Paloma Valencia confirmó que tres familiares de una líder cercana a su campaña murieron en atentado en Cauca: “Salvajes”

La aspirante presidencial aseguró que le duele el fallecimiento de los familiares de una líder cercana a su campaña murieron en uno de los atentados perpetrados en Cauca - crédito Prensa Paloma Valencia

Desde Palmira, Valle del Cauca, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, se pronunció sobre los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el departamento y en Cauca. La aspirante se pronunció desde las instalaciones del batallón Agustín Codazzi, donde el 24 de abril de 2026 hubo un atentado con explosivos.

En las declaraciones que dio ante los medios, la congresista del Centro Demcrático informó que tres familiares de una de las líderes más cercanas a su campaña presidencial murieron en uno de los ataques que se registraron en Cauca, específicamente en la vía Panamericana, que conecta ese departamento con Valle del Cauca y Nariño.

“Pues sabemos que se trata de unas tías de una de las líderes más cercanas a nuestra campaña y eso nos duele, como nos duelen los niños, como nos duele saber que estos salvajes atraparon con bloqueos de camiones la vía y cuando la gente estuvo atrapada, entonces la dinamitaron. Este es un crimen de lesa humanidad”, detalló la candidata, que no reveló la identidad de la líder cercana a su campaña ni la de las víctimas.

La candidata Paloma Valencia rechazó los hechos de violencia registrados en la vía Panamericana - crédito Luisa González/Reuters

El ataque al que hizo referencia Paloma Valencia ocurrió el 25 de abril de 2026, en el sector de El Túnel, ubicado en el municipio de Cajibío. Allí, integrantes de un grupo armado instalaron un retén y bloquearon la vía, impidiendo el paso de los conductores. Después de que se generó una congestión en el corredor, detonaron un explosivo que afectó a varios vehículos y que derivó en la muerte de al menos 14 personas y más de 38 resultaron heridas, según información preliminar revelada por el gobernador de Cauca, Octavio Paz.

Un testigo de los hechos detalló lo que pasó en la vía. “Había un retén de la guerrilla y cuando estábamos parados ahí, explotó todo... Hay un reguero de muertos horrible”, explicó Milton Flórez Otero, un conductor de Trans Belálcazar, en diálogo con la revista Semana.

El gobernador de Cauca rechazó los hechos de violencia y se solidarizó con las víctimas. Asimismo, advirtió sobre la gravedad de la situación de orden público en el departamento, informando que en las últimas horas se han documentado ataques terroristas en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 38 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

En consecuencia, solicitó la intervención del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, para tomar acciones que garanticen la seguridad de la población y el control estatal en el territorio, en el que los grupos armados tienen un amplio poder. La administración atendió el llamado del mandatario departamental y horas después de lo ocurrido llegó al lugar el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con toda la cúpula militar.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos (...). Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad. Hemos convocado de manera inmediata un consejo de seguridad y elevamos un llamado urgente por mayor presencia, respaldo real y decisiones firmes desde el orden nacional que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos", explicó el gobernador Guzmán en su cuenta de X.

El gobernador Octavio Guzmán advirtió que el Cauca atraviesa una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

El ataque generó graves afectaciones en la vía Panamericana, por lo que la concesión Nuevo Cauca cerró totalmente el corredor y activó los protocolos requeridos para atender la emergencia, según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

“Rechazamos cualquier forma de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de los colombianos y de la infraestructura de transporte del país”, expresó Oscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, citado en un comunicado de la agencia.