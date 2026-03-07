Campamento de disidencias de las Farc es bombardeado por Ecuador con apoyo de Estados Unidos

Imagen de referencia | Campamento de las disidencias

Ecuador bombardeó un campamento de entrenamiento de una disidencia de las Farc en la provincia amazónica de Sucumbíos con apoyo de Estados Unidos, según información obtenida por Semana. La operación militar fue confirmada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y hace parte de una ofensiva dirigida a combatir estructuras vinculadas al narcotráfico en la frontera con Colombia.

El ataque fue ejecutado el 6 de marzo contra un supuesto centro de operaciones de los Comandos de la Frontera, una disidencia de la antigua guerrilla de las Farc que opera en zonas limítrofes entre Ecuador y Colombia, citado por Semana.

La operación se desarrolló en medio de una estrategia conjunta entre el gobierno de Daniel Noboa y autoridades de Estados Unidos para enfrentar redes narcotraficantes que operan en la región, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, difundió en sus redes sociales imágenes del operativo militar, en las que se observa la explosión de una estructura ubicada a orillas de un río y rodeada de vegetación. En el material audiovisual también se aprecia el despliegue de aeronaves y personal militar en la zona intervenida.

El mandatario acompañó la publicación con un mensaje en el que aseguró que el ataque estuvo dirigido contra un campamento vinculado con actividades criminales en la región. “Destruimos el descanso de Mono Tole, cabecilla de CDF (Comandos de la Frontera), y área de entrenamiento de narcotraficantes”, escribió Noboa en el mensaje difundido en redes sociales, citado por Semana.

Según autoridades ecuatorianas, el grupo conocido como Comandos de la Frontera estaría implicado en diferentes actividades ilegales en la región, incluyendo operaciones relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades también han señalado que esta organización tendría presencia en zonas cercanas a la frontera entre Ecuador y Colombia.

La estructura criminal también ha sido vinculada por autoridades ecuatorianas con el asesinato de 11 militares ocurrido durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025. Ese hecho incrementó la presión del gobierno ecuatoriano para intensificar las acciones contra organizaciones armadas en la región amazónica.

El operativo militar se desarrolló en la provincia de Sucumbíos, ubicada en el noreste de Ecuador y cercana a la frontera colombiana. Esta zona ha sido identificada por autoridades de seguridad como un corredor utilizado por grupos armados y redes de narcotráfico debido a sus condiciones geográficas y a la presencia de rutas fluviales.

El ataque también contó con apoyo de Estados Unidos, según confirmaron autoridades estadounidenses. Sean Parnell, portavoz del Pentágono, aseguró que el operativo se realizó tras una solicitud del gobierno ecuatoriano y en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“A solicitud de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones específicas para avanzar en nuestro objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, escribió Parnell en la red social X, citado por Semana.

El Comando Sur de Estados Unidos también se pronunció sobre la operación, calificándola como exitosa. La institución señaló que se llevaron a cabo “operaciones cinéticas letales” en el marco de la cooperación entre ambos países para combatir organizaciones criminales en la región.

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó en redes sociales la participación de Estados Unidos en la ofensiva militar. “Sí, como ha dicho (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump), también estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra. Gracias a nuestros socios en Ecuador”, escribió el funcionario.

De acuerdo con autoridades ecuatorianas, la operación incluyó labores de reconocimiento previo para ubicar con precisión la infraestructura utilizada por el grupo armado. En estas tareas participaron aeronaves de ala fija, helicópteros, drones, embarcaciones fluviales y personal militar especializado.

Tras el bombardeo, unidades militares realizaron labores de inspección en la zona atacada con el objetivo de identificar posibles evidencias relacionadas con las actividades del grupo armado. Durante estas verificaciones, las autoridades indicaron que se encontraron armas y otros elementos que vincularían el lugar con operaciones de la organización.

El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que la operación refleja el nivel de cooperación internacional existente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Según la entidad, el apoyo de Estados Unidos ha sido clave para fortalecer las capacidades operativas en el país.

“Hoy Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha, y esta operación demuestra cómo la cooperación internacional firme permite cerrar el paso a las mafias que operan más allá de las fronteras”, indicó la cartera de Defensa ecuatoriana, citada por Semana.