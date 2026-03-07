EN VIVO: Así se prepará Colombia para las elecciones del 8 de marzo en las que se escogerá al nuevo Congreso de la República

La inscripción previa no solo permite votar el 8 de marzo, sino que establece este lugar como el punto asignado para futuras elecciones - crédito Sergio Acero/Colprensa

El 8 de marzo de 2026 se celebran elecciones legislativas en Colombia. Los ciudadanos eligen a 102 senadores y 186 miembros de la Cámara de Representantes, además de participar en consultas interpartidistas presidenciales.

La apertura de las urnas se realizará a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., tras ocho horas de actividad ininterrumpida. Durante este lapso, las autoridades han dispuesto 125.259 mesas electorales en 13.746 puestos de votación en todo el país.

