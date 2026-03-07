Pilas con la multa millonaria: Ley seca entró en vigor en las principales ciudades por elecciones del 8 de marzo, estos son los horarios

El Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior fija la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional - crédito Colprensa

El inicio de la Ley Seca en las principales capitales de Colombia marcará una de las medidas más estrictas adoptadas por el Gobierno nacional para garantizar el orden público durante las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el domingo 8 de marzo de 2026.

El Ministerio del Interior, mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, estableció que la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo en todo el territorio nacional. Esta restricción se repetirá para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bogotá: cobertura total y dispositivo de control

En la capital del país, la Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la total acogida a los horarios y restricciones de la Ley Seca, tal como lo dispone el decreto nacional. El alcalde Carlos Fernando Galán liderará un operativo especial que incluye la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU) en cada localidad y un PMU distrital, desde donde se monitoreará en tiempo real la seguridad de los 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas habilitadas.

Se instalarán Puestos de Mando Unificado (PMU) en todas las localidades y a nivel distrital para el monitoreo electoral en tiempo real - crédito Gustavo Quintero/X

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reiteró que, en caso de ser necesario, las autoridades podrán extender el periodo de restricción para fortalecer la protección ciudadana.

Medellín: jornada democrática y apoyo logístico ampliado

Medellín también aplicará la Ley Seca sin modificaciones, desde la tarde del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9. El alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de la medida para unas elecciones libres y transparentes, señalando que el dispositivo de seguridad contará con el apoyo de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Además de la Ley Seca, la ciudad tendrá restricciones adicionales, como la prohibición de porte de armas y aglomeraciones públicas, para prevenir incidentes antes, durante y después de la jornada electoral.

Cali: operativos de movilidad y acompañamiento ciudadano

En Cali, la Secretaría de Movilidad Distrital anunció la implementación de la Ley Seca en los mismos términos entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo. La ciudad adoptó, además, restricciones al traslado de mudanzas, transporte de escombros y circulación de cilindros de gas.

Durante la jornada electoral, un operativo especial de agentes de tránsito garantizará la movilidad en los alrededores de los puestos de votación, acompañando a peatones y manteniendo el flujo vehicular en sectores de alta concurrencia. El secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas y facilitar una jornada segura para todos.

En Cali, además de la Ley Seca, se restringen traslados de mudanzas, transporte de escombros y circulación de cilindros de gas en periodo electoral - crédito Alcaldía de Cali

Bucaramanga y Barranquilla: medidas estrictas y despliegue de seguridad

En Bucaramanga, el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali, anunció la puesta en marcha de la Ley Seca y otras medidas de control, como la prohibición de mudanzas y transporte de materiales de construcción durante el fin de semana electoral. El objetivo, según la administración municipal, es asegurar elecciones limpias, transparentes y ordenadas.

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla expidió el Decreto No. 0123 de 2026, alineándose con el decreto nacional. En la ciudad, la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo a las 12:00 p. m. Un dispositivo de seguridad con 1.600 policías, apoyo aéreo y 120 cuadrantes de la Policía será desplegado para garantizar el cumplimiento de la medida y la tranquilidad en los puntos de votación.

Cartagena: restricciones adicionales y control reforzado

En Cartagena, la Alcaldía Mayor decretó la Ley Seca desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, sumando prohibiciones al parqueo de vehículos cerca de puestos de votación, el sobrevuelo de drones y la realización de eventos públicos. La ciudad también restringirá la circulación de escombros, chatarras y cilindros de gas, así como el uso de pirotecnia y la realización de manifestaciones públicas.

Cartagena prohíbe el parqueo de vehículos aledaños a los puestos de votación para reforzar la seguridad ciudadana - crédito Alcaldía de Cartagena

Multas y sanciones por incumplimiento

El Código Nacional de Policía y Convivencia establece que infringir la Ley Seca durante el periodo electoral puede conllevar una multa de 32 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (smmlv), equivalentes a $1.867.616 en 2026.

Esta sanción aplica tanto a ciudadanos que consuman licor como a establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas en el periodo de restricción. Las autoridades realizarán controles en todo el país para verificar el cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes, según la gravedad del comportamiento y las circunstancias del caso.

La invitación de las administraciones locales es a respetar la Ley Seca como una contribución fundamental para la convivencia, la seguridad y la transparencia en el desarrollo de la jornada electoral.