Decretan toque de queda en varias zonas del país por seguridad durante las elecciones del 8 de marzo

En el escenario de las elecciones de Congreso y consultas presidenciales programadas para este domingo 8 de marzo, varias ciudades y municipios del país han desplegado un robusto esquema de seguridad y control para garantizar la transparencia, el orden público y la libre participación ciudadana.

Entre las medidas extraordinarias adoptadas, destacan la implementación del toque de queda en algunos municipios, la aplicación nacional de la Ley Seca, restricciones al tránsito, operativos de control y la prohibición de espectáculos y reuniones públicas.

Toque de queda en Sogamoso y Florencia

En el municipio de Sogamoso, Boyacá, la alcaldesa Ingrith Rocío Bernal Mejía decretó toque de queda para menores de edad desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, vigente tanto el sábado 7 como el domingo 8 de marzo.

La medida busca evitar situaciones de riesgo y garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral. Junto al toque de queda, se estableció la Ley Seca desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo.

En Florencia, capital de Caquetá, tras consejo de seguridad, las autoridades dispusieron toque de queda generalizado en dos franjas: desde las 11:00 p. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del domingo, y un segundo periodo desde las 6:00 p. m. del domingo hasta el mediodía del lunes 9 de marzo. La ciudad contará, además, con el despliegue de 1.095 uniformados de la Policía para custodiar los 32 puestos urbanos y 19 rurales de votación, garantizando la protección de votantes y funcionarios.

Prohibiciones y restricciones en todo el país

En el resto del territorio nacional, las alcaldías y gobernaciones tienen la potestad de implementar medidas adicionales. Para estas elecciones, la Ley Seca se aplicará entre las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y el mediodía del lunes 9 de marzo en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. En estas capitales no se ha decretado toque de queda, pero sí rigen otras restricciones para mantener la seguridad y el orden.

Durante la jornada electoral, en todo el país queda prohibida la propaganda política, los desfiles y manifestaciones de carácter político en espacios públicos o cerrados. Tampoco se permitirá la realización de espectáculos públicos, eventos abiertos o privados en espacios abiertos, ni actividades que impliquen el uso de pick up o artefactos de amplificación sonora, según lo estipulado en los decretos municipales y distritales.

Operativos y control en ciudades capitales

En Cali, además de la Ley Seca, estará restringido el transporte de escombros, carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y la realización de mudanzas desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes. Los operativos de control se llevarán a cabo entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m., con un importante pie de fuerza de agentes de tránsito desplegados en sectores estratégicos, regulando el tráfico y acompañando a los ciudadanos en los alrededores de los puestos de votación.

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que el 100% del dispositivo logístico y técnico está preparado para la jornada electoral. Desde la madrugada del domingo, estarán activos los Puestos de Mando Unificado (PMU) locales y el PMU distrital, con seguimiento permanente desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el comando de la Policía Metropolitana.

En Cartagena, se prohíbe la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, cilindros de gas propano o trasteos durante el mismo periodo. La realización de espectáculos públicos y eventos privados en espacios abiertos también está suspendida, y se prohíbe la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos o explosivos.

El parqueo de vehículos y el sobrevuelo de drones estarán restringidos en un radio de 200 metros alrededor de puestos de votación, instalaciones militares y organismos de seguridad.

Invitación a la ciudadanía y garantías electorales

Las autoridades destacan que las medidas buscan proteger la transparencia del proceso electoral, la seguridad de los votantes y el respeto al orden público. Se invita a la ciudadanía a acatar las normas, denunciar cualquier irregularidad y participar activamente en la jornada democrática, respetando las restricciones y colaborando con los organismos de control.