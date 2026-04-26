Paloma Valencia culpó a la Paz Total de Petro por ola de violencia en Cauca y Valle: “Ejércitos ilegales llenos de plata”

La candidata presidencial aseguró que la política de Paz Total ayudó a los grupos armados, que actúan sabiendo que el Gobierno podría no castigarlos - crédito Prensa Paloma Valencia

Pese a las condiciones de inseguridad, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia viajó a Palmira (Valle del Cauca) para dar declaraciones sobre los hechos que violencia que se registraron en la ciudad, donde el Batallón Agustín Codazzi fue atacado con artefactos explosivos. Desde allí, también se solidarizó con las víctimas de al menos 11 atentados que se presentaron en el Valle y en Cauca en las últimas horas.

“Hoy me duele Colombia, me duele mi suroccidente, me duele mi Cauca, me duelen las familias que perdieron a sus seres queridos, las nuevas viudas, los padres sin hijos, los hijos sin padre. Me duelen mis colombianos. Quiero expresarle toda mi solidaridad a la ciudadanía del suroccidente, que hoy está tan atormentada y viviendo nuevamente con miedo”, dijo la congresista del Centro Democrático en una rueda de prensa.

En su intervención, responsabilizó al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, por la ola de ataques que se han registrado en el Valle del Cauca y Cauca, los cuales han dejado un saldo de varios heridos y muertos. Afirmó que no se trata de una violencia de carácter estructural; considera que los atentados perpetrados por los grupos armados son una consecuencia directa de la política de Paz Total que ha implementado la administración desde 2022.

Paloma Valencia cuestionó la ausencia del presidente Gustavo Petro en el Valle del Cauca - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

Esa política se centra en el desarrollo de negociaciones de paz con distintas organizaciones criminales que operan en las zonas rurales y urbanas del país. Entre las condiciones que se estipularon para los diálogos de paz está la suspensión de órdenes de captura de criminales designados como voceros de las estructuras armadas.

“Permitieron que los cultivos ilícitos enriquecieran ilimitadamente a los grupos ilegales. Es consecuencia de la Paz Total, que permitió que los grupos ilegales estén hoy dominando todos los municipios a los que han tenido acceso por la falta de acción del Gobierno (...) Tienen a estos ejércitos ilegales llenos de plata, llenos de armas, llenos de hombres y envalentonados porque saben que el Gobierno no los castiga”, dijo.

Además, cuestionó la ausencia del presidente Gustavo Petro en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, está en Cauca haciendo frente a la situación de orden público que allí se presenta. A su juicio, el jefe de Estado bería estar en las zonas que resultaron afectadas por los ataques, visitando a las familias afectadas y los batallones del Ejército Nacional.

Bombas, pipetas y drones con explosivos han sido utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública y la población civil en Cauca y Valle del Cauca - crédito Visuales IA

En ese sentido, indicó que, de ganar las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o en una eventual segunda vuelta, su primera acción como mandataria será ordenar la militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca, para evitar que las organizaciones armadas continúen ejerciendo el control en el suroccidente del país. Asimismo, aseguró que reforzará la fuerza pública “para derrotar la barbarie”.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por todos los atentados perpetrados por los grupos armados en los departamentos. “Que descansen en paz los fallecidos, que se salven los que están heridos y que Dios acompañe a Colombia mientras este Gobierno irresponsable termina”, expresó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que acompañó a Valencia en su viaje a Palmira, comparó la gestión de Petro en materia de seguridad con otras, asegurando que Colombia estaba derrotando con efectividad la criminalidad y creando condiciones de paz para la población, que ahora no están.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, rechazó el recrudecimiento de la violencia en Colombia, por ola de ataques contínuos en Cauca y Valle del Cauca - crédito Colprensa

“Nunca pensé que Colombia volviera a tener esta barbarie. Me ha dolido mucho. Esto no deja que el país progrese. Me parece que se ha cometido un error muy grande de impunidad, de permisividad con bandidos y de descuido al gran pueblo colombiano”, señaló el ex jefe de Estado.