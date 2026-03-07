Colombia

Esta es la ciudad de Colombia donde más subieron los precios y se volvió más caro vivir, según el Dane: no es Bogotá ni Medellín

El último informe del Dane mostró fuertes diferencias en el aumento del costo de vida entre las ciudades del país durante febrero

Las diferencias de inflación entre
Las diferencias de inflación entre ciudades colombianas evidencian cómo el rendimiento del salario varía según el ritmo de aumento del costo de vida en cada región - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El costo de vida en Colombia volvió a moverse en febrero y dejó un mapa desigual entre las ciudades del país. Mientras algunas regiones registraron aumentos más marcados en los precios, otras lograron mantener una inflación más moderada, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La medición corresponde al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que permite observar cómo evoluciona el valor de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. En febrero de 2026, la variación anual se ubicó en 5,29%, una cifra que estuvo alineada con las previsiones de los analistas económicos.

El informe del Dane revela
El informe del Dane revela una variación anual del IPC en Colombia de 5,29% durante febrero de 2026, alineada con las previsiones económicas - crédito Dane

Detrás de ese promedio nacional, sin embargo, se esconden realidades distintas según la ciudad. Algunas capitales enfrentaron presiones inflacionarias más altas, mientras que otras registraron incrementos más contenidos en el costo de vida.

Uno de los casos más llamativos es el de Pereira, que se consolidó como la ciudad con mayor inflación del país. Durante febrero, los precios allí registraron una variación anual de 6,20%, manteniendo una tendencia que desde hace varios meses la ubica por encima del promedio nacional.

Muy cerca aparece Medellín, donde la inflación alcanzó 6,19%. A esta ciudad le siguen Bucaramanga, con 5,80%, Manizales, con 5,76%, y Armenia, con 5,61%. En estas capitales, el aumento de precios superó claramente el promedio nacional, lo que significa que los hogares sintieron con mayor intensidad el encarecimiento de bienes y servicios.

La situación es distinta en otras regiones del país. De acuerdo con el reporte del Dane, Valledupar fue la ciudad con menor presión inflacionaria durante el periodo analizado, con una variación anual de 3,53%. Detrás de ella se ubican Santa Marta, con 4,06%; Riohacha, con 4,17%; y Sincelejo, con 4,28%. En estas ciudades el costo de vida ha crecido a un ritmo más moderado frente a otras zonas del país.

Medellín, Bucaramanga, Manizales y Armenia
Medellín, Bucaramanga, Manizales y Armenia superan el promedio nacional de inflación, reflejando un mayor encarecimiento del costo de vida en estas regiones - crédito Dane

El análisis del IPC se basa en la recopilación de información en 38 ciudades y áreas urbanas, donde el Dane realiza seguimiento a los precios de múltiples productos y servicios. El ejercicio incluye capitales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, además de otras ciudades intermedias y regiones apartadas.

Para elaborar el informe, los equipos técnicos de la entidad realizan durante cada mes un proceso de recolección de datos que permite comparar cómo se comportan los precios en diferentes sectores de consumo. Uno de los rubros que más incidió en el resultado de febrero fue el de restaurantes y hoteles, que registró una variación mensual de 1,38%. Este grupo incluye los servicios de comida fuera del hogar, una categoría que ha mostrado presiones en los últimos meses debido al aumento de los costos operativos y de los insumos.

El informe también señaló que los cambios en los hábitos de consumo influyeron en este comportamiento. Cada vez más hogares destinan parte de su presupuesto a este tipo de servicios, lo que termina reflejándose en el movimiento de los precios. Otro de los grupos que tuvo un impacto importante en la inflación fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 1,30% en febrero.

Pereira se posiciona como la
Pereira se posiciona como la ciudad con mayor inflación de Colombia, alcanzando una variación anual del 6,20% en el Índice de Precios al Consumidor - crédito Colprensa

Este componente es uno de los más sensibles dentro del IPC porque concentra productos de consumo cotidiano. Cuando los precios de los alimentos suben, el impacto suele sentirse con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos. El reporte también identificó aumentos en bienes y servicios para el hogar, que registraron una variación de 1,23%, así como en bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 1,14%.

El transporte, otro de los sectores que influye de manera directa en el gasto diario de las personas, presentó una variación de 1,07%. Este comportamiento puede estar relacionado con ajustes en tarifas y otros costos asociados a la movilidad urbana. Además, el grupo de bienes y servicios diversos registró un incremento de 1,02%, mientras que el sector de salud tuvo una variación cercana al 0,94%.

El grupo de restaurantes y
El grupo de restaurantes y hoteles impulsó la inflación mensual en Colombia, con un incremento de 1,38% debido al alza en costos operativos e insumos - crédito Lukas Barth/Reuters

En contraste, algunas divisiones mostraron aumentos más moderados. Las prendas de vestir y calzado subieron 0,70%, mientras que el grupo de alojamiento, agua, electricidad y gas registró una variación de 0,45% durante el mes. Aunque el resultado general se mantiene dentro de las proyecciones de los analistas, el comportamiento por ciudades evidencia que la inflación continúa impactando de manera distinta a las regiones del país.

Para los hogares colombianos, estas diferencias terminan reflejándose en cuánto rinde realmente el salario en cada ciudad. Mientras en algunos territorios el aumento de precios avanza con mayor rapidez, en otros el costo de vida sigue creciendo a un ritmo más moderado.

