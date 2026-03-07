Colombia

Decretan toque de queda en varias zonas del país por seguridad durante las elecciones del 8 de marzo

Los alcaldes de varias regiones han impuesto medidas inéditas para blindar el proceso y dar tranquilidad a quienes desean votar sin sobresaltos

Guardar
El dispositivo de seguridad electoral
El dispositivo de seguridad electoral cubre ciudades y municipios del país para garantizar transparencia durante las elecciones del 8 de marzo - crédito Registraduría Nacional

En el escenario de las elecciones de Congreso y consultas presidenciales programadas para este domingo 8 de marzo, varias ciudades y municipios del país han desplegado un robusto esquema de seguridad y control para garantizar la transparencia, el orden público y la libre participación ciudadana.

Entre las medidas extraordinarias adoptadas, destacan la implementación del toque de queda en algunos municipios, la aplicación nacional de la Ley Seca, restricciones al tránsito, operativos de control y la prohibición de espectáculos y reuniones públicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Toque de queda en Sogamoso y Florencia

En el municipio de Sogamoso, Boyacá, la alcaldesa Ingrith Rocío Bernal Mejía decretó toque de queda para menores de edad desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, vigente tanto el sábado 7 como el domingo 8 de marzo.

La medida busca evitar situaciones de riesgo y garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral. Junto al toque de queda, se estableció la Ley Seca desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.

El toque de queda en
El toque de queda en Sogamoso restringe la movilidad de menores de edad entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., durante el fin de semana electoral - crédito @Ricardo T H / Pinterest

En Florencia, capital de Caquetá, tras consejo de seguridad, las autoridades dispusieron toque de queda generalizado en dos franjas: desde las 11:00 p. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del domingo, y un segundo periodo desde las 6:00 p. m. del domingo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo. La ciudad contará, además, con el despliegue de 1.095 uniformados de la Policía para custodiar los 32 puestos urbanos y 19 rurales de votación, garantizando la protección de votantes y funcionarios.

Prohibiciones y restricciones en todo el país

En el resto del territorio nacional, las alcaldías y gobernaciones tienen la potestad de implementar medidas adicionales. Para estas elecciones, la Ley Seca se aplicará entre las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y el mediodía del lunes 9 de marzo en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. En estas capitales no se ha decretado toque de queda, pero sí rigen otras restricciones para mantener la seguridad y el orden.

Durante la jornada electoral, en todo el país queda prohibida la propaganda política, los desfiles y manifestaciones de carácter político en espacios públicos o cerrados. Tampoco se permitirá la realización de espectáculos públicos, eventos abiertos o privados en espacios abiertos, ni actividades que impliquen el uso de pick up o artefactos de amplificación sonora, según lo estipulado en los decretos municipales y distritales.

Operativos y control en ciudades capitales

Operativos de control y restricción
Operativos de control y restricción de tránsito de escombros y mudanzas refuerzan la seguridad en ciudades como Cali y Cartagena durante las elecciones - crédito Alcaldía de Cali

En Cali, además de la Ley Seca, estará restringido el transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y la realización de mudanzas desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes. Los operativos de control se llevarán a cabo entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m., con un importante pie de fuerza de agentes de tránsito desplegados en sectores estratégicos, regulando el tráfico y acompañando a los ciudadanos en los alrededores de los puestos de votación.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que el 100% del dispositivo logístico y técnico está preparado para la jornada electoral. Desde la madrugada del domingo, estarán activos los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y el PMU distrital, con seguimiento permanente desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el comando de la Policía Metropolitana.

En Cartagena, se prohíbe la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, cilindros de gas propano o trasteos durante el mismo periodo. La realización de espectáculos públicos y eventos privados en espacios abiertos también está suspendida, y se prohíbe la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos o explosivos.

Las autoridades llaman a la
Las autoridades llaman a la ciudadanía a apoyar la transparencia electoral, denunciar irregularidades y respetar las medidas de orden público y seguridad - crédito Registraduría Nacional

El parqueo de vehículos y el sobrevuelo de drones estarán restringidos en un radio de 200 metros alrededor de puestos de votación, instalaciones militares y organismos de seguridad.

Invitación a la ciudadanía y garantías electorales

Las autoridades destacan que las medidas buscan proteger la transparencia del proceso electoral, la seguridad de los votantes y el respeto al orden público. Se invita a la ciudadanía a acatar las normas, denunciar cualquier irregularidad y participar activamente en la jornada democrática, respetando las restricciones y colaborando con los organismos de control.

Temas Relacionados

Toque de QuedaAutoridades ElectoralesPolicía NacionalElecciones 8 de marzoLey SecaControl ElectoralColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

Colombia vs. Estados Unidos EN

Denuncian posibles irregularidades en las elecciones legislativas en el exterior: “Se vulneró el derecho fundamental al voto”

Desde el 2 de marzo que miles de colombianos en otros países ejercen su derecho al voto, pero en dos puntos se reportaron problemas, uno de ellos fue con el tarjetón de las consultas

Denuncian posibles irregularidades en las

Impulsan que en Colombia regrese la música local en bares y discotecas: “La gente quiere una salida con carácter”

Un colectivo de gestores culturales y empresarios lidera una iniciativa para que la champeta, el bullerengue y otros ritmos colombianos sean el centro de la experiencia nocturna

Impulsan que en Colombia regrese

Alerta por aumento de zonas con riesgo de seguridad electoral antes de los comicios legislativos

La Misión de Observación Electoral informó que hay más municipios con alertas sobre posible violencia en comparación con las votaciones del 2022

Alerta por aumento de zonas

El recaudo de impuestos arrancó con fuerza en 2026 y le dio un respiro inesperado a las cuentas del Estado

En los dos primeros meses del año, los ingresos tributarios crecieron más de 13% y ya cubren cerca del 18% de la meta anual, mientras el gasto público avanza con mayor moderación

El recaudo de impuestos arrancó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló qué pasó

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Deportes

Colombia vs. Estados Unidos EN

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Sebastián Montoya remontó en la carrera sprint y terminó noveno en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2

Camila Osorio completó una notable remontada para avanzar a la tercera ronda del Indian Wells

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional