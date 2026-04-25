Ministerio de Trabajo halla fallas en limpieza y condiciones laborales en aviones de JetSmart tras inspección en El Dorado

La inspección del Ministerio de Trabajo revisó dos aeronaves con capacidad para 186 pasajeros cada una en el aeropuerto El Dorado de Bogotá- crédito Jetsmart

Una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo el pasado 16 de abril en el aeropuerto El Dorado de Bogotá dejó varios hallazgos sobre el funcionamiento interno de la aerolínea de bajo costo JetSmart.

El documento, de 29 páginas, señala problemas en la limpieza de las aeronaves, en las condiciones de trabajo de los tripulantes y en aspectos de seguridad al interior de los aviones.

La revisión fue realizada por dos funcionarias del grupo de Riesgos Laborales, que examinaron dos aeronaves con capacidad para 186 pasajeros cada una. La visita se llevó a cabo luego de una solicitud del sindicato Sintratac, que había recibido denuncias de trabajadores por posibles incumplimientos de normas laborales y aeronáuticas.

Uno de los puntos principales del informe, el cual fue dado a conocer por el medio de comunicación Portafolio, es que los aviones se limpian solo una vez al día. Según quedó registrado, durante los tiempos entre vuelos no hay suficiente personal de aseo, por lo que esta tarea queda en manos de los tripulantes de cabina.

JetSmart deberá presentar un plan de mejoramiento en un plazo de dos meses tras los hallazgos detectados en la inspección- crédito EFE/Luis Noriega

El problema, según el acta, es que esos mismos trabajadores, después de realizar labores de limpieza, deben atender el servicio de alimentos y bebidas para los pasajeros. Esto ocurre sin que la empresa les entregue los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios. El documento advierte que esta situación “representa un posible riesgo sanitario tanto para los trabajadores como para los pasajeros”, ya que no cumple con las normas de higiene en la manipulación de alimentos.

Además de este punto, la inspección identificó otras situaciones dentro de las aeronaves. Por ejemplo, se encontró equipaje del capitán bloqueando el acceso a un extintor en la cabina de mando. También se observaron residuos de comida en pequeñas cantidades en la cabina, cables eléctricos desordenados conectados a multitomas y señalización de evacuación parcialmente tapada con equipos como fotocopiadoras.

En cuanto a la infraestructura, el informe menciona pisos en mal estado y desniveles sin señalización en zonas por donde transita el personal. En la sala de tripulación ubicada en el puente aéreo también se registraron obstáculos que dificultaban el acceso de los equipos de emergencia.

Tras estos hallazgos, el Ministerio de Trabajo ordenó varias acciones. Entre ellas, contratar personal especializado para la limpieza y desinfección de las aeronaves, distinto a los tripulantes; corregir riesgos eléctricos; entregar EPP a los auxiliares de vuelo a través de la ARL Sura; medir las condiciones térmicas en las cabinas y revisar elementos como los parabrisas.

El informe señala que la limpieza de los aviones se realiza solo una vez al día y que los tripulantes asumen esa tarea entre vuelos- crédito VisualesIA

La empresa tiene un plazo de dos meses para presentar un plan de mejoramiento y tres días hábiles para entregar los documentos requeridos por las autoridades.

Por su parte, el sindicato Sintratac aseguró que existe preocupación entre los trabajadores. Según dijo al medio anteriormente mencionado su vocero, Daniel Gallo, hay temor de reportar situaciones internas. Indicó que algunas denuncias se hicieron de manera reservada por miedo a posibles consecuencias.

Gallo también afirmó que durante la inspección hubo dificultades para la participación del sindicato, ya que la empresa intentó impedir su ingreso. Además, señaló que los tripulantes pueden cumplir jornadas de hasta 12 horas sin que se garanticen pausas para descanso o alimentación, como lo establece la ley laboral.

Las autoridades identificaron riesgos sanitarios por manipulación de alimentos sin elementos de protección personal adecuados- crédito VisualesIA

Este tema podría tomar mayor importancia a partir del 15 de julio de 2026, cuando comience a regir la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia, que también aplicará para personal de vuelo.

El mismo día de la inspección del Ministerio, la Aerocivil realizó una revisión técnica a la aerolínea. Hasta el momento, esos resultados no se han dado a conocer.

Frente a estos hechos, JetSmart indicó en un comunicado que la visita fue “rutinaria” y aseguró que no está relacionada con quejas formales ni investigaciones en curso. Sin embargo, el acta oficial señala que la inspección se originó por una solicitud del sindicato y menciona una queja enviada el 13 de marzo de 2026, en la que ya se describían las situaciones encontradas.

La aerolínea sostiene que opera cumpliendo la normativa vigente y que mantiene colaboración con las autoridades. Entretanto, el proceso sigue en revisión.