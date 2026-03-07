Colombia

EN VIVO: Así se prepará Colombia para las elecciones del 8 de marzo en las que se escogerá al nuevo Congreso de la República

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos

La inscripción previa no solo
La inscripción previa no solo permite votar el 8 de marzo, sino que establece este lugar como el punto asignado para futuras elecciones - crédito Sergio Acero/Colprensa

El 8 de marzo de 2026 se celebran elecciones legislativas en Colombia. Los ciudadanos eligen a 102 senadores y 186 miembros de la Cámara de Representantes, además de participar en consultas interpartidistas presidenciales.

La apertura de las urnas se realizará a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., tras ocho horas de actividad ininterrumpida. Durante este lapso, las autoridades han dispuesto 125.259 mesas electorales en 13.746 puestos de votación en todo el país.

13:08 hsHoy

Más de un millón de testigos electorales vigilarán los comicios

El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), informó que, tras cerrar la plataforma de postulación y acreditación para las elecciones al Congreso previstas para el 8 de marzo de 2026, se registró un total de 1.034.532 testigos electorales postulados por agrupaciones políticas. Según el organismo, esto permitirá que el 98,8% de las mesas habilitadas cuenten con al menos un testigo encargado de observar todo el proceso electoral.

El número de auditores de sistemas subió a 10.720, lo que significa un aumento de 5.663% respecto a las elecciones de 2022. La presencia internacional también creció, con 482 delegados extranjeros para este año, mientras que las representaciones nacionales alcanzaron los 8.429 ciudadanos, un incremento del 126% en comparación con el proceso anterior. El total de testigos pasó de 394.235 en 2022 a más de un millón en 2026, marcando un aumento del 162%.

La cobertura de testigos electorales
La cobertura de testigos electorales abarcará los 32 departamentos y 1.104 municipios del país - crédito CNE
12:33 hsHoy

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos para sufragar.

El contexto de seguridad es uno de los más tensos en varias décadas. Al menos dos candidatos al Congreso fueron secuestrados en la semana previa a los comicios, y la Defensoría del Pueblo reporta 457 amenazas de muerte contra líderes políticos. El ELN ha anunciado un cese al fuego del 7 al 10 de marzo, aunque las dudas persisten tras incumplimientos anteriores.

