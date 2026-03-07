Defensoría cuestiona compromisos de Nueva EPS tras cinco meses de seguimiento sin resultados

Nueva EPS - crédito Nueva EPS

La Defensoría del Pueblo cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Nueva EPS con los pacientes luego de más de cinco meses de seguimiento institucional sin resultados visibles, según información obtenida por Noticias RCN. El organismo señaló que, aunque se han adelantado reuniones y acciones administrativas, la situación de los usuarios continúa presentando múltiples dificultades.

Durante ese periodo se realizaron mesas de trabajo y espacios de control para evaluar las medidas adoptadas por la entidad frente a la atención de pacientes y la entrega de medicamentos, citado por Noticias RCN.

Sin embargo, la Defensoría concluyó que los compromisos anunciados por la Nueva EPS no se han reflejado en mejoras concretas para los usuarios, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El pronunciamiento se produce en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, situación que ha sido denunciada durante los últimos años por pacientes y organizaciones del sector. Uno de los problemas más recurrentes reportados por los usuarios tiene que ver con las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos médicos.

En diferentes regiones del país se han registrado casos de pacientes que deben realizar largas filas en farmacias o centros de atención para reclamar medicamentos recetados. En algunos casos, según denuncias de usuarios, las personas reciben la notificación de que los fármacos no se encuentran disponibles en el momento de la entrega.

La Defensoría del Pueblo explicó que durante los últimos meses ha realizado un seguimiento específico a la situación de la Nueva EPS, una de las entidades con mayor número de afiliados en el país y que también presenta un alto nivel de obligaciones financieras.

De acuerdo con la información conocida, el organismo de control realizó acompañamiento institucional durante un periodo aproximado de cinco meses, entre octubre y marzo. En ese tiempo se llevaron a cabo cerca de veinte espacios de control destinados a revisar las medidas adoptadas por la entidad.

Entre las actividades realizadas durante el seguimiento se incluyen catorce mesas de trabajo con asociaciones de pacientes de alto costo y otros actores del sistema de salud. En estos encuentros se analizaron diferentes estrategias planteadas por la Nueva EPS para enfrentar los problemas que afectan la prestación del servicio.

Durante esas reuniones, la entidad presentó algunos planes orientados a mejorar su situación administrativa y financiera. Entre las propuestas se mencionaron iniciativas de estabilización económica, ajustes en la red de prestadores de servicios y estrategias destinadas a facilitar la entrega de medicamentos a los pacientes.

Según lo expuesto por la entidad durante estos espacios de diálogo, los planes buscaban reorganizar la estructura de atención y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los afiliados. Sin embargo, el balance realizado por la Defensoría del Pueblo indica que los resultados esperados no se han materializado.

El organismo señaló que, pese a los compromisos presentados por la Nueva EPS, en la práctica continúan registrándose dificultades en la atención de los usuarios. Según la evaluación realizada, varios de los proyectos planteados durante las mesas de trabajo no han pasado del papel y no se reflejan en mejoras concretas para los pacientes.

Entre los principales problemas identificados por la Defensoría se encuentran retrasos en la entrega de medicamentos, dispensación parcial de fórmulas médicas, largas filas en los puntos de atención y dificultades para recibir insumos necesarios para tratamientos de alto costo.

Estos inconvenientes afectan especialmente a pacientes con enfermedades que requieren tratamientos permanentes o medicamentos especializados. En estos casos, las demoras o interrupciones en la entrega de los fármacos pueden generar complicaciones adicionales en la salud de los usuarios.

La Defensoría también señaló inconsistencias en los indicadores reportados por la entidad. Según explicó el organismo, algunos de los datos presentados por la Nueva EPS no coinciden con los reportes recopilados por las autoridades locales o con las denuncias realizadas por pacientes en diferentes regiones del país.

Adicionalmente, el organismo recordó que la entidad había asumido compromisos específicos en relación con la mejora del servicio. Entre ellos se encontraba la obligación de informar avances en diferentes territorios, convocar mesas regionales de trabajo, presentar planes de estabilización y realizar visitas de seguimiento.

De acuerdo con el informe de la Defensoría, hasta el 23 de febrero estos compromisos no se habían materializado de manera visible. El organismo señaló que las acciones anunciadas por la entidad no han mostrado resultados concretos en el terreno ni mejoras significativas en la atención de los usuarios.