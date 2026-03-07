Niña de 12 años llegó a consulta por dolor abdominal y descubren embarazo por abuso sexual en Medellín

La menor de edad sufría de dolor abdominal, pero descubrieron en una consulta de una EPS que se trataba de un embarazo - VisualIA

Un caso de presunto abuso sexual contra una niña de 12 años fue detectado en Medellín luego de que la menor acudiera a una EPS por un dolor abdominal y los médicos descubrieran que estaba en embarazo, según información obtenida por Semana. El hecho activó los protocolos institucionales para la atención de víctimas de violencia sexual en la ciudad.

El caso se registró en el sector de Belén, en la comuna 16 de Medellín, donde la menor llegó a una consulta médica por molestias abdominales y durante la valoración se detectó el embarazo, citado por Semana.

Tras la evaluación médica, las autoridades activaron el denominado código fucsia, protocolo que se aplica para la atención de víctimas de abuso sexual, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El caso se registró en el sector de Belén, en la comuna 16 de Medellín, donde la menor llegó a una consulta médica por molestias abdominales y durante la valoración se detectó el embarazo- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la información confirmada por la Secretaría de Salud de Medellín, la menor fue trasladada posteriormente a la sede de Medicina Legal ubicada en el barrio Caribe, donde se realizó una valoración especializada con el fin de avanzar en el proceso de investigación y garantizar la atención integral a la víctima.

Las autoridades también confirmaron que el bebé falleció. El caso quedó en manos de los organismos competentes que deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el abuso y determinar la identidad de los responsables.

El protocolo conocido como código fucsia es un mecanismo institucional diseñado para brindar atención inmediata a víctimas de violencia sexual. Este procedimiento incluye la activación de rutas de atención médica, psicológica y judicial con el objetivo de garantizar la protección de la víctima y facilitar el proceso de investigación.

Dentro de este protocolo, las entidades de salud están obligadas a notificar a las autoridades correspondientes cuando detectan indicios de abuso sexual, especialmente en casos que involucran a menores de edad. Esto permite que las autoridades inicien las investigaciones necesarias.

La menor fue atendida por Medicina Legal - crédito Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Las autoridades indicaron que la prioridad en este tipo de situaciones es garantizar la atención integral a la víctima, lo que incluye asistencia médica especializada, acompañamiento psicológico y medidas de protección para salvaguardar su integridad.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades locales y organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de los menores de edad. Las investigaciones buscarán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el abuso y establecer posibles responsabilidades penales.

En Colombia, los delitos sexuales contra menores de edad son considerados una de las formas más graves de violencia. Por esta razón, el sistema judicial contempla medidas especiales para la investigación y sanción de estos hechos, así como mecanismos de atención integral para las víctimas.

Un informe sobre violencias basadas en género divulgado por la Defensoría del Pueblo evidenció que durante los primeros cinco meses de 2025 se registraron 6.401 mujeres víctimas de delitos sexuales en el país. El reporte también señaló que varias regiones concentraron un número significativo de estos casos.

Abuso sexual a menores de edad - crédito Colprensa

De acuerdo con las cifras citadas por la entidad, Antioquia encabezó la lista con 959 casos reportados, seguido por Bogotá con 545 casos, Valle del Cauca con 494 y Cundinamarca con 463. Estas cifras reflejan la magnitud del problema en diferentes territorios del país.

El mismo informe, que incluye datos de la Fiscalía General de la Nación, indicó que durante ese periodo 67 niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual, una situación que mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los organismos de control han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención frente a este tipo de delitos. Entre las recomendaciones se encuentra mejorar los sistemas de denuncia, reforzar la protección a las víctimas y ampliar las estrategias de educación y sensibilización para prevenir la violencia sexual.