiente que ofrece la Lotería de Medellín.

El pago del premio se realiza mediante transferencia electrónica al ganador y el plazo para reclamarlo es de un año desde la activación del tiquete.

Para premios mayores a aproximadamente $1.645.000, se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio. También es importante que el ganador sea mayor de 18 años y que el tiquete cumpla con todos los requisitos técnicos y legales para validar el premio.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Medellín viernesÚltimo resultado de la lotería de Medellín

Más Noticias

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

Ganadores de la lotería de

Campamento de disidencias de las Farc es bombardeado por Ecuador con apoyo de Estados Unidos

La operación militar se realizó en la provincia amazónica de Sucumbíos y hace parte de una ofensiva conjunta contra el narcotráfico impulsada por el gobierno ecuatoriano

Campamento de disidencias de las

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este sábado 7 de marzo

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Formulario de traslado a Colpensiones: requisito clave para cambiar de régimen antes del 16 de julio de 2026

Los afiliados que deseen cambiar entre fondos privados y Colpensiones deben completar un procedimiento formal y cumplir con requisitos establecidos por el sistema pensional

Formulario de traslado a Colpensiones:

Jerónimo Uribe se refirió a la escalada de Iván Cepeda en encuestas y mercados de apuestas: “Al Diablo lo que es del Diablo”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe aseguró que espera que el Centro Democrático tenga varios congresistas en el Legislativo para hacer oposición

Jerónimo Uribe se refirió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Karol G, Maluma y

Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas aparecen en materiales escolares, pero generaron polémica en Paraguay: conozca la razón

Mánager de Lina Tejeiro respondió a señalamientos por supuestas ausencias de ‘MasterChef Celebrity’: “Eso jamás pasó”

Fonseca recordó a Willie Colón tras anunciar su concierto en El Campín: “Una persona sin rodeos, muy pasional”

Sofía Vergara le hizo severa corrección a un paparazzi durante la Semana de la Moda de París

Jenny López reveló inconveniente en España que afectó su luna de miel con Jhonny Rivera: “Es un descuadre el berraco”

Deportes

Felipe Pardo y la hinchada

Felipe Pardo y la hinchada de Junior protagonizan un final caliente: fuerte provocación

Bucaramanga no solo sufre por eliminación de la Copa Sudamericana: denuncian amenazas contra uno de sus jugadores

Dos jugadores de América y Millonarios están en el equipo ideal de la Copa Sudamericana: vea quiénes son

Carlos Bacca le lanzó fuerte sablazo al arbitraje colombiano: “Tenemos que aprender cómo se pita en la Sudamericana”

Atlético Nacional se pronunció sobre lo que pasará con el técnico Diego Arias: sorpresivo mensaje