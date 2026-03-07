Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

La Policía de Valle activó protocolos de seguridad y acordonó el sector Patio Bonito, cerca de El Limonar, tras el reporte de objetos sospechosos - crédito Nuestra región/Facebook

Dos cilindros abandonados fueron hallados en la vía que comunica a Cali con Dagua (Valle del Cauca), específicamente en el sector Patio Bonito cerca del corregimiento El Limonar, según confirmó el Departamento de Policía del Valle.

El hallazgo se produjo cuando conductores que transitaban por la carretera alertaron sobre la presencia de los objetos, los cuales estaban identificados con los colores de la bandera de Colombia y ubicados en una cuneta a un costado de la vía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De inmediato, unidades especializadas de la policía llevaron a cabo el acordonamiento preventivo del área y activaron los protocolos de seguridad. Personal antiexplosivos realizó las verificaciones técnicas necesarias para descartar la presencia de material peligroso en los cilindros de 40 libras.

Dos cilindros abandonados con colores de la bandera de Colombia fueron hallados en la vía Cali-Dagua, generando alarma inicial entre conductores - crédito Noticias 24/7/Facebook

Tras la inspección, las autoridades determinaron que no contenían explosivos y descartaron cualquier riesgo para la comunidad o quienes transitan por el corredor vial.

La situación generó alerta entre los conductores durante varios minutos, pero el tránsito vehicular fue normalizado poco después de la revisión.

Las autoridades informaron que la movilidad en la carretera Cali–Buenaventura continúa habilitada y sin restricciones, descartando la necesidad de cierres o desvíos en el sector.

Las investigaciones continúan para establecer la procedencia de los cilindros y el motivo de su abandono, mientras la zona permanece bajo observación de las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa, especialmente a vísperas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo.

En el departamento se ha desplegado un amplio operativo de seguridad con motivo de los comicios legislativos que se celebran este domingo.

Las autoridades mantienen investigaciones para determinar la procedencia y motivos del abandono de los cilindros pintados con la bandera nacional - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/AFP)

La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que se han articulado acciones con la fuerza pública en los 42 municipios del departamento, con la presencia de 12.000 integrantes de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para custodiar los 1.166 puestos de votación habilitados en la región.

Toro enfatizó que la logística está garantizada para la jornada electoral y que se instalarán dos Puestos de Mando Unificado, en Cali y Buga, para atender cualquier eventualidad.

Según la mandataria, no existen amenazas que obliguen al desplazamiento de mesas de votación, y la custodia militar busca asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin interrupciones.

Ley seca y restricciones de movilidad en Cali y municipios del Valle del Cauca para las elecciones

Con motivo de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo, autoridades de varias ciudades del Valle del Cauca implementarán medidas especiales para garantizar la seguridad y el desarrollo normal de la jornada.

Entre las disposiciones adoptadas destacan la ley seca, restricciones de movilidad y controles en el espacio público.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció que la ley seca regirá desde el sábado 7 de marzo a las 18h hasta el lunes 9 de marzo al mediodía. Durante este periodo estará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.

Además, se restringirá la circulación de vehículos de carga y mudanza desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 6:00 a. m. “Decirle a la ciudadanía que estamos trabajando para dar todas estas garantías”, afirmó Eder.

En algunos municipios del Valle del Cauca se llevaron a cabo restricciones como ley seca y prohibición de mudanzas - crédito Colprensa

La administración distrital de Cali coordina acciones con autoridades electorales y organismos de control para asegurar el normal desarrollo de la jornada democrática.

En la capital del Valle se instalarán más de 5.000 mesas de votación, distribuidas en zonas urbanas y rurales, lo que implica un amplio despliegue logístico y de seguridad.

Otros municipios del departamento también establecieron restricciones para preservar el orden público. En Buenaventura, la ley seca regirá desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes a las 6:00 p. m., con la prohibición de la venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio.

En Tuluá, la ley seca estará vigente desde el sábado hasta el lunes al mediodía, junto a la prohibición del uso de drones, la venta de combustible en recipientes y el transporte de escombros, materiales de construcción y cilindros de gas.

La Alcaldía de Palmira decretó ley seca desde el sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m. Además, se restringirá la circulación de vehículos de carga pesada y el transporte de artículos pirotécnicos, combustibles y sustancias peligrosas, así como materiales de construcción como roca muerta, escombros y varillas.

En materia de espacio público, las autoridades de Palmira establecieron la prohibición temporal de manifestaciones o movilizaciones durante el periodo de restricción para evitar aglomeraciones que puedan interferir con la jornada electoral.

Tampoco se permitirá el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de los puestos de votación, salvo para vehículos oficiales, logísticos o de emergencia y seguridad.