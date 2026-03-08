Colombia

Este será el salario de los nuevos senadores y representantes de Colombia: ingresos de hasta $51,6 millones mensuales

La eliminación de la prima especial marcará un antes y un después para quienes entren al Congreso, mientras el ahorro anual impactará de lleno al presupuesto público

El salario mensual de senadores
El salario mensual de senadores y representantes en Colombia pasará de $51,6 millones a $34,7 millones en julio de 2026 - crédito Colprensa

El domingo 8 de marzo, millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Más allá de definir la composición política del Legislativo, las elecciones también renuevan a quienes ocuparán uno de los cargos mejor remunerados del sector público en Colombia: los senadores y representantes a la Cámara.

¿Cuánto ganan los congresistas en Colombia?

Hasta la fecha, el salario mensual de un senador o representante a la Cámara en Colombia se ubicaba en $51,6 millones. Esta cifra está compuesta por tres rubros principales: una asignación básica de aproximadamente $12 millones, gastos de representación superiores a $22 millones y una prima especial de servicios cercana a $16,9 millones al mes.

La prima era uno de los componentes más polémicos, pues representaba casi un tercio del ingreso total mensual de un legislador y la convertía en una de las remuneraciones más altas del aparato estatal.

Sin embargo, el panorama salarial de los nuevos congresistas cambiará significativamente a partir de este año. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 0030 de 2026, decidió eliminar la prima especial de servicios para todos los congresistas que inicien su periodo a partir del 20 de julio de 2026. Con esta modificación, la remuneración bruta mensual de senadores y representantes bajará de $51,6 millones a cerca de $34,7 millones.

La eliminación de la prima
La eliminación de la prima especial representará un ahorro anual de más de $59.800 millones en la nómina pública del Congreso - crédito Camila Díaz/Colprensa

Esta nueva suma corresponde únicamente a la asignación básica y los gastos de representación; es decir, los dos componentes fijos de la remuneración parlamentaria. La diferencia es sustancial: la eliminación de la prima implica una reducción de $16,9 millones mensuales por congresista. Considerando que el Congreso está integrado por 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, el ajuste repercute de manera relevante en la nómina total del Legislativo.

¿Cómo se compone el salario de un parlamentario?

El salario de los parlamentarios se estructura de la siguiente manera:

  • Asignación básica mensual: representa alrededor del 60% de la remuneración total.
  • Gastos de representación: superan los $22 millones y hacen parte fija del ingreso.
  • Factores salariales adicionales: como primas y bonificaciones, representaban hasta el 40% antes de la eliminación de la prima especial.
  • Prestaciones sociales: representan menos del 0,5% del total.
  • Remuneraciones no constitutivas de factor salarial: incluyen contribuciones inherentes a la nómina.

A partir del nuevo periodo, los parlamentarios ya no recibirán la prima especial de servicios, modificando la correlación de estos componentes.

El Decreto 0030 de 2026
El Decreto 0030 de 2026 reestructura los componentes del salario de los legisladores y responde a demandas de austeridad y transparencia - crédito Colprensa

Comparación con el salario mínimo

En 2026, el salario mínimo mensual en Colombia, incluyendo el subsidio de transporte, se ubicó en $2 millones ($1.750.905 de salario base y $249.095 de subsidio de transporte). Bajo la estructura anterior, un congresista ganaba alrededor de 25,8 veces el salario mínimo. Con la eliminación de la prima especial de servicios, esa proporción descenderá a 17,3 veces el salario mínimo vigente.

En términos prácticos, mientras un trabajador que devenga el salario mínimo recibe unos $2 millones al mes, un senador o representante que comience funciones en julio de 2026 percibirá alrededor de $34,7 millones mensuales antes de descuentos. Aunque esta reducción es notoria, la diferencia frente al ingreso base de millones de trabajadores colombianos sigue siendo considerable.

Impacto en la nómina pública

La eliminación de la prima especial representa un cambio relevante no solo para los futuros congresistas, sino también para el gasto público. Para 295 congresistas (108 senadores y 187 representantes), el ahorro mensual será superior a $4.985 millones, sumando más de $59.800 millones al año que dejarán de salir del presupuesto legislativo.

Si bien la remuneración parlamentaria sigue siendo ampliamente superior al promedio nacional, el ajuste salarial marca un nuevo estándar en la política de gasto público y responde a demandas de austeridad y transparencia en el manejo de los recursos estatales.

En conclusión, a partir del periodo 2026-2030, senadores y representantes a la Cámara en Colombia tendrán un salario bruto de $34,7 millones mensuales, equivalentes a más de 17 veces el salario mínimo vigente.

La medida, que elimina la prima especial de servicios, representa una reducción de $16,9 millones respecto a la estructura salarial anterior, y tendrá un impacto directo en la nómina y en la percepción pública sobre la remuneración de los cargos más relevantes del Congreso.

