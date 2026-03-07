Alerta por aumento de zonas con riesgo de seguridad electoral antes de los comicios legislativos

Antioquia y Cauca son los departamentos con más zonas en alerta - crédito Ejército Nacional

En un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), se alertó sobre el incremento de las zonas con riesgos en el ámbito de seguridad en la previa de las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo el 8 de marzo.

De acuerdo con la MOE, tras más de tres años de implementación de la “Paz Total”, aumentó en más de 50 casos los municipios que tienen alertas ligadas al conflicto armado o la delincuencia común en comparación con la misma época durante 2022.

En el mapa expuesto por la MOE se menciona que los riesgos por factores de violencia tienen hasta 376 territorios en riesgo, es decir, el 34% de los municipios que tiene Colombia.

Los territorios con peligro electoral

Dentro del balance general se menciona que hay 145 municipios con riesgo extremo, 125 con un nivel medio y 106 con un panorama de riesgo alto, siendo, de los 23 departamentos que aparecen en el mapa, Cauca y Antioquia los que más podrían verse afectados durante los comicios.

Al recordar la situación que se vivía en este sentido durante 2020, se menciona que había 319 municipios en 29 departamentos, dato con el que se confirma que en la actualidad hay mayor dispersión territorial sobre algún tipo de “amenaza”.

Al resaltar el incremento de violencia a nivel territorial, se menciona que Huila es el departamento más afectado, ya que en 2022 tenía cinco municipios en riesgo, mientras que en la actualidad se mencionan 29. La mayoría son afectados por las disidencias de “Calarcá” y las de “Iván Mordisco”.

Cesar también muestra un incremento significativo, al pasar de 9 a 19 municipios, seguido de Cauca, que aumenta de 31 a 39. Norte de Santander registra un ascenso de 17 a 24 municipios y Antioquia pasa de 50 a 57.

Otras zonas reflejan variaciones menores pero relevantes, como Magdalena, que incrementa de 2 a 10 municipios en riesgo. En contraste, Caquetá reduce de 15 a 11 y Nariño disminuye de 26 a 22. Pese a estos descensos, departamentos históricamente afectados por grupos armados como Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó continúan entre los territorios con mayor cantidad de municipios bajo algún nivel de riesgo para el proceso electoral.

En el contexto de seguridad, el Ministerio de Defensa actualizó el mapa de prevención y seguridad electoral, en el que se analizaron 39 variables y más de 40.000 datos. En el informe se identificaron 47 puntos donde las autoridades consideran necesario desplegar acciones preventivas prioritarias.

Antioquia agrupa 14 de estos puntos, seguido por Cauca con cinco y Norte de Santander con cuatro, sumando casi la mitad de los lugares priorizados. También se identificaron puntos críticos en Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Putumayo, Cesar, Santander, Arauca, Magdalena, Caquetá, La Guajira, Nariño, Huila y Guaviare.

El informe señala que los grupos armados y sus redes de apoyo han crecido en número, pasando de 15.120 integrantes en 2022 a poco más de 27.121 en 2026.

Actualmente, 185 municipios presentan riesgo consolidado por indicadores de posible fraude electoral o violencia, lo que equivale al 16% de los municipios del país. De ellos, 94 están en riesgo extremo, distribuidos en 21 departamentos, con Cauca y Antioquia a la cabeza. El número de municipios en riesgo extremo aumentó de 49 en 2022 a 81 en 2026, un crecimiento del 65,3%.

A pesar del informe expuesto por la MOE, desde el Ministerio de Defensa han entregado un parte de tranquilidad, asegurando que el despliegue de uniformados permitirá que los comicios se lleven a cabo sin contratiempos en todo el territorio nacional.