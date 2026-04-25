Colombia

Ministerio de Trabajo halla fallas en limpieza y condiciones laborales en aviones de JetSmart tras inspección en El Dorado

Un informe oficial de 29 páginas detalla problemas de aseo, manejo de alimentos y condiciones de trabajo; la aerolínea tendrá dos meses para presentar mejoras

Guardar
La inspección del Ministerio de Trabajo revisó dos aeronaves con capacidad para 186 pasajeros cada una en el aeropuerto El Dorado de Bogotá- crédito Jetsmart
La inspección del Ministerio de Trabajo revisó dos aeronaves con capacidad para 186 pasajeros cada una en el aeropuerto El Dorado de Bogotá- crédito Jetsmart

Una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo el pasado 16 de abril en el aeropuerto El Dorado de Bogotá dejó varios hallazgos sobre el funcionamiento interno de la aerolínea de bajo costo JetSmart.

El documento, de 29 páginas, señala problemas en la limpieza de las aeronaves, en las condiciones de trabajo de los tripulantes y en aspectos de seguridad al interior de los aviones.

La revisión fue realizada por dos funcionarias del grupo de Riesgos Laborales, que examinaron dos aeronaves con capacidad para 186 pasajeros cada una. La visita se llevó a cabo luego de una solicitud del sindicato Sintratac, que había recibido denuncias de trabajadores por posibles incumplimientos de normas laborales y aeronáuticas.

Uno de los puntos principales del informe, el cual fue dado a conocer por el medio de comunicación Portafolio, es que los aviones se limpian solo una vez al día. Según quedó registrado, durante los tiempos entre vuelos no hay suficiente personal de aseo, por lo que esta tarea queda en manos de los tripulantes de cabina.

JetSmart deberá presentar un plan de mejoramiento en un plazo de dos meses tras los hallazgos detectados en la inspección- crédito EFE/Luis Noriega
JetSmart deberá presentar un plan de mejoramiento en un plazo de dos meses tras los hallazgos detectados en la inspección- crédito EFE/Luis Noriega

El problema, según el acta, es que esos mismos trabajadores, después de realizar labores de limpieza, deben atender el servicio de alimentos y bebidas para los pasajeros. Esto ocurre sin que la empresa les entregue los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios. El documento advierte que esta situación “representa un posible riesgo sanitario tanto para los trabajadores como para los pasajeros”, ya que no cumple con las normas de higiene en la manipulación de alimentos.

Además de este punto, la inspección identificó otras situaciones dentro de las aeronaves. Por ejemplo, se encontró equipaje del capitán bloqueando el acceso a un extintor en la cabina de mando. También se observaron residuos de comida en pequeñas cantidades en la cabina, cables eléctricos desordenados conectados a multitomas y señalización de evacuación parcialmente tapada con equipos como fotocopiadoras.

En cuanto a la infraestructura, el informe menciona pisos en mal estado y desniveles sin señalización en zonas por donde transita el personal. En la sala de tripulación ubicada en el puente aéreo también se registraron obstáculos que dificultaban el acceso de los equipos de emergencia.

Tras estos hallazgos, el Ministerio de Trabajo ordenó varias acciones. Entre ellas, contratar personal especializado para la limpieza y desinfección de las aeronaves, distinto a los tripulantes; corregir riesgos eléctricos; entregar EPP a los auxiliares de vuelo a través de la ARL Sura; medir las condiciones térmicas en las cabinas y revisar elementos como los parabrisas.

Una mujer uniformada con guantes verdes rocía un desinfectante sobre la bandeja de un asiento de avión vacío. Filas de asientos, ventanillas y equipo de limpieza son visibles.
El informe señala que la limpieza de los aviones se realiza solo una vez al día y que los tripulantes asumen esa tarea entre vuelos- crédito VisualesIA

La empresa tiene un plazo de dos meses para presentar un plan de mejoramiento y tres días hábiles para entregar los documentos requeridos por las autoridades.

Por su parte, el sindicato Sintratac aseguró que existe preocupación entre los trabajadores. Según dijo al medio anteriormente mencionado su vocero, Daniel Gallo, hay temor de reportar situaciones internas. Indicó que algunas denuncias se hicieron de manera reservada por miedo a posibles consecuencias.

Gallo también afirmó que durante la inspección hubo dificultades para la participación del sindicato, ya que la empresa intentó impedir su ingreso. Además, señaló que los tripulantes pueden cumplir jornadas de hasta 12 horas sin que se garanticen pausas para descanso o alimentación, como lo establece la ley laboral.

Primer plano de manos femeninas sosteniendo una bandeja de comida de avión con ensalada, plato principal y una taza, dentro de la cabina de un avión.
Las autoridades identificaron riesgos sanitarios por manipulación de alimentos sin elementos de protección personal adecuados- crédito VisualesIA

Este tema podría tomar mayor importancia a partir del 15 de julio de 2026, cuando comience a regir la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia, que también aplicará para personal de vuelo.

El mismo día de la inspección del Ministerio, la Aerocivil realizó una revisión técnica a la aerolínea. Hasta el momento, esos resultados no se han dado a conocer.

Frente a estos hechos, JetSmart indicó en un comunicado que la visita fue “rutinaria” y aseguró que no está relacionada con quejas formales ni investigaciones en curso. Sin embargo, el acta oficial señala que la inspección se originó por una solicitud del sindicato y menciona una queja enviada el 13 de marzo de 2026, en la que ya se describían las situaciones encontradas.

La aerolínea sostiene que opera cumpliendo la normativa vigente y que mantiene colaboración con las autoridades. Entretanto, el proceso sigue en revisión.

Temas Relacionados

JetsmartFallas AvionesMinisterio de TrabajoSeguridad AeronáuticaColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia rechaza nombramiento de Daniel Quintero en Superintendencia de Salud, cuestiona sus antecedentes judiciales

La senadora advirtió que la llegada del exalcalde a la SuperSalud podría debilitar la confianza pública en la entidad, en medio de cuestionamientos judiciales y demandas de transparencia institucional

Paloma Valencia rechaza nombramiento de Daniel Quintero en Superintendencia de Salud, cuestiona sus antecedentes judiciales

El Gobierno colombiano tendrá un encuentro clave con Angie Rodríguez: Petro la llamó antes de su viaje a Venezuela

Repercusiones institucionales y preocupaciones por la seguridad rodean la cita mientras la funcionaria recopila más pruebas para sustentar futuras acciones

El Gobierno colombiano tendrá un encuentro clave con Angie Rodríguez: Petro la llamó antes de su viaje a Venezuela

Ministra de Transporte advirtió sobre intentos de Emilio Tapia para acceder a contratos estatales pese a estar condenado por corrupción

Un monitoreo realizado en procesos de obra pública detectó que estructuras empresariales intervenidas por condenados por corrupción estarían utilizando consorcios para eludir restricciones, aprovechando vacíos normativos presentes en la regulación vigente

Ministra de Transporte advirtió sobre intentos de Emilio Tapia para acceder a contratos estatales pese a estar condenado por corrupción

Invima alerta por medicamento falsificado: “No ofrece garantías de calidad”, advierten sobre producto inyectable ilegal

La autoridad sanitaria lanzó una advertencia urgente por la circulación fraudulenta de un medicamento inyectable y pidió suspender de inmediato su uso por posibles riesgos para la salud

Invima alerta por medicamento falsificado: “No ofrece garantías de calidad”, advierten sobre producto inyectable ilegal

“Se triplicó la crisis”: gobernador de Antioquia acusa que Savia Salud se agravó tras intervención del Gobierno Petro

La suspensión provisional de la intervención reabrió el choque político por la EPS y puso el foco en el salto del patrimonio negativo de $572.000 millones a $1,5 billones

“Se triplicó la crisis”: gobernador de Antioquia acusa que Savia Salud se agravó tras intervención del Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

Estos han sido los ataques que tienen en alerta a Cali y el Cauca: más de 80 atentados y una violencia que no da tregua

ExFarc reconocieron ser responsables del secuestro y muerte de ‘La Cacica’, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleaños de su madre: “Cada día dueles más”

Hermana de Yeison Jiménez recordó al cantante durante el cumpleaños de su madre: “Cada día dueles más”

‘Sin senos sí hay paraíso 4’ retomó grabaciones luego de la tragedia que sacudió el set: “Sabemos que no se sentirá igual”

Festival Vallenato 2026: conozca toda la programación de la edición 59, horarios y artistas invitados

Aida Victoria Merlano está en la mira de los seguidores de ‘La Mansión VIP’ por sus interacciones nocturnas con otro participante

La Liendra recibió amenazas por sus incursiones en la zona de tolerancia de Medellín: “Nos ofreció bala”

Deportes

Sebastián Villa se reinventó para ser “un futbolista más tipo Valderrama“, según su entrenador

Sebastián Villa se reinventó para ser “un futbolista más tipo Valderrama“, según su entrenador

Kevin Serna fue blanco de los gritos de Luis Zubeldia con Fluminense en pleno partido: esta fue la razón

Teófilo Gutiérrez reveló por qué sacó un arma en el vestuario de Racing, habló de falta de cariño de sus compañeros

Mainz vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción con el campeón de la Bundesliga

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se verán en Colombia: quedó confirmada la programación completa