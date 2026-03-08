Colombia

Alerta electoral: MOE ha recibido 249 reportes de irregularidades y advirtió por bajo reporte financiero de candidaturas al Congreso

La organización señaló que el 63,4% de las candidaturas aún no registra ingresos ni gastos de campaña en tiempo real y destacó la participación ciudadana a través de su plataforma

La MOE recibió alertas sobre
La MOE recibió alertas sobre afectaciones al voto libre, incluyendo posibles dinámicas de compra de votos y coacción desde instituciones públicas o privadas - crédito Colprensa y Visuales IA

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, hasta el mediodía del 7 de marzo de 2026, su plataforma Pilas con el Voto ha recibido 249 reportes de presuntas irregularidades electorales provenientes de diversas regiones del país y del exterior. La organización destacó la participación ciudadana y reiteró la importancia de los reportes para proteger la transparencia e in tegridad del proceso electoral.

Invitamos a las colombianas y colombianos a seguir reportando durante la jornada de votación de este 8 de marzo a través de la página web www.pilasconelvoto.com y la línea de whatsapp 3152661969. La información que llega a esta plataforma es el reflejo de una sociedad que además de votar, quiere proteger la integridad de su democracia”, aseguró Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

La organización también anunció una alianza con la plataforma de transporte Uber, mediante la cual los usuarios podrán acceder desde la aplicación a un botón que los redirige directamente al portal Pilas con el Voto. “Esta alianza nos ayuda a fortalecer nuestra misión de aportar a la integridad y confianza en estas elecciones. Agradecemos a Uber por contribuir a la transparencia en esta jornada electoral”, señaló Barrios.

Principales irregularidades reportadas

Las regiones con mayor incidencia
Las regiones con mayor incidencia de reportes por voto libre son Bogotá, Atlántico, Cesar, Santander y Risaralda - crédito Sergio Acero/Colprensa

La MOE consolidó que los reportes ciudadanos recibidos se concentran principalmente en dos tipos de irregularidades: afectaciones al voto libre y la participación indebida de funcionarios públicos en política.

Irregularidades contra la libertad del voto

“Hemos recibido alertas sobre comportamientos que podrían afectar la libre decisión del electorado. Entre ellas están posibles dinámicas de compra y venta de votos, así como situaciones de coacción ejercidas desde instituciones públicas o privadas, particularmente mediante presiones relacionadas con condiciones laborales o contractuales. Instamos a las autoridades a tomar acciones preventivas y sancionatorias inmediatas. En democracia se debe garantizar que el ciudadano vote de manera libre y voluntaria”, señaló Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.

Los territorios con mayor incidencia de reportes relacionados con el voto libre son Bogotá y los departamentos de Atlántico, Cesar, Santander y Risaralda. Estos reportes se concentran en situaciones de presión sobre votantes, posibles irregularidades en la compra de votos y acciones que podrían limitar la decisión voluntaria de la ciudadanía.

La directora de la MOE,
La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, invitó a la ciudadanía a seguir reportando irregularidades durante la jornada electoral del 8 de marzo - crédito MOE

Intervención indebida de funcionarios públicos

Sobre este asunto se documentan alertas sobre la participación activa de servidores públicos en actos proselitistas, incluso haciendo uso de recursos estatales, así como presiones sobre contratistas o subordinados. Las regiones con mayor número de reportes en esta categoría son Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Meta, Caldas y Huila.

Al respecto, Muñoz indicó que “cada uno de los hechos que documentamos a través de Pilas con el Voto nos permite poner la lupa donde la transparencia electoral corre peligro. Lo que buscamos es que el país tenga la absoluta seguridad de que la MOE busca que la voluntad popular se exprese en las urnas libre de vicios”.

Alertas sobre financiación de campañas

Paralelamente al seguimiento de irregularidades, la MOE monitorea la financiación de campañas mediante el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según la organización, solo el 36,6% de las candidaturas ha iniciado el registro de ingresos o gastos de campaña, lo que implica que el 63,4% aún no reporta información financiera en tiempo real.

En el caso de candidaturas al Senado, el nivel de reporte alcanza el 44,2%, mientras que para la Cámara es del 36,8%. En las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), únicamente una candidatura ha reportado información financiera, evidenciando un registro prácticamente inexistente en estas circunscripciones.

“Cuando la mayoría de candidaturas no ha reportado ingresos o gastos a un día de las elecciones, se limita la trazabilidad de los recursos que han circulado durante la campaña. La rendición de cuentas en tiempo real es fundamental para prevenir influencias indebidas y garantizar condiciones de equidad en la contienda”, explicó Muñoz.

La MOE reiteró el llamado al CNE para fortalecer las estrategias de verificación y acompañamiento a las campañas, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en la financiación política.

