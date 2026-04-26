Desgarrador testimonio mostró el terror que dejó el atentado en Cauca: “Pensé que no salía vivo”

La explosión en la vía Panamericana, en Cajibío, dejó al menos 12 muertos y múltiples vehículos destruidos, según reportes oficiales - crédito crédito @Webinfomil/X

Quince minutos. Ese fue el tiempo que, según un conductor que sobrevivió, marcó la diferencia entre la rutina de carretera y una tragedia que terminó en muerte. La fila de vehículos estaba detenida, los pasajeros inquietos y, en el ambiente, una tensión difícil de explicar. Luego vino el estallido.

“Sentimos fue un ¡boom! de una la explosión, eso empezó a volar cosas”, recordó a El País Hernán, transportador interdepartamental que quedó a pocos metros del punto donde ocurrió la detonación. Su relato reconstruyó los segundos previos y posteriores a un ataque que dejó una de las escenas más crudas registradas este año en el suroccidente del país.

El ataque con artefacto explosivo fue catalogado por Indepaz como la masacre número 47 de 2026 en el país - crédito crédito @Webinfomil/X

El hecho ocurrió en el sector de El Túnel, en jurisdicción de Cajibío, sobre la vía Panamericana. En ese punto, hombres armados habían instalado un retén ilegal que obligó a detener el tráfico. Vehículos de servicio público y particulares quedaron inmovilizados mientras los conductores esperaban instrucciones.

De acuerdo con los reportes conocidos, la explosión dejó al menos 7 personas muertas. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogó este hecho como la masacre número 47 en lo corrido de 2026, una cifra que refleja la intensidad de la violencia en varias regiones del país.

El artefacto explosivo fue activado justo cuando los vehículos retomaban la marcha. Según el testimonio de Hernán, el momento coincidió con el paso de una chiva por el lugar donde estaba instalada la carga. La fuerza de la detonación fue tal que fragmentos del vehículo impactado salieron despedidos y alcanzaron a otros automotores cercanos.

Lo que quedó después fue descrito por los sobrevivientes como un escenario de guerra. Restos de vehículos, heridos sobre el asfalto y personas intentando auxiliarse entre sí en medio del desconcierto. Muchos de los afectados quedaron atrapados en la congestión vehicular, sin posibilidad de reaccionar a tiempo.

La fuerza de la explosión destruyó completamente algunos automotores e hirió gravemente a varios civiles, afectando su sustento diario - crédito Visuales IA

El ataque no solo destruyó el transporte de pasajeros. También dejó a varios civiles con heridas de gravedad y a conductores sin sus herramientas de trabajo. Algunos vehículos quedaron completamente inservibles, lo que para muchos representa la pérdida de su sustento diario.

Hernán recordó que, en medio del caos, la sensación dominante fue el miedo absoluto. Por un instante, pensó que no iba a sobrevivir. Aunque su buseta no sufrió daños estructurales severos, otros compañeros no corrieron la misma suerte.

En los primeros minutos tras la explosión, la atención de los heridos recayó en quienes estaban en la vía. Conductores, pasajeros y transeúntes improvisaron labores de auxilio mientras llegaban los organismos de emergencia. Según el transportador, la presencia de la Fuerza Pública en el punto exacto del ataque no fue inmediata. Con el paso de los minutos, ambulancias procedentes de Popayán comenzaron a llegar al lugar. El traslado de los heridos se hizo en medio de la congestión y los escombros, mientras los paramédicos pedían paso para atender a las víctimas más graves.

La vía Panamericana permaneció paralizada por varias horas, lo que evidenció la inseguridad y los riesgos para quienes transitan por esa ruta - crédito Ministerio de Obras Públicas

La vía Panamericana, uno de los corredores más importantes del país, quedó paralizada tras el ataque. Más allá del impacto en la movilidad, el hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes transitan por esta ruta, especialmente en zonas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

El testimonio de Hernán cierra con un llamado que resume la impotencia de quienes viven de la carretera. “Tengan conciencia, somos seres humanos y no puede estar pasando eso con nosotros”, expresó, con la voz aún marcada por lo ocurrido. Su mensaje refleja una realidad que se repite en el Cauca: la violencia que no distingue entre objetivos militares y población civil, y que termina golpeando a quienes simplemente intentan seguir su camino.